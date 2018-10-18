بريكسيت.. أكثر من نصف مليون بريطاني يطالبون باستفتاء جديد

تجاوز اليوم السبت (20 تشرين أول/أكتوبر 2018) عدد المشاركين في مسيرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي في لندن، للمطالبة باستفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، 600 ألف شخص، حسبما ذكر المنظمون. ويزيد عدد المشاركين في المسيرة بذلك على التقديرات الأولية لعدد المشاركين، حيث كانت التوقعات تشير إلى إمكانية مشاركة 100 ألف شخص. ويُشار إلى أن هذه الأرقام غير رسمية. ولا توفر شرطة لندن بشكل منتظم أرقاما تقديرية للمشاركين.

ولوح المحتجون بالعلم الأزرق والذهبي للاتحاد الأوروبي ودعوا إلى استفتاء آخر على الاتفاق النهائي الخاص بكيفية مغادرة بريطانيا لأكبر تكتل تجاري في العالم. وقال جيمس مجروري، أحد منظمي المسيرة، إن المواطنين يجب أن يحصلوا على فرصة لتغيير رأيهم لأن القرار سيؤثر على حياتهم على مدى أجيال.

من جانبه، قال صادق خان رئيس بلدية لندن الذي شارك في المسيرة إن هناك خيارين مطروحين الآن وهما إما اتفاق خروج سيء أو حتى ما هو أسوأ من ذلك وهو عدم وجود اتفاق. وقال خان "هذا بعيد للغاية عما كان مأمولا قبل عامين".

ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، في بروكسل هذا الأسبوع.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ/رويترز)