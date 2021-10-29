بريكست دون أفق - خيبة أمل الصيادين البريطانيين

صدّق الصياد دارن كينيون من غريمسبي وعود حملة البريكست وصوّت له. كان ينبغي الحصول على مزيد من السيطرة على مناطق الصيد قبالة السواحل البريطانية وبالتالي على مستقبل أفضل. لكن، وبعد عامين ونصف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يشعر هو أيضاً بأنه استُغل من قبل رئيس الوزراء بوريس جونسون. كما أصبح وضعه الاقتصادي أسوأ. الاتهامات الموجهة: كثير من البيروقراطية، كما في السابق، وحقوق صيد أقل. مع أن الصيادين في شمال إنجلترا كانوا في مقدمة من أيد حركة البريسكت. الناس هنا في منطقة هامبرسايد، كالصيادين، يندمون على اختيارهم، ويدركون الآن فقط أن حالهم قبل البريسكت، وبفضل أموال الاتحاد الأوروبي أيضاً، قد كان أفضل. ما يقرب من سبعين بالمئة منهم صوت للخروج من الاتحاد الأوروبي. وأصبحت اليوم خيبة أملهم كبيرة. أحدهم قال إنه يشعر بالخجل لأنه صوت للبريكست ويرغب في العودة بالزمن إلى الوراء. تدهور الوضع الاقتصادي في شمال شرق إنجلترا الفقير بشكل مطرد منذ التسعينيات. تسببت حصص الصيد في تضرر المنطقة بشدة. هذا ما استغله السياسي بوريس جونسون في ديسمبر عام 2019، والذي كان يجمع الأصوات للفوز بمنصب رئيس الوزراء. فظهر في زي عامل في مصنع أسماك، ووعد الناس أن يستخدم الأموال التي ستتدفق إلى النظام الصحي البريطاني بعد البريكست، بتحسين مستقبل صيد الأسماك و حصص الصيد وإنهاء بيروقراطية الاتحاد الأوروبي. لم يتحقق أي من هذا. إذ يشعر الصيادون كحال التجار والموردين، بالخيانة. لكن لا يزال هناك على الأقل مشروع هيب هوب في مدينة هول يهدف إلى إبعاد الشباب عن الشوارع، قام بتمويله الاتحاد الأوروبي سابقا، كما يوضح مدير المشروع ستيف. فما الذي يأتي للمشروع من لندن؟