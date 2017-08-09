 بريطانيا تقبض على هندي متورط باختلاس 2 مليار دولار | عالم المنوعات | DW | 20.03.2019

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منوعات

بريطانيا تقبض على هندي متورط باختلاس 2 مليار دولار

بريطانيا تلقي القبض على رجل أعمال هندي هارب من العدالة بعد تورطه في قضية احتيال على مصرف في الهند تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار. كيف تمكن من مغادرة البلاد على الرغم من منع السفر والتحقيقات الجارية؟

Indien - Protest gegen Nirav Modi (Getty Images/AFP/C. Khanna)

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء (20 آذار/ مارس) إلقاء القبض على رجل أعمال هندي هارب، يشتبه بتورطه في عملية احتيال على مصرف في الهند تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار.

 وقالت شرطة العاصمة لندن إنه جرى إلقاء القبض على نيراف مودي (48)عاماً في لندن "أمس الثلاثاء (19 آذار/مارس) بالنيابة عن السلطات الهندية". وأضافت الشرطة أنه من المقرر أن يمثل أمام محكمة ويستمنسر اليوم. ويتهم مودي ورجل الأعمال ميهول شوكسي بالتواطؤ مع موظفين في بنك بنجاب الوطني للحصول على قروض بقيمة 2 مليار دولار من كونسورتيوم بنوك.

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أوضحت شرطة العاصمة الألمانية على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رجلا تمكن من القبض على لص حاول سرقة هاتف امرأة في محطة لمترو الأنفاق في برلين، وعبّرت الشرطة عن امتنانها لما قام به هذا الرجل. (23.06.2018)

نقلت وكالة فرانس برس عن ما وصفتها بـ "مصادر متطابقة" قولها إن رفعت الأسد عم الرئيس السوري مثل مجددا أمام القضاء الفرنسي للاستماع إلى أقواله حول التهم الموجهة إليه بخصوص اختلاس أموال عامة. (25.10.2016)

 وكان نيراف مودي، وهو ليس على صلة برئيس الوزراء ناريندرا مودي، وشوكسي قد سافرا للخارج في (كانون الثاني/ يناير )2018، ولم يعودا منذ ذلك الحين. ونفى الاثنان ارتكابهما لأي أمر خاطئ. وهاجمت أحزاب هندية معارضة الحكومة على خلفية تمكن الاثنين من مغادرة البلاد على الرغم من استمرار التحقيقات بشأن القضية. وقال غلام نابي زعيم حزب المؤتمر المعارض عقب القبض على نيراف مودي "من المثير للدهشة كيفية تمكن شخص بارز من مغادرة البلاد عندما تكون هناك تحقيقات جارية بشأن اتهامه بالاحتيال". وأضاف" القيام بذلك مستحيل بدون علم الحكومة".

وكانت الحكومة الهندية قد تقدمت بطلب لبريطانيا لترحيل مودي في (آب/ أغسطس 2018) وكتب هارديب بوري، الوزير بحكومة مودي تغريدة قال فيها "عجلة العدالة تدور، بعد فيجاي مالاي، القبض على الهارب نيراف مودي في لندن". وأضاف" دلالة واضحة على أن الهند ليست الدولة التي تسمح للمجرمين الاقتصاديين نهب البلاد والتهرب من يد العدالة".

 وتواجه حكومة مودي انتقادات لتأخرها في إعادة المجرم الاقتصادي فيجاي مالايا، المتواجد أيضاً في بريطانيا. وكانت محكمة بريطانية قد قضت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بأنه يمكن ترحيل مالايا للهند لمواجهة تهم الاحتيال. وقد تقدم مالايا بطعن على هذا القرار.

ر.ض/ ع.ج (د ب ا)

  • Billionär Al-Waleed Bin Talal bin Abdulaziz al Saud (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    السعودية.. أبرز الموقوفين بتهم فساد

    الأمير الوليد بن طلال

    رجل أعمال في الثانية والستين من العمر، وهو حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل سعود. يملك 95 بالمئة من أسهم شركة المملكة القابضة، وهي شركة استثمارات عالمية تملك فنادق وأسهما في الكثير من الشركات العالمية بينها شبكة التواصل تويتر (4.9 بالمئة) وعملاق التكنولوجيا أبل (5 بالمئة)، وتقدر مجلة فوربس ثروته بـ 17 مليار دولار، ليتصدر قائمة الأغنياء العرب، ويأتي في المرتبة 45 عالمياً.

