بريطانيا .. نهاية عهد تراس وبداية عهد سوناك

أبرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس

يتنافس عدد من النواب من أجل الفوز بسباق رئاسة حزب المحافظين لاختيار خلف للمستقيلة ليز تراس. وبموجب القواعد التي قدمها الحزب يحتاج أي مرشح "إلى دعم ما لا يقل عن 100 نائب من أصل 357 نائبا محافظا في البرلمان.