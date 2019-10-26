 بريطانيا: توجيه 39 تهمة لسائق ″شاحنة الموت″ | أخبار | DW | 26.10.2019

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أخبار

بريطانيا: توجيه 39 تهمة لسائق "شاحنة الموت"

وجهت الشرطة البريطانية تهمة القتل الخطأ لسائق شاحنة ألقي القبض عليه بعد العثور على 39 جثة بالحاوية الخاصة بشاحنته التي باتت تعرف بـ طشاحنة الموت". كما تراجعت عن روايتها الأولى حول هوية الضحايا. فما الجديد في هذا الأمر؟

Großbritannien Grays 39 Tote in LKW-Container entdeckt (AFP/B. Stansall)

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت ( 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) اتّهام سائق شاحنة تبريد عثر بداخلها في وقت سابق من الأسبوع الحالي على 39 جثة بـ"تهريب البشر والقتل".

ويواجه الإيرلندي الشمالي موريس روبنسون البالغ 25 عاما، وهو سائق الشاحنة، 39 تهمة بالقتل والتآمر لتهريب البشر والتآمر لمساعدة الهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال"، وفق الشرطة.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت في البداية أنّ الضحايا وهم 31 رجلاً و8 نساء صينيون، ولكنّ شكوكاً برزت في ما بعد، قبل أن تعلن متحدثة باسمها الجمعة أنّ عملية تحديد الهويات لم تنتهِ.

وعثر على الجثث الـ39 ليل الثلاثاء إلى الأربعاء بداخل شاحنة تبريد في منطقة صناعية، على مسافة 30 كلم شرق لندن.

مختارات

وأعلنت الشرطة الجمعة أنّها أوقفت ثلاثة اشخاص آخرين في سياق التحقيق الذي "يتقدم سريعاً"، وهم رجل يبلغ من العمر 48 عاماً من مقاطعة ايرلندا الشمالية، أوقف في مطار ستانستد بتهمة الاتجار بالبشر والقتل العمد، بالإضافة إلى زوجين - رجل وامرأة يبلغ كل منهما من العمر 38 عاماً - يسكنان في مدينة وارينغتون في شمال بريطانيا.

وصرحت الشرطة أنها تعتقد أن الموطن الأصلي لشاحنة النقل التي عثر بداخلها على 39 جثة هو فيتنام. وقال مارتن باسمور المسؤول لدى شرطة مقاطعة إسكس عن تحديد هوية جثث الضحايا: "أركز في الوقت الراهن على المجتمع الفيتنامي"، مشيرا إلى أن بلدانا أخرى هي أيضا محل شكوك .

وأضاف باسمور أن الشرطة البريطانية كانت أعلنت في البداية أن الضحايا من الصينيين، وأن هناك مشكلة تتمثل في إمكانية وجود أقارب لهؤلاء الضحايا بصورة غير مشروعة داخل بريطانيا ويخشون الإبلاغ عن أنفسهم لدى الشرطة.

من جهتها قالت سفارة فيتنام في لندن السبت إنه ليس لديها تأكيد رسمي لهوية الأشخاص التسعة والثلاثين الذين ماتوا في حاوية شاحنة إلى الشرق من لندن الأسبوع الماضي. وقالت في بيان إن السفير تحدث إلى وزير الداخلية البريطاني ولا يزال على اتصال وثيق مع الشرطة خلال عملها لتحديد هوية الضحايا. وأضاف البيان "طبقا لشرطة إيسكس هوية وجنسية الضحايا لاتزال قيد التحقيق".

ع.أ.ج/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)

  • England London Finsbury Park Moschee mutmaßlicher Anschlag auf Muslime (Reuters/H. Mckay)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    قالت الشرطة البريطانية إنها تلقت اتصالا ليلة الأحد/ ألاثنين (19 حزيران/يونيو 2017) بأن سيارة صدمت أشخاصا في شارع "سفن سيسترس رود" قرب مسجد "فينسبيري بارك" في شمال لندن.

