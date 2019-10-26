بريطانيا: توجيه 39 تهمة لسائق "شاحنة الموت"

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت ( 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) اتّهام سائق شاحنة تبريد عثر بداخلها في وقت سابق من الأسبوع الحالي على 39 جثة بـ"تهريب البشر والقتل".
ويواجه الإيرلندي الشمالي موريس روبنسون البالغ 25 عاما، وهو سائق الشاحنة، 39 تهمة بالقتل والتآمر لتهريب البشر والتآمر لمساعدة الهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال"، وفق الشرطة.
وكانت الشرطة البريطانية أعلنت في البداية أنّ الضحايا وهم 31 رجلاً و8 نساء صينيون، ولكنّ شكوكاً برزت في ما بعد، قبل أن تعلن متحدثة باسمها الجمعة أنّ عملية تحديد الهويات لم تنتهِ.
وعثر على الجثث الـ39 ليل الثلاثاء إلى الأربعاء بداخل شاحنة تبريد في منطقة صناعية، على مسافة 30 كلم شرق لندن.
وأعلنت الشرطة الجمعة أنّها أوقفت ثلاثة اشخاص آخرين في سياق التحقيق الذي "يتقدم سريعاً"، وهم رجل يبلغ من العمر 48 عاماً من مقاطعة ايرلندا الشمالية، أوقف في مطار ستانستد بتهمة الاتجار بالبشر والقتل العمد، بالإضافة إلى زوجين - رجل وامرأة يبلغ كل منهما من العمر 38 عاماً - يسكنان في مدينة وارينغتون في شمال بريطانيا.
وصرحت الشرطة أنها تعتقد أن الموطن الأصلي لشاحنة النقل التي عثر بداخلها على 39 جثة هو فيتنام. وقال مارتن باسمور المسؤول لدى شرطة مقاطعة إسكس عن تحديد هوية جثث الضحايا: "أركز في الوقت الراهن على المجتمع الفيتنامي"، مشيرا إلى أن بلدانا أخرى هي أيضا محل شكوك .
وأضاف باسمور أن الشرطة البريطانية كانت أعلنت في البداية أن الضحايا من الصينيين، وأن هناك مشكلة تتمثل في إمكانية وجود أقارب لهؤلاء الضحايا بصورة غير مشروعة داخل بريطانيا ويخشون الإبلاغ عن أنفسهم لدى الشرطة.
من جهتها قالت سفارة فيتنام في لندن السبت إنه ليس لديها تأكيد رسمي لهوية الأشخاص التسعة والثلاثين الذين ماتوا في حاوية شاحنة إلى الشرق من لندن الأسبوع الماضي. وقالت في بيان إن السفير تحدث إلى وزير الداخلية البريطاني ولا يزال على اتصال وثيق مع الشرطة خلال عملها لتحديد هوية الضحايا. وأضاف البيان "طبقا لشرطة إيسكس هوية وجنسية الضحايا لاتزال قيد التحقيق".
ع.أ.ج/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)
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الكاتب: زمن البدري