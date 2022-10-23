 بريطانيا .. نهاية عهد تراس وبداية عهد سوناك | DW الأخبار | DW | 25.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

بريطانيا .. نهاية عهد تراس وبداية عهد سوناك

كلف ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، رسميا السياسي المحافظ ريشي شوناك، اليوم الثلاثاء، بتشكيل الحكومة، بعد قبول استقالة ليز تراس

المزيد من المركز الإعلامي

مُنحت جائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية لهذا العام للكاتب والموسيقي الأوكراني سرهي شهدان

كاتب أوكراني يفوز بجائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية 23.10.2022

القصف الروسي على أوكرانيا يسبب انقطاع التيار الكهربائي في المدن ومسؤولون أوكرانيون يتهمون روسيا بارتكاب جرائم إبادة.

تضرر 40 بالمائة من محطات الطاقة الأوكرانية جراء القصف 23.10.2022

جيورجيا ميلوني تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا

اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني تؤدي اليمين كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا 23.10.2022

مظاهرات في برلين لدعم الاحتجاجات في إيران بعد وفاة الشابة أميني على يد شرطة الأخلاق

مظاهرات في برلين لدعم الاحتجاجات في إيران ضد النظام 23.10.2022

المزيد DW الأخبار

قال متحدث باسم رئاسة جنوب أفريقيا إن محادثات السلام بين وفد حكومي إثيوبي وقوات تيجراي بدأت اليوم وستنتهي الأحد القادم.

مسؤولو إثيوبيا وتيغراي يجرون محادثات في جنوب أفريقيا 25.10.2022

مقتل ستة فلسطينيين خمسة منهم في نابلس ورجل سادس في النبي صالح قرب رام الله برصاص الجيش الإسرائيلي

مقتل ستة فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية في نابلس شمال الضفة الغربية 25.10.2022

انسحبت القوات الروسية من أجزاء من الجبهة في الأسابيع القليلة الماضية، وتجلي سلطات الاحتلال المدنيين إلى مناطق أعمق.

روسيا تخلي خيرسون وتتأهب للمعارك أمام تقدم قوات كييف 25.10.2022

رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك يعد بعصر من الاستقرار والوحدة.

ترحيب حار لرئيس الوزراء البريطاني الجديد 24.10.2022

اقرأ أيضا

27/10/2021. London, United Kingdom. Budget Day 2021. Prime Minister Boris Johnson chairs his weekly Cabinet Meeting inside the Cabinet room of No10 Downing Street on the day the Chancellor of the Exchequer Rishi Sunak will deliver his Spending Review and Budget to the House of Commons., Credit:Andrew Parsons / Avalon

بريطانيا: سوناك يترشح لزعامة المحافظين وجونسون ينسحب 23.10.2022

منذ استقالة رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس كثرت التكهنات حول عودة وزير المالية السابق سوناك للمنافسة مجددا على زعامة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الوزراء في بريطانيا. سوناك أعلن ترشحه فيما انسحب جونسون من السباق.

ARCHIV - 15.07.2022, Großbritannien, London: Penny Mordaunt, Rishi Sunak, Liz Truss stehen vor der ersten Live-Fernsehdebatte der Kandidaten für den Parteivorsitz der Konservativen Partei, die von Channel 4 veranstaltet wird, im Studio. (zu dpa: «Rennen um Johnson-Nachfolge geht ins Halbfinale - von drei auf zwei») Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

أبرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس 20.10.2022

يتنافس عدد من النواب من أجل الفوز بسباق رئاسة حزب المحافظين لاختيار خلف للمستقيلة ليز تراس. وبموجب القواعد التي قدمها الحزب يحتاج أي مرشح "إلى دعم ما لا يقل عن 100 نائب من أصل 357 نائبا محافظا في البرلمان.

20.10.2022 Britain's Prime Minister Liz Truss addresses the media in Downing Street in London, Thursday, Oct. 20, 2022. Truss says she resigns as leader of UK Conservative Party. (AP Photo/Alberto Pezzali)

استقالة ليز تراس رئيسة الحكومة البريطانية.. التفاصيل والأسباب 20.10.2022

بعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة، أعلنت ليز تراس استقالتها وإجراء انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها، بعد مواجهتها النكسة تلو الأخرى وصولا إلى استقالة وزيرة الداخلية والجلسة الصاخبة الأخيرة في البرلمان.

King Charles III welcomes Rishi Sunak during an audience at Buckingham Palace, London, where he invited the newly elected leader of the Conservative Party to become Prime Minister and form a new government, Tuesday, Oct. 25, 2022. (Aaron Chown/Pool photo via AP)

تشارلز الثالث يقبل استقالة تراس ويكلف سوناك بتشكيل حكومة جديدة 25.10.2022

كلف ملك بريطانيا تشارلز الثالث زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك بتشكيل الحكومة عقب قبول استقالة تراس. بذلك يدخل سوناك التاريخ كأصغر رئيس للحكومة البريطانية، وأول زعيم بريطاني من أصل هندي والأول من مستعمرة بريطانية سابقة.