بريطانيا .. ضغط على المستشفيات بسبب مرضى كورونا

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سجلت بريطانيا 141 ألفا و251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وفي لندن تعاني المستشفيات من الاكتضاض ومن قلة الأطقم الطبية.
لم يزل شبح متحور "أوميكرون" بعد، حتى ظهر متحور جديد من فيروس كورونا في فرنسا. خلال اليومين الماضيين تحدثت تقارير عن المتحور الجديد، غير أن الغموض لازال يلفه. فما هي آخر المعلومات عن المتحور ذي التركيبة المعقدة؟
اتفق رؤساء حكومات الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية على اتخاذ إجراءات جديدة في مواجهة موجة أوميكرون من فيروس كورونا. وتميز الاتفاق الجديد بتقليص مدة الحجر الصحي وتشديد إجراءات دخول المطاعم والمقاهي.
رجح كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن تتحقق بلاده ذروة الموجة الجديدة لكورونا بعد أسابيع فقط، مستدركاً بضرورة تلقيح الأطفال وحضورهم الشخصي في الفصول المدرسية.
قلصت سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الاحتفالات بالعام الجديد في معظم أنحاء العالم، لكن مؤشرات الإصابات والوفيات واصلت ارتفاعها الكبير. ولم تخل احتفالات رأس السنة في مناطق عديدة من العالم من حوادث مأساوية.
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