 بريطانيا- زيجة ″غير سعيدة ″ ليست سببا للطلاق! | عالم المنوعات | DW | 26.07.2018

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منوعات

بريطانيا- زيجة "غير سعيدة " ليست سببا للطلاق!

ستضطر سيدة بريطانية إلى الانتظار خمس سنوات لتتمكن من الطلاق من زوجها، السيدة عبرت للقضاة عن عدم سعادتها الزوجية لكنهم رفضوا تطليقها للأسباب التالية:

Symbolbild Scheidung Ehescheidung (picture-alliance/dpa)

تبلغ تيني أوينز من العمر 68 عاما وتريد الطلاق من زوجها هيوغ لأنها لم تعد تحبه وذلك بعد أربعين سنة من الزواج. غير أن قضاة المحكمة العليا في بريطانيا كان لهم رأي آخر، إذ قرروا أنه لا يمكنها الطلاق إلا بعد مضي خمس سنوات يعيش فيها الزوجان منفصلين أو أن تقدم للمحكمة إثباتا أن زوجها يتصرف معها بطريقة "غير عقلانية".

وامتنع القضاة في المحكمة العليا عن إلغاء حكم سابق يقضي بأن تستطيع السيدة أوينز إنهاء الزيجة فورا في حالة ما إذا خانها زوجها أو سلك سلوكا غير عقلاني، وهو ما نفاه هيوغ أوينز. وحسب منطوق الحكم فإن البرلمان هو الجهة التي تستطيع في هذه الحالة تغيير القانون.

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ويريد النشطاء ومحامو قضايا الطلاق إدخال نظام "طلاق بدون أخطاء"، وأن يُطبق على الفور، بدون أن يتحتم تحديد المسؤول عن فشل الزيجة. ويقول ألكس كارترز وهو محام بريطاني في قضايا الطلاق: "إن هذا الموقف غير عادل على الإطلاق. إن القوانين التي تحكم عمل القضاة تم إصدارها قبل نحو 50 عاما، ولم تعد تتماشى مع روح العصر. وقد أصبحت صيحات المحامين - المنادية بإصلاح قانون الطلاق في بلادنا وإدخال نظام "الطلاق الخالي من الأخطاء" – تصم الآذان الآن.

ويسمح القانون البريطاني للأزواج حاليا بإنهاء الزواج إذا سلك أحد الشريكين سلوكا "غير عقلاني"،أو إذا ارتكب الخيانة الزوجية، أو إذا كان الشريكان موافقين على الطلاق وعاشا عامين منفصلين. أما إذا لم يكن الطلاق رغبة كلا الطرفين، فلا بد أن يعيش الطرفان خمس سنوات منفصلين قبل الطلاق القانوني.

 

ر.ن/ ط.أ

  • Bildergalerie Die Hochzeitsfeier in der Arabischen Welt (Picture-alliance/epa/Palast)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

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  • Hochzeit im jordanischen Königshaus (picture-alliance/dpa/Ossinger)

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  • Ägypten - Hochzeit König Faruk (Wikipedia/Gemeinfrei/R. Shehata )

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    زيجة ينهيها البحث عن مولود ذكر

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  • Bildergalerie Iran Historischer König Schah Mohammed Reza (picture alliance/Keystone)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

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    تزوج شاه إيران رضا بهلوي ثلاث مرات: الأولى من الأميرة فوزية أخت الملك فاروق. وبعد طلاقهما اقترن بثريا إسفندياري في الثاني من فبراير/شباط 1951 في حفل باذخ كما يظهر في الصورة، غير أن الزواج انتهى بطلاقهما في 4 مارس/آذار 1958 لرفضها أن يتزوج الشاه من امرأة أخرى، لأنها لم تنجب له ولي عهد يرث عرشه لكونها كانت عاقرا.

  • Iran Hochzeit Schah von Persien und Farah Diba (picture-alliance/dpa)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    الزيجة الثالثة ثابتة

    تزوج شاه إيران مرة ثالثة وأخيرة من فرح ديبا في 21 ديسمبر 1959 ومنحها لقب الشاهبندو على عكس باقي زوجاته. وكان الشاه قد شاهد زوجته الثالثة لأول مرة في حفل أقامته السفارة الإيرانية بباريس، حيث كانت فرح تدرس هناك الهندسة المعمارية. استمر زواجهما حتى وفاته سنة 1980.

  • 100 Jahre Haus Windsor | Hochzeit Kronprinzessin Elisabeth mit Philip Mountbattan (picture-alliance/akg-images)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    الزواج من أمير يوناني دنماركي

    تزوجت الملكة إليزابيث عندما كانت ماتزال أميرة من الأمير فيليب مونتباتن دوق إدنبره، وهو ابن الأميراليوناني الدنماركي آندرو، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، وعرفت هذه الزيجة بعض الاعتراضات كون الزوج ولد خارج بريطانيا رغم أنه بريطاني الجنسية. الزيجة مازالت مستمرة إلى اليوم بعد مرور 71 عاما عليها.

  • Hochzeit Carl Gustaf und Silvia von Schweden Flash-Galerie (picture-alliance/ dpa)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    ألمانية تخطف قلب ملك السويد

    التقى ملك السويد كارل غوستاف بالملكة سيلفيا أثناء دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ 1972، وذلك عندما كان مايزال وليا للعهد. نشأ بينهما الحب لكن الأمير انتظر حتى سنة 1976 ليتزوج من حبيبته بعد أن أصبح ملكا، لأن والده لم يكن ليسمح له بالزواج من امرأة ألمانية من عامة الشعب.

  • Flash-Galerie Königliche Hochzeiten (picture-alliance/dpa)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    زواج من نجمة سينمائية

    تزوج أمير موناكو رينيه الثالث بنجمة هوليوود غريس كيلي في 19 أبريل/نيسان 1956 وهو الزواج الذي عرف اهتمام وسائل الإعلام العالمية آنذاك، نظرا لنجومية كيلي الكبيرة في ذلك الوقت، وظل السؤال يُطرح إن كانت ستكمل مشوارها كممثلة، غير أن غريس كيلي اكتفت بدورها كأميرة، واستمر الزواج حتى وفاتها في حادث سيارة سنة 1982، ولم يتزوج أمير موناكو بعدها.

  • Kaiser Akihito Tokyo Japan Hochzeit (picture-alliance/dpa/Kyodo)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    60 سنة زواج

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