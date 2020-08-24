بريطانيا.. رجل "يرتدي" ثعباناً حياً بدلاً من الكمامة!

تفاجأ ركاب في حافلة كانت في طريقها إلى مدينة مانشستر الإنجليزية براكب "يرتدي" ثعباناً ضخماً، "التزاماً" بالقوانين السارية التي تفرض على ركاب الحافلات ارتداء كمامات واقية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ "مانشستر إيفنينج نيوز" (Manchester Evening News).

في بادئ الأمر، اعتقد الركاب أن الرجل يرتدي كمامة واقية من قماش ملون، ليتبين بعدها أنه "يرتدي" ثعباناً حياً عوضاً عن الكمامة!

وقال أحد الركاب: "في البداية اعتقدت أنه كان يرتدي قناعاً غريباً حقاً، إلى أن ترك الثعبان يزحف حول يديه والمقابض"، فيما قال آخر: "لم يزعج أي شخص في الحافلة، لكن رجلاً في الخلف صوّر مقطع فيديو. كان الأمر مسلياً".



وأظهرت صور الرجل الذي كان يرتدي قميصاً أبيض وبنطلون جينز، مع ثعبان حول فمه ورقبته وكأنه يقوم بخنقه، في حين لم يكن يرتدي كمامة واقية كما هو مطلوب.





وأشار متحدث باسم شركات النقل المحلية لمنطقة مانشستر إلى أن الأوشحة قد تكون مقبولة كأقنعة، وأضاف موضحاً: "لكننا لا نعتقد أن هذا يشمل استخدام جلد الثعبان، خاصة إذا كان الثعبان على قيد الحياة".

ر.ض/ع.ج.م