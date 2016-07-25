يعني بريكست خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عقود من انضمامها إليه. وقد صوت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج في يناير 2020. ومن المفترض ان يتم التوصل إلى صيغة اتفاق الخروج بين الجانبين بحلول نهاية العام المذكور.

مصلح بريكست هو اختصار من كلمتين هما يريتش وإكسيت/ British Exit . وجاء تصويت غالبية البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي/ البريكست بعد سنوات من الحملات السياسية والإعلامية في بريطانيا ضد الاتحاد. وبعد تصويت البرلمان البريطاني على الخروج بدأت المفاوضات بين بروكسل ولندن للاتفاق على العلاقة المستقبلية بين الطرفين.