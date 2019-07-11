 بريطانيا تهدد إيران ″بإجراءات جدية″ بعد احتجاز ناقلة ترفع علمها | أخبار | DW | 20.07.2019

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أخبار

بريطانيا تهدد إيران "بإجراءات جدية" بعد احتجاز ناقلة ترفع علمها

تفاعلت بريطانيا مع حوادث احتجاز ناقلتي نفط تابعة لشركات بريطانية أو ترفع علمها في مضيق هرمز بإرسال تحذيرين: أحدهما صوب شركاتها للنقل البحري لتجنب الحركة في مضيق هرمز. والتحذير الثاني صوب طهران.

Iran setzt britischen Tanker in der Straße von Hormus fest (Irna)

تصاعد التوتر بين لندن وطهران بعد حوادث احتجاز ناقلات النفط في مضيق هرمز، التي أما ترفع علم بريطانيا أو تملكها شركات بريطانية. فبعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ثانية في مضيق هرمز خلال فترة وجيزة، سمحت إيران لإحداها بمواصلة رحلتها، فيما هدد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت القيادة الإيرانية "بعواقب جدية" إذا لم تسمح للناقلة الثانية بمواصلة رحلتها الاعتيادية، حسب ما نقل موقع "شبيغل" أونلاين الألماني.

ووجهت الحكومة البريطانية بعد اجتماع أمني تحذيرين: أحدهما صوب شركات النقل البحري البريطانية طالبت فيه بتجنب الحركة في مياه هرمز والمياه المجاورة حتى إشعار آخر. وتالتحخذير الثاني توجه الحكومةة الإيرانية يطالب بإطلاق سراح الناقلة وطاقمها.

مختارات

أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بلاده أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في سماء مضيق هرمز، بيد أن التلفزيون الرسمي الإيراني قدم مقتطفات من شريط مصور قال إنها تظهر عدم صحة الادعاء الأمريكي. (19.07.2019)

سخرت الخارجية الإيرانية من تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، التي أعلن فيها أن سفينة حربية أمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة اقتربت منها في خليج هرمز. ونفت إيران فقد أي طائرة مسيرة من طائراتها. (19.07.2019)

وأكد هانت "أن الأمر الحاسم هو ضمان سلامة حرية النقل البحري إلى جانب ضمان سلامة حركة كل السفن بحرية في المنطقة". وأضاف هانت أنه يتم الآن البحث عن رد مناسب على الحادث في مضيق هرمز. لكن هانت أوضح في حديث مع قناة سكاي نيوز أنه لا يتم التفكير بالخيار العسكري. متابعا أن الطرق الدبلوماسية هي سبل الخروج من الوضع الحالي، وفق موقع "شبيغل" أونلاين.

وقال هانت قبل اجتماع لمجلس الأمن القومي البريطاني "كوبرا" في لندن إنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وتشاور معه بشأن الوضع الحالي. وأضاف أنه حاول الاتصال هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لكن المحاولة لم تنجح لوجود الوزير الإيراني في رحلة جوية.

وبعد اجتماع مجلس الأمن القومي، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الحكومة تنصح كل السفن البريطانية تجنب الملاحة في مياه مضيف هرمز والمياه المجاورة حتى إشعار آخر.

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الناقلات في الخليج: تطورات جديدة وتصعيد كلامي

من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مسؤول قوله اليوم السبت (20 تموز/يوليو 2019) إن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا اصطدمت بقارب صيد إيراني وتجاهلت نداء الاستغاثة الذي أطلقه. ونسبت الوكالة إلى المسؤول قوله أيضا إن أفراد طاقم الناقلة المحتجزة، وعددهم 23 فردا، موجودون الآن في ميناء بندر عباس وسيبقون على متن الناقلة لحين انتهاء تحقيق.

