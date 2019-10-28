بريطانيا - زعيم المعارضة يؤيد إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل

تتجه بريطانيا إلى انتخابات في ديسمبر/كانون الأول بعد أن أيدت أحزاب المعارضة رهان رئيس الوزراء بوريس جونسون على كسر الجمود الذي يعتري الخروج من الاتحاد الأوروبي بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن إن حزبه المعارض يدعم إجراء انتخابات مبكرة في كانون أول/ديسمبر المقبل، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة برس اسوسييشن اليوم الثلاثاء (29 أكتوبر/تشرين الأول).

وغرد كوربن على حسابه في تويتر مؤكدا عدم وجود اتفاق وتأييده لتنظيم إنتخابات عامة:

وقال كوربن إن شرطنا المسبق بضمان عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تم تحقيقه، وأضاف" لقد سمعنا من الاتحاد الأوروبي أنه تم تأكيد تمديد الفقرة 50 إلى 31 كانون ثان/يناير المقبل، لذلك خلال الثلاثة أشهر المقبلة، تم تحقيق شرطنا بشأن عدم القبول بخروج من الاتحاد بدون اتفاق".

وأضاف كوربن للصحفيين في مقر حزب العمال أن الحزب يتطلع للخروج للشوارع من أجل الحملة الانتخابية وهوعازم على الفوز بالانتخابات.

ويأتي إعلان كوربن قبل فترة قصيرة من طرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مقترح رابع لإجراء انتخابات مبكرة في 12 كانون أول/ديسمبر المقبل.

وبينما يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على تأجيل ثالث للخروج الذي كان مقررا في بادىء الأمر يوم 29 مارس/ آذار، لا تزال المملكة المتحدة وبرلمانها وناخبوها في حالة انقسام حول كيفية الخروج أو ما إذا كان يتعين على البلاد المضي قدما نحوه.

وبعد أن رفض مجلس العموم أمس الاثنين وللمرة الثالثة طلب جونسون إجراء انتخابات، سيحاول رئيس الوزراء اليوم تمرير مشروع قانون في المجلس يدعو إلى إجراء انتخابات يوم 12 ديسمبر/كانون الأول. ويحتاج تمرير القانون إلى أغلبية بسيطة في البرلمان على خلاف أغلبية الثلثين اللازمة لموافقة مجلس العموم على الطلب.

ع.ح./و.ب. (د ب أ، رويترز)