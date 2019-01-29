بريكست: ميركل متفائلة بالتوصل لحل بشأن الحدود الايرلندية

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن تفاؤلها في التوصل لحل لوضع الحدود الإيرلندية في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي شكلت عقدة حتى الآن.

وقالت ميركل اليوم الاثنين (الرابع من شباط/ فبراير 2019) خلال زيارتها لليابان، إن هناك "حتما إمكانات" للحفاظ على التكاتف داخل السوق الداخلية وفي الوقت ذاته لتحقيق "الرغبة في ألا يكون هناك ضوابط رقابية قدر الإمكان على الحدود الايرلندية بين إيرلندا الشمالية (التابعة لبريطانيا) وجمهورية إيرلندا".

وأكدت ميركل أنه لابد من إجراء مثل هذه المباحثات وأنه يمكن إجراؤها، ولكنها شددت على أنه ينبغي عدم فتح اتفاقية الخروج التي تم التفاوض بشأنها بالفعل مجددا، وقالت: "أي أن ذلك لا يندرج على جدول الأعمال". وتابعت المستشارة الألمانية قائلة: "ولكن لدينا اتفاقا بشأن العلاقات المستقبلية. وبالطبع يمكن في هذه العلاقات المستقبلية وضع قواعد لمسائل لم يتم مناقشتها حتى الآن".

وأشارت ميركل إلى أنه لا يزال يمكن الاستفادة من الوقت للتوصل لاتفاق بشأن مسألة الحدود الايرلندية، إذا كانت جميع الأطراف المعنية "لديها نية حسنة"، ولكنها أكدت أهمية الاستعلام من بريطانيا أولا عن "طبيعة تصورها لذلك". وأكدت على أن هناك رغبة لبذل قصارى الجهود من أجل الحيلولة دون الوصول إلى مرحلة عدم إبرام اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سوف يكون له تأثير سلبي على الطرفين. وبسبب الخلاف على الحدود الإيرلندية رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة وزراء بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

أ.ح/ع.ش (د ب أ)