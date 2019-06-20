بسبب اتهامات بالتحرش .. المنتخب المصري يستبعد أحد لاعبيه

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الأربعاء استبعاد عضو المنتخب اللاعب عمرو وردة من تشكيلته، على أن يستكمل المنتخب المصري مشواره في بطولة الأمم الافريقية المقامة حالياً في مصر بـ22 لاعباً فقط.
ووفقاً لبيان صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم، تقرر استبعاد اللاعب بعد التشاور مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب بهدف "الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز" لأعضائه.
وفي تصريحات إعلامية، قال مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة إن صوراً ومقاطع فيديو وصلت له اجتمع على إثرها بالمدير الفني للمنتخب، المكسيكي خافيير أجيري، حيث تم اتخاذ قرار الاستبعاد.
وذكرت مواقع صحفية مصرية أن ما أقنع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب بالقرار هو "عدم كون هذه الواقعة الأولى للاعب وتوقيت حدوثها خلال معسكر المنتخب لبطولة أمم أفريقيا".
كما صرح مصدر في اتحاد الكرة المصري بأن "اللاعب لن يرتدي قميص المنتخب المصري مرة أخرى"، لأن الاستبعاد تم لأسباب اخلاقية وليس لأسباب فنية.
وتباينت ردود فعل المصريين على القرار، فبينما رأى البعض أنه استحق ما ناله من عقاب، دعى آخرون للتسامح معه، خاصة بعد عقابه بشكل "قاس". بينما تخوفت مجموعة ثالثة من توقيت القرار حيث يجب أن تتجه أنظار الجميع نحو أداء المنتخب في البطولة الأفريقية.
وكانت أزمة اللاعب وردة قد بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بضعة أيام، عندما اتهمت عارضة أزياء مصرية اللاعب بالتحرش بها عبر موقع "إنستغرام". ثم قامت صباح اليوم فتاة أخرى مكسيكية بنشر مقطع فيديو جنسي لنفس اللاعب، ما دفع الاتحاد المصري في النهاية إلى اتخاذ قرار استبعاده.
وفي تصريحات سبقت صدور القرار، أكد مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة صحة ما وصفه بـ"ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي" وأنه ليس شائعات، مضيفاً أن الجهاز الفني للمنتخب شدد على "ضرورة طوي هذه الصفحة".
د.ب/ ي.أ
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
نجم النجوم
المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو أهم وأغلى لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي تحتضنها بلاده مصر. صلاح الفائز بلقب أحسن لاعب أفريقي الموسمين الماضيين بلغ قبل أيام عامه الـ27، وهو محط آمال مصر على تحقيق اللقب الغائب منذ بطولة الغابون 2010. لقد برهن صلاح أنه الأهم في مباراة غينينا الودية، فبعدما كانت مصر متعادلة مع الضيوف صنع هدفين بطريقة رائعة لتفوز مصر بنتيجة 3-1.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
تريزيجيه المصري
لا يمكن أن يذكر صلاح دون الحديث عن الجناح الأيسر محمود حسن، الملقب بـ"تريزيجيه" (24 عاما). نجم نادي قاسم باشا التركي يتميز بالمهارة التقنية والمجهود الكبير، والإصرار والعزيمة، وكان سببا في صعود مصر لمونديال روسيا بحصوله على ركلة جزاء سددها صلاح في مباراة الكونغو. لقد خسر الاثنان نهائي أمم أفريقيا 2017، وعليهما الآن التعويض، مثلما عوض صلاح هذا العام خسارته نهائي دوري الأبطال العام الماضي.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
عودة "النمس"
بعد غياب طويل عاد النجم التونسي يوسف المساكني إلى تشكيلة المنتخب التونسي المشارك في أمم أفريقيا 2019. مهاجم الدحيل القطري تمت إعارته بداية العام الجاري لمدة 6 شهور ليخوض أولى تجاربه في الملاعب الأوروبية، مع فريق "أويبن" البلجيكي. المساكني (28 عاماً) من أفضل اللاعبين الذين يجيدون مراوغة الخصم، والتسديد ويطلق عليه لقب النمس. انضم لمنتخب تونس في سن 19 عاما وخاض معه ثلاث بطولات أفريقية.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
حارس الدوري السعودي
سيعتمد المنتخب التونسي أيضا على حارس نادي الشباب السعودي فاروق بن مصطفى (29 عاماً)، أحسن حارس مرمى بالدوري السعودي الموسم المنتهي. انضم لمنتخب تونس في أمم أفريقيا 2010، كما خاض معه منافسات كأس العالم بروسيا 2018. وإضافة إلى المساكني وبن مصطفى هناك نجوم عديدة في منتخب تونس مثل فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك المصري والمهاجم وهبي الخزري نجم سانت اتيان الفرنسي.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
بطل البرمييرليغ
النجم الجزائري رياض محرز (28 عاما)، هو الوحيد بين نجوم العرب بأمم أفريقيا 2019، الذي فاز بالدوري الإنجليزي. فقد فاز مع فريقه الحالي مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما سبق له تحقيق اللقب مع ليستر سيتي. محرز الذي يتميز بالرشاقة وبرود الأعصاب أمام المرمى مطالب الآن بتحقيق لقب للمنتخب الجزائري، الذي لم يفز سوى بأمم أفريقيا عام 1990، التي أقيمت آنذاك بالجزائر.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
بطل الدوري التركي
إذا كان محرز بطل الدوري الإنجليزي فإن سفيان فغولي (29 عاما) هو بطل الدوري التركي، فقد فاز مع فريقه غلاطا سراي باللقب هذا الموسم. شارك فغولي في نسختين سابقتين بكأس أمم أفريقيا ويقول عن نسخة 2019 "لا أفكر سوى في العودة بالكأس". ولدى منتخب الجزائر أيضا المهاجم بغداد بونجاح الفائز مع فريق السد بلقب الدوري القطري في الموسم المنقضي ويوسف بلايلي الفائز مع الترجي بلقب الدوري التونسي.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
بطل الدوري الهولندي
النجم المغربي حكيم زياش (26 عاما) واصل تألقه مع ناديه أياكس أمستردام وفاز معه بالدوري الهولندي وساهم هذا الموسم في بلوغه دور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى ريال مدريد ويوفنتوس قبل الخروج بشق الأنفس أمام توتنهام. إنه هداف خطير وصاحب مجهود ولذلك فهو هدف لكبار القارة الأوروبية مثل ريال مدريد وأرسنال وبايرن ميونيخ وغيرها، حسب وسائل إعلام.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
المرابط.. نور الدين أمرابط
الجناح المهاجم نور الدين أمرابط (32 عاماً) من أهم من يعول عليهم أسود أطلس للفوز باللقب. أصوله من الريف بشمال المغرب، لكنه ولد وترعرع في هولندا وتنقل بين عدة دوريات أوربية قبل أن يحط الرحال في النصر السعودي. أثار أمرابط إعجاب المغاربة بروحه القتالية العالية خلال مشاركة الفريق في مونديال روسيا 2018.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
الظهور الأول للمرابطين
منتخبات العرب في أمم أفريقيا 2019 مرشحة جميعها للذهاب بعيدا بل والفوز بالبطولة فيما عدا منتخب موريتانيا، الذي حقق انجازا تاريخيا بصعوده إلى البطولة لأول مرة في تاريخها. فريق "المرابطين" بقيادة النجم سماعين دياكيتي يتواجد في مجموعة صعبة بها تونس ومالي وأنغولا. وإذا نجح في تحقيق أي فوز على هذه الفرق فسيكون ذلك بمثابة انجاز آخر.
الكاتب: صلاح شرارة