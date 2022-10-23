بريطانيا .. نهاية عهد تراس وبداية عهد سوناك

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
كلف ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، رسميا السياسي المحافظ ريشي شوناك، اليوم الثلاثاء، بتشكيل الحكومة، بعد قبول استقالة ليز تراس
منذ استقالة رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس كثرت التكهنات حول عودة وزير المالية السابق سوناك للمنافسة مجددا على زعامة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الوزراء في بريطانيا. سوناك أعلن ترشحه فيما انسحب جونسون من السباق.
يتنافس عدد من النواب من أجل الفوز بسباق رئاسة حزب المحافظين لاختيار خلف للمستقيلة ليز تراس. وبموجب القواعد التي قدمها الحزب يحتاج أي مرشح "إلى دعم ما لا يقل عن 100 نائب من أصل 357 نائبا محافظا في البرلمان.
بعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة، أعلنت ليز تراس استقالتها وإجراء انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها، بعد مواجهتها النكسة تلو الأخرى وصولا إلى استقالة وزيرة الداخلية والجلسة الصاخبة الأخيرة في البرلمان.
كلف ملك بريطانيا تشارلز الثالث زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك بتشكيل الحكومة عقب قبول استقالة تراس. بذلك يدخل سوناك التاريخ كأصغر رئيس للحكومة البريطانية، وأول زعيم بريطاني من أصل هندي والأول من مستعمرة بريطانية سابقة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول