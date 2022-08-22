 بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار الجفاف يضرب بريطانيا | DW الأخبار | DW | 23.08.2022

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DW الأخبار

بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار الجفاف يضرب بريطانيا

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