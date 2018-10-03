 بريطاني وأمريكيان يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء | عالم المنوعات | DW | 03.10.2018

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منوعات

بريطاني وأمريكيان يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء

منحت اللجنة المسؤولة عن جوائز نوبل، أمريكيين وبريطانيا جائزة نوبل للكيمياء عن أبحاثهم التي تستخدم أسلوب التطور الموجه لانتاج أنزيمات لكيماويات وعقاثير جديدة و"تطوير بروتينات تحل مشاكل البشر الكيميائية".

Schweden Stockholm Gewinner des Chemie Nobelpreises (Reuters/TT News Agency/J. Ekstromer)

أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم اليوم الأربعاء (03 تشرين الأول/ أكتوبر) فوز العالمة الأمريكية فرانسيس إتش أرنولد ومواطنها جورج بي. سميث والبريطاني غريغوري بي. وينتر بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2018.  وستحصل الأمريكية أرنولد على نصف الجائزة، بينما سيتقاسم سميث ووينتر الجزء الآخر، وذلك لإسهامهم في تطوير بروتينات تحل مشاكل كيميائية للجنس البشري.

وبحسب بيان اللجنة المانحة للجائزة، طور سميث طريقة لإظهار مع ما يعرف باسم "العاثيات" وهي فيروسات غازية للبكتيريا، وذلك بغرض إنشاء بروتينات جديدة. واستخدم وينتر هذه التقنية في إنتاج أدوية جديدة. ونجحت أرنولد للمرة الأولى في تطوير موجه لإنزيمات في الاتجاه المرجو، وتستخدم مثل هذه الإنزيمات اليوم في تصنيع العديد من المواد، مثل الوقود الحيوي والأدوية.

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منح جائزة نوبل لصانعَي "ثورة" في علاج السرطان

وتبلغ القيمة المادية للجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية، أي ما يعادل 870 ألف يورو. ومن المقرر أن تُسلم جوائز نوبل في مراسم احتفالية في العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، الموافق ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل. ومنذ عام 1901 حصل على جائزة نوبل للكيمياء 177 باحثا في مجالات مختلفة، من بينهم العالم البريطاني فريدريك سانغر، الذي حصل عليها مرتين، وأربع نساء، مثل العالمة البولندية الأصل ماري كوري، التي اكتشفت العنصرين المشعين البولونيوم والراديوم وأجرت أبحاثا على خصائصهما.

وحصل أمس الثلاثاء الأمريكي آرثر أشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند على جائزة نوبل في الفيزياء، لـ"اختراعاتهم الرائدة في مجال فيزياء الليزر". وأعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم أول أمس الاثنين، فوز أخصائي المناعة الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسكو هونجو بجائزة نوبل للطب لعام 2018 ، لعملهما على اكتشاف تقنيات جديدة لمكافحة السرطان. وجاء في بيان اللجنة المانحة للجائزة أن هذين العالمين "أرسيا مبدأ جديدا كلياً" لمكافحة السرطان من خلال المساعدة على تنشيط دفاعات الجسم.

ولن تمنح جائزة نوبل للأدب هذا العام وذلك بسبب الفضيحة التي تلاحق لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة على أن يتم تكريم شخصيتين بالجائزة العام المقبل.

ع.ج/ ط. أ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Friedensnobelpreisträger, Henry Dunant und Frederic Passy, die das Rote Kreuz gegründet und die Genfer Konventionen initiiert haben. (Foto: public domain)

    فائزون أثاروا الجدل بسبب منحهم نوبل للسلام!

    الجدل والنقد مع منح أول جائزة

    حين منحت جائزة نوبل للسلام أول مرة عام 1901 كان هناك خلاف وعدم اتفاق بين أعضاء اللجنة المانحة. وقد تم منحها في ذلك العام للسويسري هنري دونانت مؤسس منظمة الصليب الأحمر الدولية، والفرنسي فردريك باسي الذي يعد مع دونانت من المبادرين إلى صياغة وطرح "اتفاقية جنيف الدولية" التي كانت الأساس لاتفاقيات حقوق الإنسان وحمايتها في حالة الحرب.

  • Friedensnobelpreisträger, Theodore Roosevelt (Foto: Getty Images)

    فائزون أثاروا الجدل بسبب منحهم نوبل للسلام!

    موجج للحرب وحمامة سلام!

    الرئيس الأمريكي الأسبق تيودور روزفلت، لم يكن مسالما، فهو الذي أجج الحرب ضد إسبانيا وساعد الكوبيين على التحرر من الاستعمار، لكنه فيما بعد غزت قوات أمريكية كوبا وأصبحت الولايات المتحدة استعمارا جديدا! وروزفلت حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1906 للجهود التي بذلها لإنهاء الحرب بين روسيا واليابان!

  • Nobelpreisträger, der 28. US-Präsident Woodrow Wilson (Foto: Getty Images)

    فائزون أثاروا الجدل بسبب منحهم نوبل للسلام!

