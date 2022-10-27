بسبب احتجاجات إيران.. برلين وطهران تتبادلان استدعاء السفراء

أكدت الخارجية الألمانية مساء اليوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) استدعاء السفير الألماني في طهران هانز-أودو موتسل إلى الخارجية الإيرانية، وذلك على خلفية إعلان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تشديد التعامل مع إيران.
وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" الإيرانية الرسمية قد ذكرت أن إيران تتهم ألمانيا وبيربوك بدعم الاحتجاجات المناوئة للنظام المستمرة منذ أسابيع في إيران.
بدورها، استدعت الخارجية الألمانية السفير الإيراني في برلين اليوم الخميس. ويعد استدعاء السفراء واحدا من أشد أشكال الاحتجاج في العرف الدبلوماسي. وحملت الخارجية الإيرانية دولا أوروبية أخرى أيضا المسؤولية عن دعم ما وصصفتها بـ "أعمال إرهابية" كما ذكرت "إرنا".
وكانت بيربوك أعلنت أمس الأربعاء اعتزامها مواصلة تقييد العلاقات مع إيران بسبب طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع حركة الاحتجاجات هناك.
وقالت السياسية المنتمية لحزب الخضر، في بيان أمس إن من غير الممكن أن تسير العلاقات الثنائية بين برلين وطهران "على ما هي عليه"، مشيرة إلى أن من المنتظر فرض قيود إضافية أخرى على الصعيد الوطني في ألمانيا وذلك إلى جانب العقوبات التي تم إقرارها على صعيد الاتحاد الأوروبي.
تأتي التوترات على خلفية تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات الجماعية المناهضة للنظام في إيران والتي انطلقت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء تحفظ شرطة الأخلاق عليها بسبب مخالفتها لقواعد اللباس الإسلامي.
الخارجية الألمانية تؤكد استدعاء السفير الألماني في طهران هانز-أودو موتسل إلى الخارجية الإيرانية.
وكانت الشابة قد ماتت في السادس عشر من ايلول/ سبتمبر الماضي، ومنذ وفاتها يتظاهر آلاف الأشخاص ضد النهج المتشدد للحكومة في إيران. وبحسب بيان أصدرته مؤخرا منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المعارضة، والتي تتخذ من أوسلو مقرا لها، لقى 185 شخصا على الأقل حتفهم على أيدي قوات الأمن، من بينهم 19 طفلا، خلال الاحتجاجات.
من جهته، أعلن التليفزيون الإيراني عن وفاة 41 شخصا من بينهم أفراد من قوات الأمن، خلال الاحتجاجات واعتقال أكثر من 700 آخرين، من بينهم 60 امرأة. وانتقد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وعدة دول تعامل الشرطة الإيرانية مع الاحتجاجات. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قادة إيرانيين
ع.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)
-
احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
في مكسيكو سيتي
تضامنا مع النساء في ايران واستذكارا لوفاة مهسا أميني، تكتب امرأة رسائل ضد "النظام الذكوري" في ايران على جدار السفارة الايرانية في مكسيكو سيتي.
-
احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
في فرانكفورت
شرطة الآداب اعتقلت مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بسبب "لباسها غير الإسلامي". ودخلت في غيبوبة وتوفيت في الـ 16 أيلول/ سبتمبر في المستشفى. وتنفي الشرطة استخدامها للعنف، ولا أحد يثق في ذلك. فالكثير من النساء عايشن تصرفات شرطة الأداب العنيفة.
-
احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
سيمبسون متضامن في ميلانو
في ايران تلجأ النساء للاحتجاج إلى قص الشعر أمام الكاميرا. وعلى جدار منزل في ميلانو مباشرة أمام القنصلية الإيرانية رسمت صورة للشخصية الكارتونية مارج سيمبسون، رسمها فنان الغرافيك اليكساندرو بالومبو.
-
احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
في باريس
في باريس لا تذكر صور الجدران فقط بمهسا أميني والاحتجاجات في ايران، بل إن المدينة تعتزم إعلان أميني "مواطنة شرفية". ومن المتوقع أن يحمل موقع في باريس اسم أميني "لكي لا ينسى أحد اسمها"، كما أعلنت عمدة المدينة آن هيدالغو الأسبوع المنصرم " باريس ستقف دوما إلى جانب أولئك الذين يكافحون من أجل حقوقهم وحريتهم".
-
احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
النساء، الحياة، الحرية
فنانون من "تجمع بدون اسم" رسموا صورة لمهسا أميني على بناية مهجورة بفرانكفورت. وإلى جنبها كُتبت كلمات: النساء الحياة الحرية. الشعار المعلن من قبل المتظاهرين ضد نظام الملالي في طهران.
-
احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
في كراكاو
انتفاضة النساء ضد المضطهدين في ايران تستحق التضامن، كما يعلن الكثير من النساء حول العالم. حتى في مدينة كراكاو في بولندا خرجت تظاهرات لدعم النساء في إيران. في كثير من مناطق العالم تتعرض نساء بسبب جنسهن للإهانة أو حتى التمييز. وفكرة ثورة نسائية في إيران تلهم الكثير منهن.
-
احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
احتجاج طلبة الفنون بطهران
طلبة الفنون في جامعة أزاد بطهران احتجوا يوم الاثنين أمام مبنى الجامعة. اللون الأحمر على أكفهم يرمز إلى القمع الدموي للاحتجاجات من قبل قوات الأمن.
-
احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
نظرية الدومينو المرغوب فيها
الاحتجاجات عقب وفاة مهسا أميني ليست موجهة فقط ضد قواعد اللباس المتشددة للفتيات والنساء. فالمتظاهرون يحتجون ضد النظام ويهتفون: "الملالي ارحلوا" أو "الموت للدكتاتور". والمعني هنا هو الزعيم الروحي والسياسي علي خامنئي. إعداد: شابنام فون هاين/ م.ام.