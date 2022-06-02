 بريطانية تبجل العائلة الملكية البريطانية | يوروماكس | DW | 05.06.2022

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يوروماكس

بريطانية تبجل العائلة الملكية البريطانية

تحتفل الملكة إليزابيث الثانية بمرور سبعين عاماً على توليها عرش بريطانيا. أمّا أنيتا أتكينسون فتحتفل بالملكة والعائلة الملكية البريطانية كل يوم، ولديها الآن حوالي 12 ألف قطعة تذكارية حولها.

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