وقال الله مراد عفيفي بور المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بإقليم هرمزجان في جنوب إيران للوكالة الإيرانية "اصطدمت بقارب صيد إيراني... عندما أرسل القارب نداء استغاثة، تجاهلته السفينة التي ترفع علم بريطانيا". وذكر عفيفي بور أن الطاقم مؤلف من 18 هنديا وخمسة من روسيا والفلبين وليتوانيا ودول أخرى.

وتابع قائلا، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس، إن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اصطحبت الناقلة ستينا إمبيرو إلى بندر عباس مساء أمس الجمعة وبدأ التحقيق في الحادث اليوم السبت.

ح.ع.ح/ ع.خ (شبيغل أونلاين/ رويترز)

  • Iran Wasserkrise in Borazjan (Irna)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أكبر احتجاجات منذ سنوات

    شهدت إيران مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017 وانطلاق العام الجديد 2018 موجة مظاهرات بمناطق عدة نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة والأزمة المالية الخانقة بالبلد، وقتل فيها العشرات واعتقلت السلطات الآلاف. وهذه هي الحركة الاحتجاجية الأكبر في إيران منذ المظاهرات المعترضة على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في العام 2009.

  • Iran Geldwechsel Dollar und Euro (Getty Images/AFP/A. Kenare)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    العملة الإيرانية تفقد قيمتها

    فقدت العملة الوطنية الإيرانية نصف قيمتها. وقد أشارت أرقام صادرة عن البنك الدولي، أن الاقتصاد الإيراني انخفض من المركز 17 إلى 27 على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية. لكن طلب الولايات المتحدة من الشركات العالمية وقف استيراد النفط الإيراني يهدد الاقتصاد بأزمة أكبر، إذ يمثل بيع النفط نسبة 64 بالمائة من إجمالي صادرات إيران، كما يشكل مصدرا أولا للعملة الصعبة التي تدخل البلد (الدولار واليورو).

  • Iran Gold (AP)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    الريالات الإيرانية في تدهور

    أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن ورقة الـ10 آلاف ريال إيراني كانت تساوي قبل عام 1979 حوالي 150 دولارا أمريكيا، أما الآن فهي أكثر بقليل من 10 سنتات في سوق الصرف المتقلبة في طهران. وبالرغم من استعادة الاقتصاد الإيراني لعافيته بعد 2015، إلا أنه بقي هشا. ويُنتظر أن يزيد تدهورا بعد فرض العقوبات التي ستؤثر على الريال الإيراني.

  • Iran Gold (Isna/Rohollah Vahdati)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    ارتفاع أسعار الذهب

    أكد رئيس اتحاد تجار الذهب في طهران، أن الصراع بين إيران وأمريكا، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في البلاد، حسب ما تناقلته مواقع إخبارية. وسجلت المسكوكة الذهبية في السوق الإيرانية رقما قياسيا جديدا ببلوغها الـ 3 ملايين و400 ألف تومان، حيث زاد سعرها نحو 600 ألف تومان خلال شهر واحد.

  • Zentralbank Iran (Isna)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    البنوك في أزمة!

    يواجه البنك المركزي الإيراني صعوبات كبيرة في تنفيذ المعاملات المالية داخل البلد وخارجه. ويعزي البعض ذلك إلى أخذ البنك لودائع تقدر نسبة فائدتها السنوية بـ20 إلى 23 بالمائة. وبسبب العقوبات الأمريكية، خفضت البنوك معدلات الفائدة ما بين 10 إلى 15 بالمائة، مما دفع الكثير من المودعين إلى سحب أموالهم لشراء الدولار واليورو. وهو ما أدى إلى تفاقم نقص العملات الأجنبية، وإغلاق مكاتب صرافة، لكن دون جدوى.

  • Einkaufsszene auf einem Bazar in Teheran (AP)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أسعار خيالية!

