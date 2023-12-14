بسبب الاعتداء على الحكم.. إيقاف رئيس ناد تركي مدى الحياة!

أُوقف الرئيس المستقيل لنادي أنقرة غوجو التركي فاروق قوجة مدى الحياة إثر اعتدائه على حكم مباراة فريقه أمام ريزه سبور. ووفقاً لتقارير استقال قوجة من حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان أيضا بعد استقالته من رئاسة النادي.

قال الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الخميس (14 ديسمبر/ كانون الأول 2023) إن لجنة الانضباط فرضت حظرا دائما على فاروق قوجة، رئيس نادي أنقرة غوجو، بعدما لكم حكما بعد نهاية مباراة في دوري الأضواء المحلي هذا الأسبوع.

وفرض مجلس إدارة الاتحاد التركي أيضا غرامة مالية على نادي أنقرة غوجو قدرها مليونا ليرة (69 ألف دولار) وسيلعب خمس مباريات على أرضه دون جماهير نتيجة المشاكل التي تسبب فيها مشجعو ومسؤولو النادي.

وتلقى مسؤولون آخرون في النادي عقوبات تتراوح بين الإيقاف والتحذير والغرامات المالية في هذه الواقعة.

وكان قوجة أعلن استقالته من منصبه يوم الثلاثاء، عقب حادثة الاعتداء.

ووجّه قوجة لكمة قوية إلى وجه حكم مباراة فريقه أمام ريزه سبور والتي انتهت بالتعادل 1-1 في 11 ديسمبر/ كانون الأوّل، مما أدى إلى إلحاق الأذى بعينه. وغادر الحكم الذي لكمه قوجة المستشفى أمس الأربعاء وهو يعاني من تورم في العين دون أي مشاكل صحية أخرى.

وأعلن الاتحاد التركي الأربعاء استئناف مباريات الدوري بعدما كانت قد عُلّقت الاثنين الماضي بسبب الحادثة.

وأثارت الحادثة ردود أفعال رياضية وسياسية واسعة حيث أدان أيضاً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاتحاد الدولي "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو التعرض بالضرب للحكم.

ووفقاً لتقارير صحافية محلية، استقال قوجة أيضاً من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان.

وفقاً لتقارير صحافية محلية، استقال فاروق قوجة أيضاً من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعّمه الرئيس أردوغان. صورة من: DHA

وكان قوجا قد صرّح لأحد الصحافيين في وقت سابق من هذا العام إنه يمكن أن يفكر في الترشح لمنصب عمدة أنقرة كمرشح عن حزب العدالة والتنمية في انتخابات بلدية من المقرر إجراؤها في 31 آذار/مارس المقبل.

ويتعرض الحكام في تركيا كثيرا لانتقادات من مدربي ورؤساء الأندية بسبب قراراتهم لكن نادرا ما تستهدفهم هجمات عنيفة.

ويحتل أنقرة غوجو المركز 11 في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة متأخرا بثلاثة مراكز عن ريز سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)