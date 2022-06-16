بريطانيا: سيفل رو خياط الرجال

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في الآونة الأخيرة ازدادت الرغبة في ارتداء الملابس الأنيقة الملونة خصوصا في مجتمع الأعمال البريطاني.
فازت ليز تراس برئاسة حزب المحافظين البريطاني وبالتالي رئاسة الوزراء، متغلبة على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، فهل تحذو تراس حذو رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر التي كانت تُلقب "بالمرأة الحديدية"؟
انتخب المحافظون البريطانيون ليز تراس رئيسة للوزراء لتخلف بوريس جونسون، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم في المملكة المتحدة. ونالت وزيرة الخارجية (47 عاما) 57 في المئة من الاصوات مقابل فقط 43 لمنافسها ريشي سوناك.
لوح حزب العمال البريطاني المعارض بطرح تصويت على الثقة برئيس الوزراء بوريس جونسون في البرلمان إن لم يعزله حزب المحافظين، مشيرًا إلى أنه "من الواضح أن جونسون لم يعد يحظى بثقة مجلس العموم ولا بثقة الشعب البريطاني".
رئيس الوزراء البريطاني يواجه تصويتاً لحجب الثقة عنه في وقت لاحق الاثنين بعدما توفرت الأغلبية اللازمة في البرلمان لإجراء هكذا تصويت. خطوة قد تشكل فرصة مهمة لجونسون لطي ملف مُجهد، لكنها أيضا قد تصبح أول خطوة لترك منصبه.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول