 بريطانيا .. ضغط على المستشفيات بسبب مرضى كورونا | DW الأخبار | DW | 09.01.2022

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DW الأخبار

بريطانيا .. ضغط على المستشفيات بسبب مرضى كورونا

سجلت بريطانيا 141 ألفا و251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وفي لندن تعاني المستشفيات من الاكتضاض ومن قلة الأطقم الطبية.

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