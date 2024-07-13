بزشكيان يرفض الضغوط الأمريكية ويتطلع "لحوار بناء" مع أوروبا

أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان أن إيران لن ترضخ للضغوط الأمريكية، فيما أشاد بصداقة بلاده مع الصين وروسيا. بزشكيان ابدا استعداده لـ"حوار بناء" مع الدول الأوروبية، ودعا دول الجوار إلى معالجة "التحديات المشتركة".

أبدى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان استعداده للدخول في "حوار بناء" مع الدول الأوروبية، في رسالة نُشرت اليوم السبت (13يوليو/ تموز) في صحيفة محلية باللغة الإنكليزية. وعرض بزشكيان الذي انتخب في مطلع تموز/ يوليو، في الرسالة الصادرة في صحيفة "طهران تايمز"، الخطوط العريضة للسياسة الخارجية التي سينتهجها خلال ولايته. وكتب في رسالته "أتطلع للدخول في حوار بناء مع الدول الأوروبية لوضع علاقاتنا على المسار الصحيح". وكان بزشكيان وعد خلال الحملة الانتخابية بـ"إخراج إيران من عزلتها" من خلال إقامة "علاقات بناءة" مع العالم ولا سيما مع الدول الأوروبية.

وانتقد الرئيس الإيراني انسحاب الولايات المتحدة الأحادي في 2018 من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عنها في مقابل تقييد أنشطتها النووية.

وأكد أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية مضيفا أن طهران ستوسع علاقاتها مع جيرانها وتتعامل مع أوروبا.

وقال بزشكيان في البيان الذي حمل عنوان "رسالتي إلى العالم الجديد" ونشر في صحيفة طهران تايمز اليومية إن "الولايات المتحدة... عليها أن تدرك الواقع وتفهمه مرة واحدة وإلى الأبد وهو أن إيران لا تستجيب للضغوط ولن تستجيب لها وأن عقيدة الدفاع الإيرانية لا تتضمن أسلحة نووية". وتعهد جراح القلب البالغ من العمر 69 عاما، بتعزيز سياسة خارجية عملية، وتخفيف حدة التوتر بشأن المفاوضات المتوقفة الآن مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

لكن الكثير من الإيرانيين يشككون في قدرته على الوفاء بوعود حملته الانتخابية نظرا لأن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، وليس الرئيس، هو من يملك السلطة العليا في الجمهورية الإسلامية.

واشاد الرئيس الإيراني المنتخب بعلاقات بلاده مع مع الصين وروسيا، وقال إن "روسيا حليف استراتيجي وجار مهم لإيران وستظل إدارتي ملتزمة بتوسيع وتعزيز تعاوننا"، مشيرا إلى أن طهران ستدعم بقوة المبادرات الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا. وتابع "لقد منحني الشعب الإيراني تفويضا قويا لمتابعة المشاركة البناءة بقوة على الساحة الدولية مع الإصرار على حقوقنا وكرامتنا ودورنا المستحق في المنطقة والعالم". وقال "أوجه دعوة مفتوحة لكل الراغبين في الانضمام إلينا في هذا المسعى التاريخي".

وبالنسبة لدول الجوار، دعا بزشكيان تركيا والسعودية وسلطنة عمان والعراق والبحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة إلى "تعميق العلاقات التجارية ... ومعالجة التحديات المشتركة" في المنطقة.

وسيؤدي بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى في 30 تموز/يوليو لولاية من أربع سنوات، خلفًا لإبراهيم رئيسي الذي قُتل في تحطم مروحيّته في 19 أيار/مايو ما استدعى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ع.أ.ج/ ع ج (ا ف ب، رويترز)