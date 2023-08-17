بزيارة عبداللهيان.. التقارب السعودي الإيراني يدخل طورا جديدا

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس (17 أغسطس/ آب 2023)، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة.

وقال بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بالرياض: "لقاؤنا اليوم يأتي لتأكيد رغبتنا بتنفيذ بنود الاتفاق بين طهران والرياض"، مشيرا إلى أن المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران.

وأضاف: "تناولنا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، موضحا أن "المملكة تثمّن دعم إيران لاستضافة السعودية إكسبو 2030".

وأكد بن فرحان أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران، مرحبا باستقبال الرئيس الإيراني في الرياض،

لافتا إلى أن المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران، مثمنا تلبية نظيره الإيراني الدعوة لزيارة المملكة لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أكد عبداللهيان أنه أجرى مباحثات مثمرة في الرياض، مضيفا: "نثمن دور المملكة في المنطقة". وقال: "بإمكاننا العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري". وأكد الوزير الإيراني أن "إيران والسعودية يتفقان على تشكيل لجان فنية وتخصصية متنوعة".

وأشار إلى أن طهران تدعم تحقيق الأمن والسلام في المنطقة دون تجزئة. كما لفت إلى أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدما، مشددا على أن بلاده عازمة على تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية.

وقال عبداللهيان "نمد يد التعاون لدول الجوار" ونحن الآن "ننتهج مسارا صحيحا في تحسين العلاقات مع هذه الدول"، مضيفا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور المملكة قريبا. كذلك، توجه بالشكر إلى السعودية على تعاونها في تسهيل الحج والعمرة للإيرانيين.

وكان وزير الخارجية الإيراني وصل في وقت سابق اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية هي الأولى منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سنوات.

واتفق البلدان في العاشر من آذار/ مارس الماضي، في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016 وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية، فضلا عن تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام2001.

وبعد نحو شهرين، عينت طهران مساعد وزير الخارجية، علي رضا عنايتي، سفيرا جديدا لها لدى المملكة.

وفي حزيران/ يونيو، توجه الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)