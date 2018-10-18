 بريكسيت.. أكثر من نصف مليون بريطاني يطالبون باستفتاء جديد | أخبار | DW | 20.10.2018

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أخبار

بريكسيت.. أكثر من نصف مليون بريطاني يطالبون باستفتاء جديد

أعلن منظمو مظاهرة ضخمة وسط العاصمة البريطانية لندن أن أكثر من 600 ألف شخص شاركوا في مسيرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي طالبوا خلالها بإجراء استفتاء جديد حول خروج بلادهم من المجموعة الأوروبية.

UK Briten protestieren in London für zweites Brexit-Referendum (picture-alliance/ZUMAPRESS/Ray Tang)

تجاوز اليوم السبت (20 تشرين أول/أكتوبر 2018) عدد المشاركين في مسيرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي في لندن، للمطالبة باستفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، 600 ألف شخص، حسبما ذكر المنظمون. ويزيد عدد المشاركين في المسيرة بذلك على التقديرات الأولية لعدد المشاركين، حيث كانت التوقعات تشير إلى إمكانية مشاركة 100 ألف شخص. ويُشار إلى أن هذه الأرقام غير رسمية. ولا توفر شرطة لندن بشكل منتظم أرقاما تقديرية للمشاركين.

مختارات

قبل أقل من سنة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كشف المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن حالات التجنس لمواطنين بريطانيين في ألمانيا حققت رقماً قياسياً العام الماضي، بواقع 7500 وبزيادة قدرها 361 بالمئة عن عام 2015. (23.05.2018)

بالتأكيد لن تكون "فضيحة ويندرش" آخر متاعب بريطانيا في ملف الهجرة واللاجئين. إذ ينتظر البلد استحقاقات هامة مع خروجها بعد أقل من عام من الاتحاد الأوربي. كيف سيؤثر ذلك على المهاجرين وطالبي اللجوء؟ (12.05.2018)

 ولوح المحتجون بالعلم الأزرق والذهبي للاتحاد الأوروبي ودعوا إلى استفتاء آخر على الاتفاق النهائي الخاص بكيفية مغادرة بريطانيا لأكبر تكتل تجاري في العالم. وقال جيمس مجروري، أحد منظمي المسيرة، إن المواطنين يجب أن يحصلوا على فرصة لتغيير رأيهم لأن القرار سيؤثر على حياتهم على مدى أجيال.

من جانبه، قال صادق خان رئيس بلدية لندن الذي شارك في المسيرة إن هناك خيارين مطروحين الآن وهما إما اتفاق خروج سيء أو حتى ما هو أسوأ من ذلك وهو عدم وجود اتفاق. وقال خان "هذا بعيد للغاية عما كان مأمولا قبل عامين".

ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، في بروكسل هذا الأسبوع.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ/رويترز)

  • City of London Skyline

    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    أهمية موقع لندن ستتلاشى

    قرابة 350 ألف شخص يعملون في المركز المالي لندن. هذه المدينة تعتبر حتى الآن الخيار الأول للبنوك العالمية، التي يمكنها تسويق منتجاتها في كافة أرجاء الاتحاد الأوروبي، وهي ملزمة في نفس الوقت لاتباع القوانين المالية السارية في بريطانيا، والتي تعتبر أسهل من القواعد الأوروبية.

  • Frankreich Paris Abendstimmung an der Seine

    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    باريس

    "تعالوا إلى باريس واغتنموا فرصكم هناك!"، هذا الإعلان كان موجودا على الموقع الإلكتروني لصحيفة الفايننشال تايمز. العاصمة الفرنسية لها مكانة مالية مميزة حاليا، كما كان الرئيس أولاند قد أعلن بأن بلاده ستعمل على تذليل العقبات الضريبية الموجودة.

  • Frankfurt Supertotale rechts EZB

    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    فرانكفورت تختصر الطريق

    مدينة فرانكفورت الألمانية هي مقر البنك المركزي الأوروبي وتحتضن أهم بورصة في القارة، تتنافس مع مدينة باريس على استضافة هيئة الرقابة المصرفية الموحدة الموجودة حتى الآن في لندن. المطار الدولي الكبير الموجود في المدينة يختصر الطريق ويقرب المسافات. ولكن العديد من المدراء الماليين الدوليين يعتبرون المدينة مملة.