  • Prinz Miteb bin Abdullah (Reuters/P. Wojazer)

    السعودية.. أبرز الموقوفين بتهم فساد

    الأمير متعب بن عبدالله

    ابن الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز، يبلغ الرابعة والستين من العمر وأُقيل من منصبه كقائد للحرس الوطني، كما أنه كان عضواً سابقاً بمجلس الشؤون السياسية والأمنية في المملكة. تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن وصل إلى رتبة فريق أول ركن. باعتقاله تم استبعاد آخر عضو في فرع الملك الراحل عبد الله كان لا يزال يشغل منصبا مهما في هيكل السلطة.

  • Saudi-Arabien Riad König Philippe Belgien Turki bin Abdullah al-Saud (R) (Ausschnitt) (picture-alliance/dpa/SPA)

    السعودية.. أبرز الموقوفين بتهم فساد

    الأمير تركي بن عبدالله

    ابن العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله والأمير السابق لمنطقة الرياض، في الخامسة والأربعين من العمر. حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية وماجستير في الدراسات الإستراتيجية من جامعة ويلز في بريطانيا. وبعد إعفائه من منصبه تم توقيفه بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في إرساء مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر أوغير مباشر.

  • Saudi-Arabien Wirtschaftsminister Adel Fakih (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    السعودية.. أبرز الموقوفين بتهم فساد

    عادل فقيه

    وزير الاقتصاد والتخطيط، وكان في وقت من الأوقات في قلب الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقت في المملكة. يبلغ الستين من العمر. كان رئيس البلدية السابق لمدينة جدة وتسلم في السابق وزارة العمل بالإضافة لتكليفه بوزارة الصحة. تم اعتقاله بعد ساعات على إعفائه من منصبه، بتهم تتعلق بالفساد وقبول الرشى وبكارثة سيول جدة عام 2009 التي أدت إلى وقوع عشرات الضحايا.

  • Saudi Arabien Ibrahim Al-Assaf (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    السعودية.. أبرز الموقوفين بتهم فساد

    إبراهيم العساف

    وزير مالية سابق يبلغ الثامنة والستين من العمر، حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولورادو في أمريكا. وهو عضو مجلس إدارة شركة أرامكو (شركة النفط العربية الأمريكية) السعودية، كما أنه مثّل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة في ألمانيا.

  • Saudi-Arabien Geschäftsmann Waleed Al Ibrahim (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    السعودية.. أبرز الموقوفين بتهم فساد

    وليد بن إبراهيم

    رجل أعمال وإعلامي سعودي من مواليد 1962، درس وتأهل في مجال الإعلام في الولايات المتحدة وهو أخ زوجة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، ويملك شركة "أم بي سي" إحدى أكبر شبكات التلفزيون في العالم العربي، حيث تم إيقافه بعدة تهم تتعلق بالفساد.

  • Saudi-Arabien Prinz Mohammad bin Salman al-Saud (picture-alliance/AA/Bandar Algaloud/Saudi Royal Council)

    السعودية.. أبرز الموقوفين بتهم فساد

    حملة ضد الفساد!

    جاءت حملة التوقيفات بعدما أعلن العاهل السعودي الملك سلمان عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي حصل على سلطات واسعة على مدى العامين الماضيين. ومُنحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وتجميد الأصول، في خطوة اعتبرها محللون إجراء استباقيا من قبل الأمير لاستبعاد شخصيات قوية من طريقه غلى تولي العرش. إعداد: محي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


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السعودية.. أبرز الموقوفين بتهم فساد

عشرات الموقوفين في السعودية بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال، تتهمهم السلطات في قضايا فساد تتعلق بغسيل الأموال والرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ. في ألبوم الصور هذا نتعرف على أبرز الموقوفين. (06.11.2017)  

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