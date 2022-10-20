 بريطانيا .. ليز تراس تعلن استقالتها من زعامة حزب المحافظين | DW الأخبار | DW | 20.10.2022

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DW الأخبار

بريطانيا .. ليز تراس تعلن استقالتها من زعامة حزب المحافظين

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها من منصبها، وإجراء انتخابات في حزب المحافظين الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها.

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