  • England Polizei - Mehrere Opfer bei Vorfall in London (Reuters/R. Carvalho)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    ذكرت الشرطة أن "رجلا توفي في المكان" لكن لا يزال "من المبكر جدا" معرفة ما إذا كانت وفاته مرتبطة بالهجوم. فقد كان يتلقى إسعافات أولية عندما صدمت الشاحنة المارة.

  • اُلقي القبض على الرجل يبلغ من العمر 48 عاما، الذي يشتبه في أنه سائق الشاحنة الصغيرة. ونُقل الرجل إلى المستشفى لإجراء تقييم لقواه العقلية، حسب الشرطة.

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    اُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 48 عاما، يشتبه في أنه سائق الشاحنة الصغيرة. ونُقل الرجل إلى المستشفى لإجراء تقييم لقواه العقلية، حسب الشرطة.

  • England Polizei - Mehrere Opfer bei Vorfall in London (Reuters/N. Hall)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    قال شهود عيان إن الهجوم "متعمد" فيما نددت عدة جمعيات إسلامية من بينها "مجلس المسلمين" وهو المنظمة التمثيلية لمسلمي بريطانيا بعمل "معاد للإسلام" يستهدف "عمدا مصلين عند خروجهم من المسجد قبيل منتصف الليل.

  • London Theresa May nach Treffen mit DUP Leader Arlene Foster (Getty Images/J. Taylor)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه تم نشر قوات إضافية حول المساجد البريطانية لحماية المسلمين، عقب الهجوم.

  • London Bürgermeister Sadiq Khan und Metropolitan Police Commissioner Cressida Dick (Reuters/P. Nicholls)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    وصف رئيس بلدية لندن صادق خان الهجوم بأنه "اعتداء إرهابي مروع" استهدف "عمدا سكانا في لندن قسم كبيرا كانوا أنهوا للتو الصلاة خلال شهر رمضان".

  • England London Finsbury Park Moschee mutmaßlicher Anschlag auf Muslime (Reuters/H. Mckay)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    ويعتزم زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن حضور الصلاة في مسجد في فينسبيري بارك اليوم الاثنين. وقال كوربن في بيان " إنني أشعر بالصدمة إزاء هذا الهجوم المروع والقاسي الذي وقع في فينسبيري بارك، والذي يتم التعامل معه على أساس أنه عمل إرهابي".

  • Steffen Seibert (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    أدانت الحكومة الألمانية هجوم الدهس. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين إنه رغم عدم تبين ملابسات الهجوم حتى الآن، فإنّ بعض الدلائل تشير إلى أنها "جريمة نابعة من كراهية عمياء".

  • England London Finsbury Park Moschee mutmaßlicher Anschlag auf Muslime (Reuters/K. Coombs)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    رجال دين مسلمون ومسيحيون ويهود من المنطقة القريبة من المسجد يعلنون تضامنهم مع الضحايا.

  • Fahrzeug rast in Gruppe Muslime - mehrere Opfer (Reuters/Y. Mok)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    عرف مسجد "فينسبري بارك" في العقد الأخير من الألفية الماضية بأنه منبر "للإسلاميين" في لندن وخصوصا الداعية أبو حمزة المصري الذي حكم عليه في كانون الثاني/يناير 2015 بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة بتهمة التورط في احتجاز رهائن والإرهاب. إدارة المسجد تغيرت إلا انه تلقى رسائل تهديد بعد اعتداءات باريس 2015. الصورة لمصلين أمام مدخل المسجد تجمعوا في اشارة تحدٍ بعد هجوم فجر اليوم.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

دهست شاحنة "فان" مصلين لدى مغادرتهم أحد المساجد في لندن اليوم الاثنين (19 حزيران/يونيو 2017) مما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص في واقعة قالت الشرطة إنها تتعامل معها كـ"اعتداء إرهابي"، مشيرة إلى أن "جميع الضحايا مسلمون". (19.06.2017)  

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