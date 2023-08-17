 بزيارة عبداللهيان.. التقارب السعودي الإيراني يدخل طورا جديدا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.08.2023

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بزيارة عبداللهيان.. التقارب السعودي الإيراني يدخل طورا جديدا

أشاد وزيرا الخارجية السعودي والإيراني بالتطور الحاصل في العلاقات بين البلدين، وذلك على هامش زيارة الأخير للرياض. الوزير السعودي اعتبر أنّ استئناف العلاقات بين البلدين يشكل نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة.

الوزيران السعودي فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبداللهيان، الرياض (17.08.2023).

بن فرحان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة.

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس (17 أغسطس/ آب 2023)، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة.

مختارات

قال مسؤول إيراني إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجه الدعوة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض. كما أعلن وزير الخارجية الإيراني أن حكومته اقترحت ثلاثة أماكن للقاء وزير خارجية البلدين.

وقال بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بالرياض: "لقاؤنا اليوم يأتي لتأكيد رغبتنا بتنفيذ بنود الاتفاق بين طهران والرياض"، مشيرا إلى أن المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران.

وأضاف: "تناولنا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، موضحا أن "المملكة تثمّن دعم إيران لاستضافة السعودية إكسبو 2030".

وأكد بن فرحان أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران، مرحبا باستقبال الرئيس الإيراني في الرياض،

لافتا إلى أن المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران، مثمنا تلبية نظيره الإيراني الدعوة لزيارة المملكة لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أكد عبداللهيان أنه أجرى مباحثات مثمرة في الرياض، مضيفا: "نثمن دور المملكة في المنطقة". وقال: "بإمكاننا العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري". وأكد الوزير الإيراني أن "إيران والسعودية يتفقان على تشكيل لجان فنية وتخصصية متنوعة".

وأشار إلى أن طهران تدعم تحقيق الأمن والسلام في المنطقة دون تجزئة. كما لفت إلى أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدما، مشددا على أن بلاده عازمة على تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية.

وقال عبداللهيان "نمد يد التعاون لدول الجوار" ونحن الآن "ننتهج مسارا صحيحا في تحسين العلاقات مع هذه الدول"، مضيفا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور المملكة قريبا. كذلك، توجه بالشكر إلى السعودية على تعاونها في تسهيل الحج والعمرة للإيرانيين.

وكان وزير الخارجية الإيراني وصل في وقت سابق اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية هي الأولى منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سنوات.

واتفق البلدان في العاشر من آذار/ مارس الماضي، في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016 وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية، فضلا عن تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام2001.

وبعد نحو شهرين، عينت طهران مساعد وزير الخارجية، علي رضا عنايتي، سفيرا جديدا لها لدى المملكة.

وفي حزيران/ يونيو، توجه الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)

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    الكاتب: إعداد: أمين بنضريف


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