بريكسيت.. أكثر من نصف مليون بريطاني يطالبون باستفتاء جديد

تجاوز اليوم السبت (20 تشرين أول/أكتوبر 2018) عدد المشاركين في مسيرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي في لندن، للمطالبة باستفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، 600 ألف شخص، حسبما ذكر المنظمون. ويزيد عدد المشاركين في المسيرة بذلك على التقديرات الأولية لعدد المشاركين، حيث كانت التوقعات تشير إلى إمكانية مشاركة 100 ألف شخص. ويُشار إلى أن هذه الأرقام غير رسمية. ولا توفر شرطة لندن بشكل منتظم أرقاما تقديرية للمشاركين.
ولوح المحتجون بالعلم الأزرق والذهبي للاتحاد الأوروبي ودعوا إلى استفتاء آخر على الاتفاق النهائي الخاص بكيفية مغادرة بريطانيا لأكبر تكتل تجاري في العالم. وقال جيمس مجروري، أحد منظمي المسيرة، إن المواطنين يجب أن يحصلوا على فرصة لتغيير رأيهم لأن القرار سيؤثر على حياتهم على مدى أجيال.
من جانبه، قال صادق خان رئيس بلدية لندن الذي شارك في المسيرة إن هناك خيارين مطروحين الآن وهما إما اتفاق خروج سيء أو حتى ما هو أسوأ من ذلك وهو عدم وجود اتفاق. وقال خان "هذا بعيد للغاية عما كان مأمولا قبل عامين".
ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، في بروكسل هذا الأسبوع.
ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ/رويترز)
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مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا
أهمية موقع لندن ستتلاشى
قرابة 350 ألف شخص يعملون في المركز المالي لندن. هذه المدينة تعتبر حتى الآن الخيار الأول للبنوك العالمية، التي يمكنها تسويق منتجاتها في كافة أرجاء الاتحاد الأوروبي، وهي ملزمة في نفس الوقت لاتباع القوانين المالية السارية في بريطانيا، والتي تعتبر أسهل من القواعد الأوروبية.
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مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا
باريس
"تعالوا إلى باريس واغتنموا فرصكم هناك!"، هذا الإعلان كان موجودا على الموقع الإلكتروني لصحيفة الفايننشال تايمز. العاصمة الفرنسية لها مكانة مالية مميزة حاليا، كما كان الرئيس أولاند قد أعلن بأن بلاده ستعمل على تذليل العقبات الضريبية الموجودة.
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مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا
فرانكفورت تختصر الطريق
مدينة فرانكفورت الألمانية هي مقر البنك المركزي الأوروبي وتحتضن أهم بورصة في القارة، تتنافس مع مدينة باريس على استضافة هيئة الرقابة المصرفية الموحدة الموجودة حتى الآن في لندن. المطار الدولي الكبير الموجود في المدينة يختصر الطريق ويقرب المسافات. ولكن العديد من المدراء الماليين الدوليين يعتبرون المدينة مملة.
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مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا
ميونيخ وتجربة جديدة
تسعى مدينة ميونيخ الألمانية أيضا لاحتضان مقر هيئة الرقابة المصرفية الموحدة. وزير مالية ولاية بافاريا ماركوس زودر وجه رسالة لوزير المالية الاتحادي في ألمانيا فولفغانغ شويبله دعاه فيها لأن يضع كل ثقله من أجل نقل مقر الهيئة الأوروبية إلى ميونيخ. وتعتبر هذه المدينة ثاني أكبر مركز مالي ألماني بعد فرانكفورت.
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مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا
لوكسمبورغ: ضرائب منخفضة
ترى حكومة لوكسمبورغ أن عاصمتها هي الأحق لتصبح مقرا لهيئة الرقابة المصرفية الأوروبية. وتستند في ذلك إلى قرار يعود لعام 1965 ينص على نقل كل الهيئات المالية الأوروبية إلى لوكسمبورغ. وبسبب التخفيضات الضريبية والمعاملات الإدارية الميسرة يغري هذا البلد البنوك والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين كي تنتقل إلى هناك.
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مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا
أمستردام جذابة للآسيويين
رئيس مجموعة اليورو، الهولندي ييروين ديسيلبلويم، يطرح عاصمة بلده كخيار يمكن اعتماده بعد لندن. وصرح لقناة "إر تي إل" بأن المؤسسات الآسيوية الموجودة في لندن يمكنها التوجه الآن إلى فرانكفورت أو أمستردام. صحيفة "دي فولكسكرانت" الهولندية كتبت بأن العديد من الشركات الآسيوية قررت فعلا الانتقال من لندن إلى أمستردام.
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مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا
دبلن وأفضلية اللغة الإنكليزية
في ايرلندا يتم الحديث باللغة الإنكليزية. وهذه ميزة واحدة من بين عدة مزايا تحظى بها العاصمة الايرلندية دبلن. مثل لوكسمبورغ تتميز دبلن بأنها مركز لرؤوس الأموال والصناديق الاستثمارية. عدة شركات تكنولوجية عملاقة مثل غوغل وفيسبوك اتخذت من دبلن مقرا لفرعها الأوروبي. وعموما تدفع الشركات التي مقرها في ايرلندا ضرائب بمستوى 12.5 بالمائة.
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مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا
فروتسواف: فرصة للابتعاد عن الغلاء
فقدت لندن الكثير من جاذبيتها، حتى قبل الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي. فقبل سنوات بدأت البنوك بنقل الآلاف من موظفيها إلى مدن أوروبية تتسم بمستويات معيشية أرخص. وفي عام 2007 افتتح بنك كريدي سويس مقرا له في مدينة فروتسواف البولندية. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن البنك شطب ألفي وظيفة في لندن. يشغل بنك "يو بي إس" السويسري 1600 شخص في مدينة كراكوف البولندية.
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مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا
دوسلدورف
لا تقتصر المنافسة بين المدن الأوروبية على اجتذاب المؤسسات المالية فقط، وإنما تسعى أيضا لجذب شركات مختلفة. وتعمل دوسلدورف الألمانية من أجل اجتذاب شركة فودافون للاتصالات وربما نقل مقرها الرئيسي من لندن إليها.
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مدن مرشحة لتعويض لندن كأهم مركز مالي في أوروبا
برلين
العاصمة الألمانية تسعى هي الأخرى لتكون مقرا لبنك الاستثمار الأوروبي الداعم للشركات الناشئة في أوروبا. والآن أطلقت وكالة متخصصة في برلين موقعا إلكترونيا هدفه الإجابة على كل أسئلة الشركات البريطانية بهذا الشأن، حسب صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ".
الكاتب: هيلكه فيشر/ف.ي