بريطانيا .. ليز تراس تعلن استقالتها من زعامة حزب المحافظين

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أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها من منصبها، وإجراء انتخابات في حزب المحافظين الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها.
يتنافس عدد من النواب من أجل الفوز بسباق رئاسة حزب المحافظين لاختيار خلف للمستقيلة ليز تراس. وبموجب القواعد التي قدمها الحزب يحتاج أي مرشح "إلى دعم ما لا يقل عن 100 نائب من أصل 357 نائبا محافظا في البرلمان.
بعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة، أعلنت ليز تراس استقالتها وإجراء انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها، بعد مواجهتها النكسة تلو الأخرى وصولا إلى استقالة وزيرة الداخلية والجلسة الصاخبة الأخيرة في البرلمان.
تشير وسائل الإعلام البريطانية إلى انخفاض شديد في شعبية رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس. وترى صحف بريطانية أن تراس خرجت من هذه المرحلة مع سلطة ممزّقة بينما أُجبرت على تطبيق سياسة كانت ترفضها حتى وقت قريب.
يواصل ناشطون وأسرة الناشط السياسي المصري المعتقل علاء عبد الفتاح الضغط على الحكومة البريطانية من أجل العمل على إطلاق سراحه من السجون المصرية، وسط مخاوف متصاعدة على صحته التي تتدهور بشكل مستمر، حسب العائلة وحقوقيين.
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