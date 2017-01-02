 بريطانيا: مطعم سمك بدون سمك؟ | عالم المنوعات | DW | 03.10.2018

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منوعات

بريطانيا: مطعم سمك بدون سمك؟

هل جربت تناول وجبة سمك بدون سمك؟ هذا ما يمكنك الآن أن تحققه في مطعم افتتح مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن لتقديم السمك ووجبات بحرية أخرى، ولكنها لا تحتوي على اللحوم.

Fish and Chips (Imago)

قرر دانيال ساتون، صاحب سلسلة مطاعم تقدم وجبة السمك والبطاطا الشهيرة في بريطانيا، افتتاح فرع جديد للنباتيين يحمل شعار "سمكنا ليس به سمك". وبدأ ساتون تقديم وجبة "السمك والبطاطا النباتية" في أحد فروعه في شرق لندن على سبيل التجربة في وقت سابق هذا العام. لكنه لم يكن يتوقع الإقبال الكبير الذي شهده، إذ قال: "فكرنا أن نقدم وجبة نباتية ونرى ما سيحدث. سار الأمر بشكل جيد، ولذلك فكرنا في طرح قائمة طعام كاملة".

ومع تزايد الطلب على قائمة الطعام الجديدة، قام ساتون هذا الأسبوع بافتتاح أول فرع في لندن لوجبات السمك والبطاطا النباتية، الذي يقدم كذلك "الجمبري النباتي". ويشير ساتون إلى أن الفرع الجديد سيساعده على تلبية الطلب المتزايد وضمان خلو المطبخ بكامله من أي أثر للحوم ومنتجات الألبان.

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اللحم البديل قادم؟

ويضيف صاحب سلسلة المطاعم أن الفرع الجديد يمثل فرصة لتحقيق الربح من تزايد الطلب على المأكولات النباتية والمطاعم البديلة. ويُصنع السمك النباتي من زهور الموز المتبلة بأعشاب البحر لتكتسب طعم السمك، ثم تقلى في كمية كبيرة من الزيت. وتباع وجبة السمك النباتي بسعر خمسة جنيهات ونصف الجنيه الاسترليني (حوالي 6.2 يورو). ويقدم المطعم أيضاً أصناف البرغر والنقانق النباتية، ليكمل قائمة الوجبات السريعة النباتية. وتذوق العملاء المأكولات الجديدة في حفل يوم الاثنين. وقالت كات توماس (32 عاماً): "طعمه لذيذ... لا أعتقد أنه يشبه السمك، ولكنني بالتأكيد سآكل منه المزيد. مذاقه يبدو صحياً أكثر من السمك والبطاطا".

ي.أ/ ط.أ (رويترز)

  • London Temperate House (picture-alliance/R. Bryant/Arcaid)

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  • Südafrika - Botanischer Garten von Kirstenbosch (picture-alliance/dpa/ZB/R. Kaufhold)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    تأسست حديقة كريستينبوش النباتية الوطنية في كيب تاون على المنحدر الشرقي لجبل تيبل في جنوب إفريقيا في عام 1913، وهي أول حديقة نباتية في العالم تحافظ على تلك النباتات الأصلية في المنطقة فقط، وتعرضها.

  • Himalaya Scheinmohn (picture-alliance/dpa/H. Bäsemann)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    فوق الدائرة القطبية الشمالية في أقصى شمال العالم، في حديقة ترومسو بالنرويج التابعة للجامعة، تزهر آلاف النباتات من المناطق القطبية، والجبال المرتفعة في الصيف- بما في ذلك الخشخاش الأزرق من جبال الهيمالايا.

  • Brasilien: Botanischer Garten in Rio de Janeiro (picture-alliance/dpa)

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  • Singapore Botanic Gardens (picture-alliance/dpa/prisma)

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    تعد الحديقة النباتية الاستوائية بسنغافورة إحدى أكثر حدائق آسيا شهرة بفضل مجموعة الأوركيد الكبيرة. بإمكان الزوار المشي عبر الغابات المطيرة في الحديقة، المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي منذ عام 2015.

  • Montreal Botanical Garden (picture-alliance/dpa/All Canada Photos)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    تضم حديقة مونتريال النباتية 10 دفيئات زراعية، بالإضافة إلى 30 حديقة، مثل الحديقة الصينية، التي تعتبر الأكبر من نوعها خارج الصين. كما تضم حديقة الأمم الأولى نباتات أصلية مثل شجرة القيقب، وعدداً من المعارض.

  • Afrika botanischen Garten von Pamplemousses in Mauritius (picture-alliance/dpa/Global Travel Images)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

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  • Botanischer Garten Berlin, Dahlem, Karbische Nacht (picture-alliance/dpa/Global Travel Images)

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