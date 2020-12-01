 بسبب إصابته بكورونا..هاملتون سيغيب عن جائزة الصخير الكبرى | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.12.2020

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رياضة

بسبب إصابته بكورونا..هاملتون سيغيب عن جائزة الصخير الكبرى

فريق مرسيدس يعلن إصابة سائقه البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا1، بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي غيابه عن سباق الجائزة الكبرى المقرر على مضمار البحرين الدولي في صخير يوم الأحد المقبل.

البريطاني لويس هاميلتون المتوج بطلا للعالم حديثا في سباقات سيارات فورمولا1.

البريطاني لويس هاميلتون المتوج بطلا للعالم حديثا في سباقات سيارات فورمولا1.

قال الاتحاد الدولي للسيارات اليوم الثلاثاء (الأول من ديسمبر/ تشرين الثاني) إن لويس هاميلتون بطل سباقات فورمولا 1 أصيب بفيروس كورونا وسيغيب عن سباق الصخير المقبل.

وقال فريقه مرسيدس إن هاميلتون، الذي حسم لقبه السابع في بطولة العالم الشهر الماضي وفاز بسباق البحرين يوم الأحد، على ما يرام باستثناء بعض الأعراض البسيطة.

وأضاف مرسيدس بطل العالم في بيان "خضع لويس للفحص ثلاث مرات الأسبوع الماضي وكانت النتيجة سلبية في كل مرة، وآخرها مساء الأحد على حلبة البحرين الدولية كجزء من برنامج اختبارات فيروس كورونا المعتاد في أيام السباق.

"لكنه استيقظ صباح الاثنين وهو يعاني من أعراض بسيطة وتمّ إبلاغه بأن أحد الذين خالطهم قبل قدومه للبحرين جاءت عينته إيجابية لاحقا لكوفيد-19". وأضاف "وبالتالي خضع لويس إلى فحص إضافي وجاءت النتيجة إيجابية. تم التأكد من النتيجة باختبار ثانٍ".

وقال الفريق إن السائق البريطاني البالغ من العمر 35 عاما يعزل نفسه وفقا للإرشادات الصحية المحلية في البحرين، وسيعلن مرسيدس عن سائق بديل في الوقت المناسب.

وتقام جائزة الصخير الكبرى في البحرين في السادس من الشهر الجاري.

و.ب/إ.ف (رويترز، أ ف ب)

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