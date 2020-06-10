 بريطانيا.. مُنافِسة سابقة على لقب ″مس هتلر″ وراء القضبان | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 10.06.2020

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منوعات

بريطانيا.. مُنافِسة سابقة على لقب "مس هتلر" وراء القضبان

منظمة "عنصرية ومعادية للسامية والمثليين وتغذي الكراهية وتمجد العنف". هكذا وصفت الحكومة البريطانية منظمة "العمل الوطني" (National Action). ولكن ما قصة مسابقة ملكة الجمال المسماة "مس هتلر" التي نظمها النازيون الجدد؟

أليس كاتر

أليس كاتر- شاركت في مسابقة ملكة جمال هتلر

قضت محكمة في مدينة بيرمينغهام البريطانية الثلاثاء (التاسع من حزيران/ يونيو 2020) بحبس أربعة من النازيين الجدد بتهمة عضوية المنظمة الإرهابية المسماة "العمل الوطني" (National Action). وتراوحت المدد بين سنة ونصف إلى خمس سنوات ونصف.

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بعد 14عاما في منصب المستشارية، قامت المستشارة أنغيلا ميركل اليوم لأول مرة بزيارة معسكر الاعتقال النازي السابق في أوشفيتس الذي يعد من أكبر رموز الجرائم النازية بحق اليهود وشعوب أوروبية أخرى مثل غجر الروما والسينتي. (06.12.2019)

قالت الشرطة البريطانية إن النائبة المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قد توفيت جراء تأثرها بجروح خطيرة بعد حادث اعتداء عليها بإطلاق النار وطعن أثناء حملة للترويج لبقاء بلادها في الاتحاد الأوروبي بشمال انكلترا. (16.06.2016)

ومن بين أبرز المحكومين أليس كاتر (24 عاماً) التي حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات. وقد شاركت أليس التي تعمل نادلة، في مسابقة ملكة جمال "مس هتلر"، التي نظمتها المنظمة الإرهابية، تحت الاسم المستعار "مس بوخنفلد" في إشارة إلى أحد أسوأ معسكرات الاعتقال والموت التي شهدت فظائع النازيين.

وقد عثرت السلطات البريطانية في المنزل الذي تقاسمته أليس وصديقها السابق الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات ونصف، على صور ورموز نازية وفؤوس وبعض الأسلحة البيضاء، من بينها السكاكين ومقابض يد حديدية.

وكانت "العمل الوطني" أول منظمة تقوم السلطات البريطانية بحظرها عام 2016 بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقد وصفتها السلطات بأنها منظمة "عنصرية ومعادية للسامية والمثليين وتغذي الكراهية وتمجد العنف".

ومن بين الأعمال التي استرعت انتباه السلطات لها مدحها  اغتيال النائبة في البرلمان البريطاني جو كوكس  قبيل الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما سجلت السلطات على المجموعة وأعضائها عدة نشاطات معادة للسامية واليهود.

وتقدر منظمة Hope Not Hate المكافحة للفاشية أنه بالرغم من حظر المنظمة الإرهابية، غير أن المنظمة "مازال لها نواة صلبة تعمل تحت أسماء مختلفة لإخفاء أنشطتها". 

خ.س/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


 

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