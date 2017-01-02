بريطانيا: مطعم سمك بدون سمك؟

قرر دانيال ساتون، صاحب سلسلة مطاعم تقدم وجبة السمك والبطاطا الشهيرة في بريطانيا، افتتاح فرع جديد للنباتيين يحمل شعار "سمكنا ليس به سمك". وبدأ ساتون تقديم وجبة "السمك والبطاطا النباتية" في أحد فروعه في شرق لندن على سبيل التجربة في وقت سابق هذا العام. لكنه لم يكن يتوقع الإقبال الكبير الذي شهده، إذ قال: "فكرنا أن نقدم وجبة نباتية ونرى ما سيحدث. سار الأمر بشكل جيد، ولذلك فكرنا في طرح قائمة طعام كاملة".

ومع تزايد الطلب على قائمة الطعام الجديدة، قام ساتون هذا الأسبوع بافتتاح أول فرع في لندن لوجبات السمك والبطاطا النباتية، الذي يقدم كذلك "الجمبري النباتي". ويشير ساتون إلى أن الفرع الجديد سيساعده على تلبية الطلب المتزايد وضمان خلو المطبخ بكامله من أي أثر للحوم ومنتجات الألبان.

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ويضيف صاحب سلسلة المطاعم أن الفرع الجديد يمثل فرصة لتحقيق الربح من تزايد الطلب على المأكولات النباتية والمطاعم البديلة. ويُصنع السمك النباتي من زهور الموز المتبلة بأعشاب البحر لتكتسب طعم السمك، ثم تقلى في كمية كبيرة من الزيت. وتباع وجبة السمك النباتي بسعر خمسة جنيهات ونصف الجنيه الاسترليني (حوالي 6.2 يورو). ويقدم المطعم أيضاً أصناف البرغر والنقانق النباتية، ليكمل قائمة الوجبات السريعة النباتية. وتذوق العملاء المأكولات الجديدة في حفل يوم الاثنين. وقالت كات توماس (32 عاماً): "طعمه لذيذ... لا أعتقد أنه يشبه السمك، ولكنني بالتأكيد سآكل منه المزيد. مذاقه يبدو صحياً أكثر من السمك والبطاطا".

ي.أ/ ط.أ (رويترز)