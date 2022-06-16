بريطانيا: سيفل رو خياط الرجال

حزب العمال المعارض يهدد جونسون بطرح الثقة به

لوح حزب العمال البريطاني المعارض بطرح تصويت على الثقة برئيس الوزراء بوريس جونسون في البرلمان إن لم يعزله حزب المحافظين، مشيرًا إلى أنه "من الواضح أن جونسون لم يعد يحظى بثقة مجلس العموم ولا بثقة الشعب البريطاني".