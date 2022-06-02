بريطانية تبجل العائلة الملكية البريطانية

إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بفيروس كورونا

أعلن قصر باكنغهام الأحد أن الفحوص أثبتت إصابة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بفيروس كورونا، مؤكداً أنها تعاني من أعراض بسيطة. ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة هذا الأسبوع.