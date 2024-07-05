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سياسةالمملكة المتحدة

بريطانيا ـ أغلبية مطلقة لحزب العمال وسوناك يقر بالهزيمة

٥ يوليو ٢٠٢٤

اعترف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - من حزب المحافظين- بفوز حزب العمال بالانتخابات التشريعية البريطانية قائلا: "لقد كانت ليلة صعبة"، وأقر سوناك بتحمله "مسؤولية" خسارة حزبه، واتصل برئيس حزب العمال كير ستارمر لتهنئته.

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رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر
رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمرصورة من: Suzanne Plunkett/REUTERS

أقر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بهزيمته في الانتخابات العامة اليوم الجمعة (الخامس من يوليو / تموز 2024) قائلا إن حزب العمال المعارض فاز.

وقال سوناك بعد فوزه بمقعد في البرلمان "فاز حزب العمال بهذه الانتخابات العامة، اتصلت بالسير كير ستارمر لتهنئته بفوزه". وأضاف: "اليوم سيتم تداول السلطة بطريقة سلمية ومنظمة وبحسن نية من جميع الأطراف. وهذا أمر ينبغي أن يمنحنا الثقة جميعا في استقرار بلادنا ومستقبلها".

ويتمتع حزب العمال البريطاني بالغالبية المطلقة في البرلمان البريطاني المقبل بعد الانتخابات التشريعية التي نُظمت الخميس 04 / 07 / 2024 مع عودته إلى السلطة بعد حكم المحافظين لمدة 14 عاما وفق النتائج الجزئية. وقرابة الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش كان حزب العمال قد ضمن أكثر من 340 مقعدا أي أكثر من المقاعد الـ326 الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والتمكن من تشكيل الحكومة البريطانية المقبلة بمفرده.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (5/7/2024)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - من حزب المحافظين- يقر بالهزيمة وبتحمله "مسؤولية" خسارة حزبهصورة من: Danny Lawson/PA via AP/picture alliance

وفي أعقاب النتيجة أشار سوناك إلى أنه سيتحدث في وقت لاحق من اليوم الجمعة في لندن قائلاً: "في هذه الليلة الصعبة، أود أن أعرب عن امتناني لسكان دائرة ريتشموند ونورثاليرتون لدعمكم المستمر". وأضاف: "لقد أصدر الشعب البريطاني حكما تنبيهيا الليلة، هناك الكثير لنتعلمه... وأتحمل مسؤولية الخسارة. إلى العديد من المرشحين المحافظين الجيدين والمجتهدين الذين خسروا الليلة، على الرغم من جهودهم الدؤوبة،  والأرقام والأداء المحلي، وتفانيهم في خدمة مجتمعاتهم، أنا اعتذر".

ومن المنتظر أن يكلف الملك تشارلز الثالث كير ستارمر المحامي السابق المتخصص بحقوق الإنسان والبالغ 61 عاما، مهمة تشكيل الحكومة. وأكد رئيس الوزراء البريطاني المقبل "التغيير يبدأ الآن" شاكرا مناصريه ومجددا وعده بحصول "تجدد وطني". وأضاف "لا أعدكم بأن المهمة ستكون سهلة. الأمر لا يقتصر على الضغط على زر لتغيير البلاد بل يتطلب عملا شاقا وصبورا وحازما".
 

ع.م/ (رويترز ، د ب أ ، أ ف ب)

 

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