 بسبب أعطاب طائرتها بيربوك تلغي زيارتها إلى أستراليا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.08.2023

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أخبار

بسبب أعطاب طائرتها بيربوك تلغي زيارتها إلى أستراليا

إثر الأعطال المتكررة في طائرتها الحكومية، ألغت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك رحلتها المقررة إلى منطقة المحيط الهادئ، والتي كان من المقرر أن تستغرق أسبوعا.

الطائرة المعطوبة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (مطار أبو ظبي، 15 أغسطس 2023)

الطائرة المعطوبة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (مطار أبو ظبي، 15 أغسطس 2023)

كتبت رئيسة الدبلوماسية الألمانية أنالينا بيربوكعبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "حاولنا كل شيء: للأسف، لم يكن من الممكن لوجستيا مواصلة رحلتي إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ بدون الطائرة المعطوبة. إنه أمر مزعج للغاية". وأضافت بيربوك "في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ليس لدينا فقط أصدقاء وشركاء، فالمنطقة ستشكل بشكل حاسم النظام العالمي للقرن الحادي والعشرين ... لذلك هناك أهمية للتبادل على مستوى المضمون والمستوى الشخصي".

واضطرت الوزيرة إلى إلغاء جولتها التي كان من المقرر أن تستغرق أسبوعا، بسبب العطل. واضطرت طائرة بيربوك في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء 15 أغسطس / آب 2023)، بعد وقت قصير من إقلاعها من أبوظبي، إلى العودة لدولة الإمارات للمرة الثانية حيث تواصلت مشكلاتها ميكانيكية.

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وتقطعت السبل بالوزيرة الألمانية في أبوظبي في وقت مبكر صباح أمس الاثنين خلال توجهها إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي. وأجبرت مشكلة تقنية الطائرة الحكومية على العودة إلى الإمارات، حيث كانت قد توقفت في السابق للتزود بالوقود، بعد وقت قصير من إقلاعها.

وفشلت محاولة ثانية للانطلاق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. وبعد خمس عشرة دقيقة من إقلاعها في الساعة الواحدة صباحا (2100 من مساء الاثنين بتوقيت غرينتش) غيرت الطائرة إيرباص (إيه 340 300-) التي كانت تقل الوزيرة، عن مسارها مرة أخرى وتوجهت نحو أبوظبي. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها بيربوك مشكلات مع طائرة للحكومة الألمانية، حيث تقطعت بها السبل بسبب مشكلة في طائرتها في قطر في منتصف أيار/ مايو الماضي.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / رويترز)

 

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