بريمن يهزم بايرن ويشعل الصراع في صدارة البوندسليغا

بأقدام لاعبه السابق، تعرض بايرن ميونيخ لعثرة قوية في صراعه على صدارة البوندسليغا، حيث خسر على ملعبه أمام فيردر بريمن، بهدف لميتشل فايزر.

ألحق فيردر بريمن هزيمة مفاجئة بمضيفه بايرن ميونيخ 1 / صفر اليوم الأحد (21 يناير/ كانون الثاني 2024) في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم. وسجل ميتشيل فايزر هدف الفوز لفيردر بريمن في الدقيقة 59. وكان فايزر لاعبا في بايرن في الفترة بين 2012 و 2015، قبل أن يبدأ رحلة انتقالات بين عدة أندية ليستقر في بريمن منذ 2022.

وتلقى بايرن ميونيخ صدمة قوية في صراعه مع باير ليفركوزن في الصدارة بفعل هذه الهزيمة المفاجئة. وتوقف رصيد بايرن ميونيخ عند 41 نقطة من 17 مباراة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن ليفركوزن المتصدر، والذي تغلب على لايبزيغ بملعب الأخير أمس السبت بنتيجة 2/3، فيما رفع بريمن رصيده إلى 20 نقطة ليبتعد خطوة مهمة عن منطقة الخطر ويتقدم للمركز الثاني عشر.

ويتعين على بايرن ميونيخ إذا أراد مواصلة مطاردة ليفركوزن في صدارة البوندسليغا أن يفوز مساء الأربعاء المقبل ضد يونيون برلين في المباراة المؤجلة بينهما.

ع.خ/ ص.ش (د ب أ)