    عنصري وديماغوجي

    الرئيس الأمريكي الأسبق ودرو ويلسون هو الآخر حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1919 واستلمها في العام التالي لمساهمته في "إنهاء الحرب العالمية الأولى وتأسيس عصبة الأمم" التي سبقت منظمة الأمم المتحدة. داخليا لم يكن من الداعمين لتفاهم الشعوب وكان من القائلين "بتفوق العرق الأبيض". علاوة على ذلك كان من مؤيدي العبودية وجماعة "كوك كلوكس كلان" العنصرية في الولايات المتحدة.

  • Friedensnobelpreisträger, Le Duc Tho und Henry Kissinger (picture-alliance)

    فائزون أثاروا الجدل بسبب منحهم نوبل للسلام!

    جائزة نوبل للسلام دون سلام!

    وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر وقائد العمليات العسكرية في فيتنام، لي دوك تو، عملا على صياغة اتفاقية فيتنام للسلام عام 1973. لكن لي دك تو رفض استلام الجائزة التي حصل عليها مع كسنجر، لأن الغارات الجوية وقصف فيتنام ولاووس وكمبوديا لم يتوقف إلا بعد سنتين من توقيع اتفاقية السلام!

  • Bildergalerie 20 Jahre Friedensprozess Israel USA Palästina (Foto: AFP/Getty Images)

    فائزون أثاروا الجدل بسبب منحهم نوبل للسلام!

    أنور السادات المثير للجدل

    حصل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات عام 1978 على جائزة نوبل للسلام بعد توقيعه في نفس العام اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيغن. لكن منح السادات الجائزة أثار جدلا واسعا، لأنه كان من مؤسسي حركة الضباط الأحرار التي نفذت عام 1952 انقلابا عسكريا على الملك فاروق.

  • Friedensnobelpreisträger, Frederik Willem de Klerk, ehemaliger Präsident Südafrikas (Foto: Getty Images/R.Bosch)

    فائزون أثاروا الجدل بسبب منحهم نوبل للسلام!

    الرجل ذو الوجهين

    حين كان فريدريك دو كليرك رئيسا لجنوب أفريقيا كان من المدافعين عن نظام الفصل العنصري، لكنه شارك وبشكل فعال في القضاء على هذا النظام حين أمر بإطلاق سراح نيلسون مانديلا وسياسيين آخرين من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، من السجن. كما عمل من أجل حرية الصحافة وألغى قانون الفصل العنصري. وفي عام 1993 حصل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع مانديلا.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Foto: Getty Images)

    فائزون أثاروا الجدل بسبب منحهم نوبل للسلام!

    ياسر عرفات

    حصل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين ووزير خارجيته آنذاك شيمون بيريز الراحلين، على جائزة نوبل للسلام عام 1994 تكريما لجهودهم من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط. لكن سياسيا نروجيا استقال من لجنة جائزة نوبل للسلام احتجاجا على قرار اللجنة بمنح الجائزة لعرفات، لأن الأخير من مؤسسي حركة فتح التي نفذت عمليات "إرهابية".

  • USA Präsident Obama zu Lage in Nahost (Foto: Reuters/C. Barria)

    فائزون أثاروا الجدل بسبب منحهم نوبل للسلام!

    باراك أوباما

    بعد تسعة أشهر من تسلمه منصبه رئيسا للولايات المتحدة، حصل باراك أوباما عام 2009 على جائزة نوبل للسلام تكريما "لجهوده غير العادية في تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب". لكن المنتقدين يرون بأن التكريم جاء مبكرا جدا. بعد منحه الجائزة أمر أوباما بتدخل الجيش ضد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل خلال عملية عسكرية، العملية كانت مثيرة للجدل والخلاف بسبب مبادئ القانون الدولي.

  • Belgien Ebola Konferenz in Brüssel (Foto: T. Charlier/AFP/Getty Images)

    فائزون أثاروا الجدل بسبب منحهم نوبل للسلام!

    "نضال سلمي" وتأييد للعنف!

    تمت إدانة رئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور بارتكاب جرائم حرب بتهمة قتل الآلاف والتعذيب والاغتصاب. والرئيسة الحالية التي كانت وزيرة إبان حكم تيلور حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2011 تكريما "لنضالها السلمي من أجل تحقيق الأمن للنساء"، وهو ما أثار انتقادات حادة ضد لجنة الجائزة، لأنها وحسب ما يقوله منتقدو اللجنة، كانت مؤيدة وداعمة للعنف والفساد في عهد سلفها تيلور.

  • Flüchtlinge an der griechisch-mazedonischen Grenze (Foto: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    فائزون أثاروا الجدل بسبب منحهم نوبل للسلام!

    سياسة مريبة تجاه اللاجئين!

    أسوار اسلاك شاكئة واعتقالات وسلوك غير إنساني مع اللاجئين، هكذا ينتقد المدافعون عن حقوق الإنسان ومنذ أعوام سياسة اللجوء والترحيل التي يتبعها الاتحاد الأوروبي. رغم ذلك حصل الاتحاد عام 2012 على جائزة نوبل للسلام بسبب "تشجيع السلام والتسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا". إعداد: صابرينا مولر بولتنيكوف/ عارف جابو


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