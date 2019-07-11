بريطانيا تهدد إيران "بإجراءات جدية" بعد احتجاز ناقلة ترفع علمها

تصاعد التوتر بين لندن وطهران بعد حوادث احتجاز ناقلات النفط في مضيق هرمز، التي أما ترفع علم بريطانيا أو تملكها شركات بريطانية. فبعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ثانية في مضيق هرمز خلال فترة وجيزة، سمحت إيران لإحداها بمواصلة رحلتها، فيما هدد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت القيادة الإيرانية "بعواقب جدية" إذا لم تسمح للناقلة الثانية بمواصلة رحلتها الاعتيادية، حسب ما نقل موقع "شبيغل" أونلاين الألماني.

ووجهت الحكومة البريطانية بعد اجتماع أمني تحذيرين: أحدهما صوب شركات النقل البحري البريطانية طالبت فيه بتجنب الحركة في مياه هرمز والمياه المجاورة حتى إشعار آخر. وتالتحخذير الثاني توجه الحكومةة الإيرانية يطالب بإطلاق سراح الناقلة وطاقمها.

وأكد هانت "أن الأمر الحاسم هو ضمان سلامة حرية النقل البحري إلى جانب ضمان سلامة حركة كل السفن بحرية في المنطقة". وأضاف هانت أنه يتم الآن البحث عن رد مناسب على الحادث في مضيق هرمز. لكن هانت أوضح في حديث مع قناة سكاي نيوز أنه لا يتم التفكير بالخيار العسكري. متابعا أن الطرق الدبلوماسية هي سبل الخروج من الوضع الحالي، وفق موقع "شبيغل" أونلاين.

وقال هانت قبل اجتماع لمجلس الأمن القومي البريطاني "كوبرا" في لندن إنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وتشاور معه بشأن الوضع الحالي. وأضاف أنه حاول الاتصال هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لكن المحاولة لم تنجح لوجود الوزير الإيراني في رحلة جوية.

وبعد اجتماع مجلس الأمن القومي، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الحكومة تنصح كل السفن البريطانية تجنب الملاحة في مياه مضيف هرمز والمياه المجاورة حتى إشعار آخر.

مشاهدة الفيديو 02:50 شارك التطورات في الخليج إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3MMOY الناقلات في الخليج: تطورات جديدة وتصعيد كلامي

من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مسؤول قوله اليوم السبت (20 تموز/يوليو 2019) إن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا اصطدمت بقارب صيد إيراني وتجاهلت نداء الاستغاثة الذي أطلقه. ونسبت الوكالة إلى المسؤول قوله أيضا إن أفراد طاقم الناقلة المحتجزة، وعددهم 23 فردا، موجودون الآن في ميناء بندر عباس وسيبقون على متن الناقلة لحين انتهاء تحقيق.

وقال الله مراد عفيفي بور المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بإقليم هرمزجان في جنوب إيران للوكالة الإيرانية "اصطدمت بقارب صيد إيراني... عندما أرسل القارب نداء استغاثة، تجاهلته السفينة التي ترفع علم بريطانيا". وذكر عفيفي بور أن الطاقم مؤلف من 18 هنديا وخمسة من روسيا والفلبين وليتوانيا ودول أخرى.

وتابع قائلا، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس، إن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اصطحبت الناقلة ستينا إمبيرو إلى بندر عباس مساء أمس الجمعة وبدأ التحقيق في الحادث اليوم السبت.

ح.ع.ح/ ع.خ (شبيغل أونلاين/ رويترز)