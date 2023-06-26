بريغوجن وتمرّده القصير الأمد ضد بوتين

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كان يفغيني بريغوجين قد قاد في حزيران/يونيو الماضي تمرّدًا ضد الجيش الروسي، اعتُبر أكبر تحدٍ للجيش الروسي وللرئيس فلاديمير بوتين منذ بداية الحرب في أوكرانيا قبل عام ونصف.
سمح النزاع في أوكرانيا لقائد فاغنر بفرض نفسه لاعبا أساسيا في روسيا. بيد أنّ الملياردير الحليق الرأس تحول من "طباخ بوتين" إلى عدو للرئيس الروسي منذ أن قاد تمرّداً فاشلاً في يونيو الماضي. فماذا نعرف عن بريغوجين؟
أفاد تقييم استخباراتي بريطاني بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا بأنه من المرجح أن تتجه مجموعة فاغنر الروسية، نحو تقليص حجمها وإعادة التشكيل، حيث يرجع ذلك إلى حد كبير إلى توفير نفقات رواتب العاملين في وقت يشهد ضغطا ماليا.
بعد ساعات من التضارب حول مصيره، أكدت قناة على "تليغرام" مرتبطة بمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة مقتل يفغيني بريغوجين. بدورها أكدت هيئة الطيران الروسية أنّ بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل كل ركابها.
أعلنت روسيا استهداف أراضيها مجددا من قبل طائرات أوكرانية مسيّرة وإحباط جيشها لهجوم استهدف محيط العاصمة موسكو. بينما تقرير بريطاني يؤكد تزايد هذا النوع من الهجمات التي تستخدم فيها صواريخ تعود إلى الحقبة السوفيتية.
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