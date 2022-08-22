بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار الجفاف يضرب بريطانيا

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بريطانيا تواجه جفافا غير مسبوق بسبب ارتفاع درجات الحرارة والسلطات تسعى لاتخاذ اجراءات من أجل تجاوز أزمة التغير المناخي.
يشير نموذج محاكاة تم عبر الكمبيوتر إلى أن الحياة البرية قد تواجه مشاكل في البقاء إذا ساعد بعض البشر في البيئة الحيوانات البرية، بينما يصطادها آخرون، فكيف يمكن أن يؤثر ذلك على استمرار الحيوانات؟
قال علماء فلك وفيزياء إن طول اليوم الأرضي يتناقص بشكل مستمر وإن كان ببطء شديد. حتى الآن لا يوجد سبب علمي محدد للأمر لكن المشكلة تكمن في الحلول المقترحة لضبط طول اليوم الأرضي والتي قد تسبب دماراً هائلاً.
رغم تكرار الظواهر المناخية المتطرفة، لا يزال كثيرون يشككون في وجود ظاهرة تغير المناخ وضلوع البشر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. DW تحرت بعض المزاعم في هذا الإطار لإعطاء إجابة قاطعة بشأن ظاهرة تغير المناخ.
يفضل العديد من الأسر تقديم الأطعمة فائقة المعالجة إلى الأطفال، ما دامت سريعة التحضير وتباع جاهزة، لكن أخطارها كبيرة للغاية. هذا ما كشفته دراسة جديدة تنبه إلى ضرورة تغيير العادات الغذائية.
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