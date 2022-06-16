 بريطانيا: سيفل رو خياط الرجال | مراسلون حول العالم | DW | 15.10.2022

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مراسلون حول العالم

بريطانيا: سيفل رو خياط الرجال

في الآونة الأخيرة ازدادت الرغبة في ارتداء الملابس الأنيقة الملونة خصوصا في مجتمع الأعمال البريطاني.

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تقوم أكثر من ستين شركة بريطانية ببرنامج تجريبي للعمل أربعة أيام في الأسبوع بدل خمسة، من أجل معرفة السلبيات والإيجابيات.

انجلترا .. برنامج تجريبي للعمل 4 أيام في الأسبوع 16.06.2022

دموية حرب المخدرات في الفلبين ومواضيع أخرى

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This photo taken on June 17, 2022 shows forensic pathologist Raquel Fortun showing a bullet she found with bones of exhumed drug war victims during a post mortem medical examination, at the University of the Philippines Manila, in Manila. - Official data show more than 6,200 people have died in police anti-narcotics operations since outgoing-Philippine President Rodrigo Duterte was swept to power in 2016 promising to rid the country of drugs. - TO GO WITH Philippines-crime-rights,FOCUS by Cecil MORELLA (Photo by JAM STA ROSA / AFP) / TO GO WITH Philippines-crime-rights,FOCUS by Cecil MORELLA (Photo by JAM STA ROSA/AFP via Getty Images)

الفيلبين: دموية حرب المخدرات 30.09.2022

Germany increases troop presence in Lithuania Ort: Lithuania Schlagwörter: Germany, Lithuania, NATO, Russia Sendedatum: 08.09.2022 Rechte: DW A German Bundeswehr armored personnel carrier arrives in Lithuania.

ليتوانيا: جيش ألمانيا يدعم جبهة الناتو الشرقية 30.09.2022

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Indonesia: Mandatory hijabs or freedom to choose? A teacher and students wearing hijabs. Ort: Indonesia Sendedatum: 19.09.2022

إندونيسيا: جدل حول الحجاب 15.10.2022

جدل حول الحجاب في إندونيسيا

مراسلون حول العالم - جدل حول الحجاب في إندونيسيا 15.10.2022

State Ballet Berlin (Staatsballett Berlin) ensemble perform their program From Berlin with love aboard on the deck of a ship touring Berlin's landmark Bode museum at Spree river, Germany September 12, 2022. REUTERS/Fabrizio Bensch

ألمانيا: باليه في الهواء الطلق 06.10.2022

Zu Beginn einer Pressekonferenz vor der letzten Teileröffnung des Humboldt Forums stehen die sogenannten Benin Bronzen in den Ausstellungsräumen. Die Sammlungspräsentationen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin sind mit rund 20 000 Exponaten auf 16 000 Quadratmetern dann vollständig zu sehen.

ألمانيا: منتدى همبولت يفتح كل الأبواب 01.10.2022

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Liz Truss - Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, First Secretary of State departs a cabinet meeting at Downing Street, London, England, UK on Wednesday 23 March, 2022., Credit:Justin Ng / Avalon

على خطى المرأة الحديدية.. ليز تراس زعيمة لمحافظي بريطانيا 05.09.2022

فازت ليز تراس برئاسة حزب المحافظين البريطاني وبالتالي رئاسة الوزراء، متغلبة على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، فهل تحذو تراس حذو رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر التي كانت تُلقب "بالمرأة الحديدية"؟

Conservative leadership candidate Liz Truss speaks during a hustings event, part of the Conservative party leadership campaign, in Exeter, Britain, August 1, 2022. REUTERS/Peter Nicholls

المحافظون البريطانيون ينتخبون ليز تراس خلفا لجونسون 05.09.2022

انتخب المحافظون البريطانيون ليز تراس رئيسة للوزراء لتخلف بوريس جونسون، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم في المملكة المتحدة. ونالت وزيرة الخارجية (47 عاما) 57 في المئة من الاصوات مقابل فقط 43 لمنافسها ريشي سوناك.

In this photo provided by UK Parliament, Britain's Prime Minister Boris Johnson, center, attends Prime Minister's Questions in the House of Commons in London, Wednesday, July 6, 2022. (Jessica Taylor/UK Parliament via AP)

حزب العمال المعارض يهدد جونسون بطرح الثقة به 08.07.2022

لوح حزب العمال البريطاني المعارض بطرح تصويت على الثقة برئيس الوزراء بوريس جونسون في البرلمان إن لم يعزله حزب المحافظين، مشيرًا إلى أنه "من الواضح أن جونسون لم يعد يحظى بثقة مجلس العموم ولا بثقة الشعب البريطاني".

British Prime Minister Boris Johnson leaves 10 Downing Street to attend the weekly Prime Minister's Questions at the Houses of Parliament, in London, Wednesday, May 25, 2022. A report into lockdown-breaching U.K. government parties says blame for a culture of rule-breaking in Prime Minister Boris Johnson's office must rest with those at the top. Senior civil servant Sue Gray's long-awaited report was published Wednesday. (AP Photo/Matt Dunham)

البرلمان البريطاني يستعد لإجراء تصويت سحب الثقة من جونسون 06.06.2022

رئيس الوزراء البريطاني يواجه تصويتاً لحجب الثقة عنه في وقت لاحق الاثنين بعدما توفرت الأغلبية اللازمة في البرلمان لإجراء هكذا تصويت. خطوة قد تشكل فرصة مهمة لجونسون لطي ملف مُجهد، لكنها أيضا قد تصبح أول خطوة لترك منصبه.