 بريغوجن وتمرّده القصير الأمد ضد بوتين | DW الأخبار | DW | 24.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

بريغوجن وتمرّده القصير الأمد ضد بوتين

كان يفغيني بريغوجين قد قاد في حزيران/يونيو الماضي تمرّدًا ضد الجيش الروسي، اعتُبر أكبر تحدٍ للجيش الروسي وللرئيس فلاديمير بوتين منذ بداية الحرب في أوكرانيا قبل عام ونصف.

المزيد من المركز الإعلامي

تحديات كبيرة تنتظر قيادة بوتين بعد فشل تمرد فاغنر

بوتين تحت الضغط بعد فشل تمرد فاغنر 26.06.2023

Fighters of Wagner private mercenary group pull out of the headquarters of the Southern Military District to return to base, in the city of Rostov-on-Don, Russia, June 24, 2023. REUTERS/Stringer

روسيا.. رئيس فاغنر يفغيني پريغوجن ينهي تمردا مسلحا باتفاق مع موسكو 25.06.2023

مسائيةDW: بعد تمرد فاغنر في روسيا.. تصدعات في نظام بوتين؟

مسائيةDW: بعد "تمرد فاغنر" في روسيا.. تصدعات في نظام بوتين؟ 26.06.2023

فرحة في أوكرانيا في أعقاب تمرد مجموعة فاغنر المسلحة على النظام الروسي.

أوكرانيا تحاول استغلال التمرد في روسيا لصالحها في الهجوم المضاد 25.06.2023

المزيد DW الأخبار

نجحت الهند في ايصال مسبارها تشاندرايان-3 إلى سطح القمر. وجعل هذا الهبوط منها رابع دولة ترسل مسبارا إلى القمر

النجاح الأول: هبوط مركبة هندية على سطح القمر 24.08.2023

يكافح عناصر الإطفاء اليونانيون لليوم الخامس على التوالي حرائق في كلّ أنحاء البلاد أودت بحياة ما لا يقل عن عشرين شخصا

عدّة حرائق تجتاح اليونان لليوم الخامس على التوالي وسقوط ضحايا 23.08.2023

الناخبون في زيمبابوي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخاابات الرئاسية والبرلمانية.

زيمبابوي تنتخب برلمانا ورئيسا 23.08.2023

مدرعات جيبارد الألمانية تساهم في الدفاع عن سماء أوكرانيا

مدرعات جيبارد الألمانية تساهم في الدفاع عن سماء أوكرانيا 23.08.2023

اقرأ أيضا

ARCHIV - 21.08.2023, ---: In diesem Standbild aus einem Video, das vom Telegram-Kanal Razgruzka Vagnera am 21.08.2023 veröffentlicht wurde, spricht Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, in Tarnkleidung und mit Gewehr in der Hand an einem unbekannten Ort in eine Kamera. Bei einem Absturz eines Privatflugzeugs nordwestlich von Moskau soll nach russischen Behördenangaben auch der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, ums Leben gekommen sein. Prigoschins Name stehe auf der Passagierliste, teilte die Luftfahrtbehörde Rosawiazija am Mittwoch mit, wie russischen Agenturen meldeten. Foto: Uncredited/Razgruzka_Vagnera telegram channel/AP - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits bis zum 5. September +++ dpa-Bildfunk +++

يفغيني بريغوجين.. من "طباخ بوتين" إلى عدو للرئيس الروسي! 23.08.2023

سمح النزاع في أوكرانيا لقائد فاغنر بفرض نفسه لاعبا أساسيا في روسيا. بيد أنّ الملياردير الحليق الرأس تحول من "طباخ بوتين" إلى عدو للرئيس الروسي منذ أن قاد تمرّداً فاشلاً في يونيو الماضي. فماذا نعرف عن بريغوجين؟

04.11.2022 *** FILE PHOTO: A man wearing a camouflage uniform walks out of PMC Wagner Centre, which is a project implemented by the businessman and founder of the Wagner private military group Yevgeny Prigozhin, during the official opening of the office block in Saint Petersburg, Russia, November 4, 2022. REUTERS/Igor Russak/File Photo

مصدر بريطاني ـ فاغنر تتجه للتقليص لأسباب مالية 13.08.2023

أفاد تقييم استخباراتي بريطاني بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا بأنه من المرجح أن تتجه مجموعة فاغنر الروسية، نحو تقليص حجمها وإعادة التشكيل، حيث يرجع ذلك إلى حد كبير إلى توفير نفقات رواتب العاملين في وقت يشهد ضغطا ماليا.

***ACHTUNG: Handout mit Wasserzeichen im Bild. Beste verfügbare Qualität.*** A view shows plane wreckage on fire following an alleged air accident at a location given as Tver region, Russia, in this image published August 23, 2023. Yevgeny Prigozhin, chief of Russian private mercenary group Wagner, was reportedly listed as a passenger on a private jet which crashed north of Moscow on August 23, 2023. Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. WATERMARK FROM SOURCE.

قناة مرتبطة بمجموعة فاغنر تؤكد مقتل بريغوجين في تحطم طائرة 23.08.2023

بعد ساعات من التضارب حول مصيره، أكدت قناة على "تليغرام" مرتبطة بمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة مقتل يفغيني بريغوجين. بدورها أكدت هيئة الطيران الروسية أنّ بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل كل ركابها.

01/08/2023 Members of security services investigate a damaged office building in the Moscow City following a reported Ukrainian drone attack in Moscow Russia, August 1, 2023. REUTERS/Evgenia Novozhenina

طائرات مسيرة تهاجم روسيا و"إحباط" واحدة منها استهدفت موسكو 20.08.2023

أعلنت روسيا استهداف أراضيها مجددا من قبل طائرات أوكرانية مسيّرة وإحباط جيشها لهجوم استهدف محيط العاصمة موسكو. بينما تقرير بريطاني يؤكد تزايد هذا النوع من الهجمات التي تستخدم فيها صواريخ تعود إلى الحقبة السوفيتية.