  • München Stadtansicht

    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    ميونيخ وتجربة جديدة

    تسعى مدينة ميونيخ الألمانية أيضا لاحتضان مقر هيئة الرقابة المصرفية الموحدة. وزير مالية ولاية بافاريا ماركوس زودر وجه رسالة لوزير المالية الاتحادي في ألمانيا فولفغانغ شويبله دعاه فيها لأن يضع كل ثقله من أجل نقل مقر الهيئة الأوروبية إلى ميونيخ. وتعتبر هذه المدينة ثاني أكبر مركز مالي ألماني بعد فرانكفورت.

  • Luxemburg

    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    لوكسمبورغ: ضرائب منخفضة

    ترى حكومة لوكسمبورغ أن عاصمتها هي الأحق لتصبح مقرا لهيئة الرقابة المصرفية الأوروبية. وتستند في ذلك إلى قرار يعود لعام 1965 ينص على نقل كل الهيئات المالية الأوروبية إلى لوكسمبورغ. وبسبب التخفيضات الضريبية والمعاملات الإدارية الميسرة يغري هذا البلد البنوك والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين كي تنتقل إلى هناك.

  • Amsterdam Stadtansicht

    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    أمستردام جذابة للآسيويين

    رئيس مجموعة اليورو، الهولندي ييروين ديسيلبلويم، يطرح عاصمة بلده كخيار يمكن اعتماده بعد لندن. وصرح لقناة "إر تي إل" بأن المؤسسات الآسيوية الموجودة في لندن يمكنها التوجه الآن إلى فرانكفورت أو أمستردام. صحيفة "دي فولكسكرانت" الهولندية كتبت بأن العديد من الشركات الآسيوية قررت فعلا الانتقال من لندن إلى أمستردام.

  • Irland Dublin Pub Doyles

    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    دبلن وأفضلية اللغة الإنكليزية

    في ايرلندا يتم الحديث باللغة الإنكليزية. وهذه ميزة واحدة من بين عدة مزايا تحظى بها العاصمة الايرلندية دبلن. مثل لوكسمبورغ تتميز دبلن بأنها مركز لرؤوس الأموال والصناديق الاستثمارية. عدة شركات تكنولوجية عملاقة مثل غوغل وفيسبوك اتخذت من دبلن مقرا لفرعها الأوروبي. وعموما تدفع الشركات التي مقرها في ايرلندا ضرائب بمستوى 12.5 بالمائة.

  • Polen Breslau Nationales Musikforum

    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    فروتسواف: فرصة للابتعاد عن الغلاء

    فقدت لندن الكثير من جاذبيتها، حتى قبل الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي. فقبل سنوات بدأت البنوك بنقل الآلاف من موظفيها إلى مدن أوروبية تتسم بمستويات معيشية أرخص. وفي عام 2007 افتتح بنك كريدي سويس مقرا له في مدينة فروتسواف البولندية. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن البنك شطب ألفي وظيفة في لندن. يشغل بنك "يو بي إس" السويسري 1600 شخص في مدينة كراكوف البولندية.

  • Düsseldorf Stadtansicht Rhein Brücke Fernsehturm Sonnenuntergang

    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    دوسلدورف

    لا تقتصر المنافسة بين المدن الأوروبية على اجتذاب المؤسسات المالية فقط، وإنما تسعى أيضا لجذب شركات مختلفة. وتعمل دوسلدورف الألمانية من أجل اجتذاب شركة فودافون للاتصالات وربما نقل مقرها الرئيسي من لندن إليها.

  • Hipster

    مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

    برلين

    العاصمة الألمانية تسعى هي الأخرى لتكون مقرا لبنك الاستثمار الأوروبي الداعم للشركات الناشئة في أوروبا. والآن أطلقت وكالة متخصصة في برلين موقعا إلكترونيا هدفه الإجابة على كل أسئلة الشركات البريطانية بهذا الشأن، حسب صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ".

    الكاتب: هيلكه فيشر/ف.ي


 

مختارات

مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا

الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يكلف لندن خسارة موقعها كعاصمة للمال والأعمال في أوروبا. فما هي المدن المحتملة لخلافة العاصمة البريطانية كمركز للمال والأعمال في القارة العجوز؟ (04.07.2016)  

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