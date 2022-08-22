بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار الجفاف يضرب بريطانيا

دراسة: سلوك البشر المتضارب يشكل خطراً على الحياة البرية

يشير نموذج محاكاة تم عبر الكمبيوتر إلى أن الحياة البرية قد تواجه مشاكل في البقاء إذا ساعد بعض البشر في البيئة الحيوانات البرية، بينما يصطادها آخرون، فكيف يمكن أن يؤثر ذلك على استمرار الحيوانات؟