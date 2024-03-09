بسبب استخدام شعار نازي.. سياسي من "البديل" يفقد حصانته

رفعت لجنة العدل في برلمان ولاية تورينغن الحصانة البرلمانية عن سياسي يميني بارز ينتمى لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، بعد مزاعم باستخدامه شعارا نازيا محظورا، وسيحال الملف إلى محكمة في الولاية.

أكدت عدة مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، السبت (التاسع من مارس/آذار 2024)، أن لجنة العدل في برلمان ولاية تورينغن في وسط ألمانيا وافقت على رفع حصانة المقاضاة عن النائب بيورن هوكه، السياسي البارز في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أمس الجمعة.

ويزعم أن هوكه استخدم شعار "كل شيء من أجل ألمانيا"، الذي تبنته (كتيبة العاصفة) /إس إيه/ الجناح شبه العسكري لحزب أدولف هتلر في ثلاثينات القرن الماضي خلال اجتماع في كانون الأول/ ديسمبر في مدينة غيرا.

وكتب هوكه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن هذه ثامن مرة يتم فيها رفع الحصانة عنه. وأشار إلى أنه هذا حرمه من حقوقه في حرية التعبير وأن حزبه هو الأقوى في تورينغن.

وسيتعين على هوكه الرد أمام المحكمة الإقليمية في هاله اعتبارا من منتصف أبريل/ نيسان بتهمة الاستخدام المزعوم لشعارات منظمات غير دستورية وإرهابية. وينبغي الآن تسليم التحقيق في حادثة شهر ديسمبر/كانون الأول التي وقعت في غيرا إلى مكتب المدعي العام في هاله.

يشار إلى أن هوكه من الأعضاء المشهورين في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، بعد مواجهته عدة إجراءات قانونية. ويعتزم هوكه خوض انتخابات الأول من أيلول/ سبتمبر كمرشح رئيسي للحزب في ولاية تورينغن ويطمح في تولي رئاسة حكومة الولاية.

ويصنف فرع وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية (مكتب حماية الدستور) في تورينغن هوكه باعتباره يمينيا متطرفا. ويعتبر حزب "البديل من أجل ألمانيا" أيضا منظمة يمينية متطرفة في ولايات سكسونيا، وسكسونيا آنهالت، وتورينغن.

ف.ي/أ.ح (د ب أ)