 بريطانيا تندد باحتجاز سفيرها لفترة وجيزة في طهران | أخبار | DW | 12.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بريطانيا تندد باحتجاز سفيرها لفترة وجيزة في طهران

تزامنا مع احتجاجات شهدتها طهران على إسقاط الطائرة الأوكرانية. احتجزت قوات الأمن الإيرانية السفير البريطاني بطهران، بمزاعم مشاركته في الاحتجاجات، وهو ما نفاه السفير البريطاني، معتبرا توقيف الديبلوماسيين عملا غير قانوني.

Iran Rob Macaire, Britischer Botschafter in Teheran (gov.uk)

اعتقلت السُلطات الإيرانيّة السبت (11 يناير/كانون الثاني) لفترة وجيزة السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير، وفق ما أعلن وزير خارجيّة بريطانيا دومينيك راب. في وقتٍ كانت أشارت تقارير إلى أنّ احتجاز ماكير تمّ خلال تظاهرات ضدّ النظام.

مختارات

وقال راب في بيان إنّ "اعتقال سفيرنا في طهران بدون مبرّر أو تفسير، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي". وحذّر الوزير إيران من أنّها في لحظة تقِف فيها عند "تقاطع طرق"، وعليها أن تختار بين "سيرها نحو وضع المنبوذ" أو "اتّخاذ خطوات لتهدئة التوتّرات والانخراط في مسار دبلوماسي إلى الأمام".

واعتُقل ماكير بزعم "تحريضه"، في طهران، متظاهرين غاضبين من جرّاء إسقاط طائرة ركّاب أوكرانيّة في واقعةٍ أسفرت عن مقتل 176 شخصًا معظمهم إيرانيّون، وفقًا لصحيفة ديلي ميل. وأضافت الصحيفة أنّه جرى إطلاق سراح السفير بعد نحو ساعة.

بيد أن السفير البريطاني في طهران أكد أنه لم يشارك في أي مظاهرات ، وشدد على أن توقيف الدبلوماسيين هو عمل غير قانوني. وكتب على حسابه على موقع تويتر :"أستطيع أن أؤكد أني لم أشارك في أي مظاهرات!. فقد توجهت لفعالية تم الإعلان عنها لتأبين ضحايا مأساة الطائرة الأوكرانية المنكوبة. ومن الطبيعي أن أشارك في تأبين الضحايا- وبعضهم بريطانيون". وأضاف :"غادرت بعد خمس دقائق، عندما بدأ البعض ترديد شعارات". وأوضح :"تم احتجازي لنصف ساعة بعد مغادرة المنطقة. واحتجاز الدبلوماسيين هو بالطبع غير قانوني، في جميع الدول".

وأعلنت الخارجية الإيرانية صباح اليوم أنها تنتظر تقريرا من قوات الأمن بشأن تفاصيل احتجاز السفير البريطاني في طهران خلال مشاركته في احتجاجات شهدتها طهران الليلة الماضية. ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فإن الأمن أبلغ السفير خلال احتجازه بالاحتجاج على حضوره في التجمع. وكانت الخارجية البريطانية أكدت أن احتجاز سفيرها يتعارض مع القوانين الدولية.

وفي وقت متاخر من أمس السبت اندلعت احتجاجات في أنحاء متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران بسبب اسقاط الجيش الإيراني لطائرة ركاب أوكرانية، وفقا لوسائل إعلام إيرانية. وذكرت وكالتي "إرنا" و"إسنا" الإيرانيتين أن المئات شاركوا ليلة السبت في مسيرات احتجاجية خارج طهران. وانتقد المتظاهرون السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية لعدم اعترافهم بإسقاط الطائرة الأوكرانية. وذكرت وكالة إسنا أن بعض المتظاهرين باستقالة المسؤولين عن إسقاط الطائرة.

وبعد أيام من النفي الشديد، اعترف الحرس الثوري الإيراني يوم السبت بأنه أسقط بطريق الخطأ طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية خارج طهران يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 176 شخصًا، بمن فيهم 57 كنديًا.

  ع.ش/هـ.د ( أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:56

إيران تعترف أخيرا بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بالخطأ"

 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

إيران تعترف أخيرا بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بالخطأ"  

مواضيع ذات صلة

Iran Flugzeugabsturz Ukraine International Airlines | Wrackteile bei Teheran

"الحرس الثوري" يكشف بعض "ملابسات" إسقاط الطائرة الأوكرانية 11.01.2020

بعد أن أقرت طهران بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت نتيجة صاروخ انطلق عن طريق الخطأ، كشف الحرس الثوري عن بعض الملابسات التي قال إنها أدت إلى الحادثة، فيما رحبت عدة دول باعتراف طهران، طالبة بالتحقيق والتوضيح والتعويض.

Iran | Flugzeugabsturz

إيران تحاول احتواء تداعيات إسقاط الطائرة وتتعهد بدفع تعويضات 11.01.2020

تبذل إيران جهدا مضاعفا لاحتواء تداعيات إسقاط طائرة أوكرانية فوق طهران، عقب اعترافها بأن "خطأ عسكريا" تسبب بإسقاطها. وأوكرانيا تقول إنها توصلت لاتفاق لتعويضات. والشرطة الايرانية تفرّق تجمعا طلابيا في طهران.

Iran | Überreste des abgestürzten Flugzeugs der Ukraine International Airlines

كارثة الطائرة الأوكرانية ـ هل سقطت أم أُسقِطت فوق طهران؟ 09.01.2020

ما علاقة سقوط الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران بعملية إطلاق صواريخ على قاعدتين أمريكيتين في العراق؟ القاسم المشترك لحد الآن هو أن الحادثين وقعا في ليلة واحدة، ما أثار بعض "الشكوك" والفرضيات. فهل سقطت أم أسقطت؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  