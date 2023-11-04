 بساتين الزيتون في إيطاليا تواجه تحدياً كبيراً.. ما القصة؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 04.11.2023

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منوعات

بساتين الزيتون في إيطاليا تواجه تحدياً كبيراً.. ما القصة؟

تواجه بساتين الزيتون التي تشتهر بها إيطاليا منذ العصر الروماني صراعا شديدا مع التغيرات المناخية، الأمر الذي يؤثر على الإنتاج وضعف المحصول هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون.

شجرة زيتون في منطقة الاندلس في اسبانيا

أشجار الزيتون تخوض صراعا من أجل الحياة بسبب التغيرات المناخية

كان يُفترض أن تكون الأشجار المزروعة في أرض المزارع، آلان ريسولو، في وسط إيطاليا مليئة بالزيتون  خلال هذه الفترة من السنة، لكنّ الأحوال الجوية القاسية التي تُعزى إلى التغير المناخي قد دمّرت محصوله. ففي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال ريسولو: "لقد انخفض الإنتاج بنسبة 80 بالمئة".

تشتهر هذه المنطقة منذ العصر الروماني ببساتين الزيتون، وتضم أشجاراً يقال إن عمرها مئات، بل آلاف السنين. لكن أنماط الطقس المتغيرة تشكل تحدياً هائلاً لهذه الزراعة.

مختارات

هناك من يتساءل إن كان للتغيرات المناخية تأثير على خصوبة النساء والرجال. متخصصون يرون أن هناك عوامل مختلفة قد تؤدي إلى ذلك، لكن السياسة قد دخلت على خط الرغبة في الانجاب بين شابات في ألمانيا، بحسب دراسة.

وقال ريسولو: "منذ سنوات، تعاني أرضنا حقاً من  تغير المناخ "، مشيرا إلى هطول أمطار غزيرة في مقابل "فترات طويلة من الحرارة تستمر حتى الخريف".

ولم يؤثر انخفاض الإنتاج على منطقة سابينا في شمال روما فحسب، بل على معظم المناطق الوسطى والشمالية من إيطاليا، ثاني أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم بعد إسبانيا. فيُقدَّر الإنتاج الوطني هذا العام بـ290 ألف طن، بتراجع من 315 ألف طن في عام 2022، وهو أدنى مستوى في السنوات الأربع الماضية، بحسب جمعية كولديريتي الزراعية.

وأكد المهندس الزراعي، ستيفانو سيفيكا، المسؤول عن مراقبة الجودة في أحد المعاصر الرئيسية للزيتون، ضعف المحصول هذا العام. وقال "للأسف تغير المناخ هذا العام يعني أنه في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار، هطلت أمطار غزيرة جرفت حبوب اللقاح"، ما أعاق الإخصاب وتنمية الزيتون.

إيطاليا تعلن الطوارئ بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها منذ سبعين عاما

خطة لتوفير المياه

في مواجهة فصول الصيف الحارة بشكل متزايد والفترات الطويلة من انحباس المطر، تدعو الرابطة الوطنية لمنتجي زيت الزيتون "أونابرول" إلى خطة وطنية للمساعدة في توفير المياه. وتدعم منظمة سيفيكا هذه الفكرة على المستوى المحلي، وتحث على إنشاء أحواض لجمع المياه في الشتاء والتي يمكن إعادة استخدامها بعد ذلك عند حدوث الجفاف.

يذكر أن إيطاليا تمتلك 150 مليون شجرة زيتون، تمثل حجم مبيعات سنوي يبلغ ثلاثة مليارات يورو (3,21 مليار دولار) وتدعم 400 ألف شركة، بحسب كولديريتي.

وعلى الرغم من الأداء الضعيف في الوسط والشمال، تم إنقاذ الإنتاج الإيطالي هذا العام من خلال المناطق الجنوبية، في كل من بوليا - التي تنتج نصف الزيت الإيطالي - وكالابريا. كما استفاد المزارعون من ارتفاع أسعار زيت الزيتون في السوق العالمية، بعدما تأثر أيضاً من هذا الوضع الإنتاج في إسبانيا، التي تُنتج عادة نصف الإمدادات العالمية.

وانخفض الإنتاج في إسبانيا بنسبة 34 في المئة مقارنة بمتوسط السنوات الأربع الماضية، بحسب أرقام كولديريتي الصادرة في سبتمبر/ أيلول، بسبب الجفاف الذي طال أمده. لكن ارتفاع الأسعار يحمل أخباراً سيئة للمستهلكين، بما في ذلك في إيطاليا، التي تستهلك 15 بالمئة من زيت الزيتون المنتج في جميع أنحاء العالم.

ر.ض/ ع.ج (أ ف ب)

  • Landzunge im Gardasee zur Insel San Biagio

    في صور.. إيطاليا تعاني من الجفاف!

    السير على الأقدام إلى الجزيرة

    في بحيرة غاردا بايطاليا بإمكان الزوار حاليا الوصول سيرا على الأقدام إلى جزيرة سان بياجو الصغيرة. والسبب يعود في ذلك لمنسوب المياه المنخفض بحيث تتكون كتل رملية. فبعد فصل شتاء بدون ثلوج ولا مطر تكون العواقب وخيمة بالنسبة إلى الزراعة والتزود بالماء في شمال ايطاليا.

  • Boote am Ufer vom Gardasee in Italien.

    في صور.. إيطاليا تعاني من الجفاف!

    قوارب بدون خدمة الإنقاذ

    هذه القوارب ترسو منذ الصيف الماضي على جنبات بحيرة غاردا. وفي الأثناء يتم اتخاذ تدابير توفير المياه لإنعاش سياحة الرياضة المائية والصيد وتزويد المنطقة بالمياه كي تتمكن تلك القوارب من العمل مجددا.

  • في صور.. إيطاليا تعاني من الجفاف!

    ثلوج لكن بدون مياه

    منسوب مياه نهر بو لم يتعاف منذ صيف 2022 بحيث أنه يحمل فقطة نحو 60 في المائة من كمية المياه المسجلة عادة في هذا الفصل السنوي. وهذا الغطاء من الثلوج لم يغير شيئا في هذا الوضع. والوضع في الصيف المرتقب قد يكون أكثر حرجا من العام الماضي عندما أعلنت عدة مناطق إيطالية حالة الطوارئ.

  • Schlammige Grachten in Venedig

    في صور.. إيطاليا تعاني من الجفاف!

    قنوات فارغة

    وحتى في القنوات الغنية عادة بالمياه في البندقية تبقى آثار الجفاف ملموسة. وفي العادة تواجه المدينة الكبيرة في هذا الفصل من السنة الفيضانات. لكن هذه السنة يطول أمد الجزر. وفي العديد من القنوات توقفت حركة القوارب بسبب الجفاف. ورائحة الوحل الكريهة تملأ الأجواء.

  • Landschaft um die Region des Flusses Po.

    في صور.. إيطاليا تعاني من الجفاف!

    تقدم المياه المالحة

    وبسبب منسوب المياه المنخفض في منطقة نهر بو تتدفق مياه البحر في النهر بحيث أن المياه الجوفية تتعرض للملوحة ويصبح سقي الأراضي الزراعية غير ممكن. وفي صيف 2022 اعتمدت الحكومة الإيطالية 36,5 مليون يورو لمساعدة المناطق المتضررة من جراء الجفاف. وقد تكون الحكومة مجبرة في هذه السنة أيضا لاتخاذ نفس التدابير.


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