 بريمن يبقى في دوري الأضواء الألماني على حساب هايدنهايم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 06.07.2020

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رياضة

بريمن يبقى في دوري الأضواء الألماني على حساب هايدنهايم

عانى فريق فيردر بريمن كثيرا هذا الموسم من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى الألماني "بوندسليغا". وفعلا تحقق له ما أراد إذ تمكن من البقاء في دوري الأضواء على حساب فريق هايدنهايم بعد تعادله الإيجابي معه في إياب الملحق.

لاعبو فريق بريمن يحتفلون ببقائهم في البوندسليغا.

لاعبو فريق بريمن يحتفلون ببقائهم في البوندسليغا.

استمر فريق فيردر بريمن في دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعد تعادله مع مضيفه هايدنهايم بهدفين مقابل هدفين اليوم الاثنين (السادس من تموز/ يوليو 2020) في إياب ملحق الصعود والهبوط.

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وتقدم بريمن بهدف عكسي سجله نورمان ثيوركاوف لاعب هايدنهايم بطريق الخطأ في مرماه بعد مضي ثلاث دقائق من بداية اللقاء. ولكن قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء أدرك تيم كليندينست التعادل لهايدنهايم الذي كان يحلم بالتأهل إلى البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل لودفيغ أوجوستينسون الهدف الثاني لبريمن. وحصل هايدنهايم على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع سجل منها  تيم كلينيست الهدف الثاني له وللفريق الذي احتل المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

وتعادل الفريقان 2/2 في مجموع اللقاءين عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي لكن بريمن استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين ليحافظ على استمراره  في البوندسليغا.

ويعتبر بريمن أكثر فريق خاض مباريات في تاريخ البوندسليغا بإجمالي 1900 مباراة، وشارك في جميع مواسم دوري الدرجة الأولى باستثناء موسم 1980 /1981.

أ.ح/خ.س (د ب أ)

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بريمن يبقى في دوري الأضواء الألماني على حساب هايدنهايم

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