بسبب أعطاب طائرتها بيربوك تلغي زيارتها إلى أستراليا

كتبت رئيسة الدبلوماسية الألمانية أنالينا بيربوكعبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "حاولنا كل شيء: للأسف، لم يكن من الممكن لوجستيا مواصلة رحلتي إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ بدون الطائرة المعطوبة. إنه أمر مزعج للغاية". وأضافت بيربوك "في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ليس لدينا فقط أصدقاء وشركاء، فالمنطقة ستشكل بشكل حاسم النظام العالمي للقرن الحادي والعشرين ... لذلك هناك أهمية للتبادل على مستوى المضمون والمستوى الشخصي".

واضطرت الوزيرة إلى إلغاء جولتها التي كان من المقرر أن تستغرق أسبوعا، بسبب العطل. واضطرت طائرة بيربوك في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء 15 أغسطس / آب 2023)، بعد وقت قصير من إقلاعها من أبوظبي، إلى العودة لدولة الإمارات للمرة الثانية حيث تواصلت مشكلاتها ميكانيكية.

أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم بيربوك - أول وزيرة خارجية في تاريخ ألمانيا مع التصديق على حكومة المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، أصبحت انالينا بيربوك - التي تنافست إبان الانتخابات العامة على خلافة أنغيلا ميركل في منصبها - أول وزيرة خارجية في تاريخ ألمانيا. وليس هذا فحسب، بل باتت بيربوك أصغر شخص تولى هذا المنصب في البلاد. وتعهدت الرئيسة المشارك لحزب الخضر بالالتزام بدبلوماسية "موجهة بالقيم".

أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم المخضرمة مادلين أولبرايت - وزيرة خارجية أمريكا سبقت أمريكا ألمانيا بتعيين أول سيدة في منصب وزيرة الخارجية بقرابة 20 عاما إذ أصبحت مادلين أولبرايت أول سيدة على رأس الدبلوماسية الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون. ولعبت أولبرايت دورا هاما في مفاوضات السلام بين الصرب وألبان كوسوفو عام 1999 في باريس. وفي ذلك الوقت، كان السياسي من حزب الخضر يوشكا فيشر (على يسار الصورة) وزيرا لخارجية ألمانيا.

أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم وزيرة الخارجية في غانا قد يتعجب كثيرون من أن الدول الإفريقية كانت سباقة في تولي النساء أعلى المناصب الدبلوماسية. ففي غانا، تتولى شيرلي أيوركور بوتشواي منصب وزيرة الخارجية منذ عام 2017. وهذه الصورة لها خلال زيارتها لاسنطبول في يناير / كانون الثاني العام الماضي. وكانت أول سيدة في غانا تتولى حقيبة وزارية عام 1979.

أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم نتومبو ناندي-ندايتوا وزيرة خارجية نامبيبا تتولى نتومبو ناندي-ندايتوا منصب وزيرة الخارجية في ناميبيا لأكثر من عشر سنوات. وخلال حقبة الفصل العنصري، كانت تعمل في الاتحاد السوفيتي ثم انتقلت إلى بريطانيا. وعقب استقلال ناميبيا عن جنوب إفريقيا، أصبحت نتومبو عضو في البرلمان ثم تولت منصب وزيرة. وفي عام 2012، أصبحت على رأس الدبلوماسية في بلادها. وهذه الصورة لنتومبو خلال استقبالها نظيرها الروسي سيرغي لافروف في عاصمة ناميبيا.

أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم كارين كنايسل - الرقص مع بوتين في عام 2018، خطفت كارين كنايسل - وزيرة خارجية النمسا آنذاك- الأنظار عندما رقصت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل زفافها. ولم تكن كنايسل تتمتع بظهير حزبي ورُشحت لتولي منصب وزيرة الخارجية في النمسا من قبل حزب الحرية اليميني الشعبوي. وتعرضت كنايسل لانتقادات بسبب تقاربها مع بوتين. وعقب مغادرتها منصبها عام 2019، انضمت إلى المجلس المشرف على عملاق النفط الروسي "روسنفت".

أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم نجلاء المنقوش..ليبيا ولعنة النفط غالبا ما يكون النقاش مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش (48 عاما) مع نظرائها الأجانب حول النفط. ولأن ليبيا أحد أكبر مصدرى النفط في العالم، فقد ساهم الذهب الأسود في زيادة حدة الصراع منذ سقوط نظام معمر القذافي. في هذه الصورة، تستقبل النقاش نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو.

أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم أسماء عبد الله - أول وزيرة خارجية في السودان في سبتمبر / أيلول 2019، تولت أسماء عبد الله منصب وزيرة خارجية السودان في سابقة في تاريخ البلاد إذ أصبحت أول سودانية وثالث امرأة عربية تتولى هذه الحقيبة السيادية. وكانت أسماء عبد الله من أوائل السيدات اللواتي نجحن في دخول العمل الدبلوماسي في السودان في ثمانينيات القرن الماضي.

أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم زينة عكر ..وزيرة لبنانية فوق العادة تولت السياسية اللبنانية زينة عكر منصب وزيرة خارجية بلادها في خضم أزمة سياسية. ففي تاسع عشر مايو/ أيار 2021 تولت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، منصب وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة، إضافة إلى مهامها الأصلية، وذلك خلفاً لشربل وهبة الذي قدم استقالته. وبعد بضعة أشهر قدمت عكر استقالتها من الحكومة على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم نانايا ماهوتا - صاحبة الوشم تتولى نانايا ماهوتا منصب وزيرة الخارجية في نيوزيلندا منذ نوفمبر / تشرين الثاني الماضي. وشغلت في السابق منصب وزيرة تنمية سكان الماوري الأصليين التي تنحدر منهم. وكانت ماهوتا البالغة من العمر 50 عاما، أول نائبة في برلمان نيوزيلندا رُسم على وجهها وشما.

أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم السويدية آن ليندي - مؤسسة لتعزيز الحوار أصبحت آن ليندي وزيرة خارجية السويد في عام 1998. وفي عام 2003 لاقت حتفها عندما قام شخص بطعنها في متجر بستوكهولم وكانت في ذلك الوقت مُرشحة لرئاسة الحكومة. وأطلق اسمها على مؤسسة تعمل على تعزيز الحوار بين دول الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط.

أنالينا بيربوك.. سجل حافل لنساء على رأس الدبلوماسية في العالم غولدا مائير - إسرائيل حتى قبل إنشاء دولة إسرائيل، أجرت غولدا مائير مفاوضات مع ملك الأردن لمنع وقوع حرب بين العرب وإسرائيل وهو الأمر الذي باء بالفشل. وفي عام 1956، تولت مائير منصب وزيرة الخارجية في إسرائيل وفي عام 1969 أصبحت رئيسة الوزراء. فهل سيكون تولي بيربوك منصبها بمثابة فأل خير على توليها منصب مستشارة ألمانيا في المستقبل خاصة وأنها حتى وقت قريب كانت تطمح لخلافة ميركل. إعداد بيتر هيله/ م.ع/ م.س



وتقطعت السبل بالوزيرة الألمانية في أبوظبي في وقت مبكر صباح أمس الاثنين خلال توجهها إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي. وأجبرت مشكلة تقنية الطائرة الحكومية على العودة إلى الإمارات، حيث كانت قد توقفت في السابق للتزود بالوقود، بعد وقت قصير من إقلاعها.

وفشلت محاولة ثانية للانطلاق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. وبعد خمس عشرة دقيقة من إقلاعها في الساعة الواحدة صباحا (2100 من مساء الاثنين بتوقيت غرينتش) غيرت الطائرة إيرباص (إيه 340 300-) التي كانت تقل الوزيرة، عن مسارها مرة أخرى وتوجهت نحو أبوظبي. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها بيربوك مشكلات مع طائرة للحكومة الألمانية، حيث تقطعت بها السبل بسبب مشكلة في طائرتها في قطر في منتصف أيار/ مايو الماضي.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / رويترز)