    من بين المؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي في إيران، انخفاض قيمة الريال الإيراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100 بالمائة، علاوة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني. هذا بالإضافة إلى انخفاض نشاط بورصة السلع الإيرانية إلى حد أدنى. وتشير توقعات خبراء في شركة "بي أم آي" للأبحاث الاقتصادية العالمية، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنحو 4 في المئة العام المقبل.

  • Offene Inflation (ILNA)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    التضخم يرفع الأسعار

    شكل التضخم خلال السنوات الماضية عاملا أساسيا في تدهور الاقتصاد الإيراني حيث يبلغ متوسط معدل التضخم ما بين 19 و20 بالمائة سنويا. وحسب مركز الإحصاء الإيراني الحكومي في طهران فإن معدل التضخم وصل في يونيو/ حزيران الماضي إلى نحو 8.7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يكشف عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية مؤخرا.

  • Iran - Obdachlose übernachten in Gräbern (shahrvanddaily.ir)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    فقر وبطالة وهجرة

    ساهمت مشكلة التضخم في ظهور الطبقات المجتمعية بإيران وانتشار الفقر والبطالة. وحسب تقديرات البنك الدولي فإن متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران استنادا إلى القدرة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية بين عامي 1976 و2017، يكشف أنه خلال هذه الفترة أصبح الإيراني أكثر فقرا بنسبة 32 بالمئة. كما تشير الاحصائيات إلى أن عددا كبيرا من الشباب الإيراني يحاول الفرار من الأوضاع المتأزمة.

  • Symbolbild Amnesty International zu Gewerkschaften im Iran (picture-alliance/dpa)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    صفقات في مهب الريح!

    من بين الجوانب المرجح تأثرها السلبي بالعقوبات الأمريكية، الصفقات المعقودة مع كبرى الشركات الدولية على الصعيد العالمي وعلى صعيد النفط وأيضا والأجهزة الإلكترونية، مثل الصفقات التي عقدتها طهران مع شركة توتال النفطية وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات وجنرال إلكتريك للأجهزة والمعدات الإلكترونية.

  • Iran Asseman Airline (Imago/United Archives)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    انتكاسة السياحة

    توتر العلاقات مع الاقتصاديات الكبرى وبعد العقوبات المفروضة جعل الحالة الإقتصادية لإيران مُقبلة على عزلة تشمل عدة قطاعات مثل السياحة. فبعد أن دشنت شركات طيران كبرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية، رحلات إلى البلد بهدف الترويج له كوجهة سياحية، وفتح سلسلة فنادق عالمية مثل Accor عام 2015، يرى مراقبون أن هذه الصفقات قد يتم التراجع عنها بسب قلة السياح ومحدودية رحلات الطيران القادمة من أوروبا. مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

يشهد الوضع الاقتصادي بإيران تراجعا. فبعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات اقتصادية وضغوط على إيران، فضلا عن خروج متظاهرين إلى الشارع احتجاجا على الوضعية الإقتصادية، صارت إيران تعيش على وقع أزمة مرجح تفاقمها. (25.07.2018)  

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الناقلات في الخليج: تطورات جديدة وتصعيد كلامي  

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في تطور ٍخطير، البحرية ُالبريطانية في الخليج تُعلن عن إحباطِها عمليةَ اعتراض ٍلناقلةِ نفطٍ بريطانية من قبل زوارق إيرانية في مَضيق هُرمز. وطهران تنفي صحة هذه الادعاءات. أما واشنطن فتدرس تشكيلَ تحالفٍ عسكري لتأمين الملاحة البحرية في المضيق. فما مآلات الوضع في مضيق هرمز؟ وماهي خيارات إيران المتبقية؟

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تصعيد جديد تشهده الأزمة المتفاقمة بين إيران والغرب. لندن تتهم طهران بمحاولة اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، والأخيرة تنفي. يأتي ذلك بعد حوالي اسبوع على احتجاز قوات بريطانية سفينة نفط إيرانية قبالة ساحل جبل طارق.

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