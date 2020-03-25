بريطانيا تفرض عقوبات على 49 مواطنا سعوديا وروسيا

أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين (السادس من تموز/يوليو 2020) فرض عقوبات على 25 مواطناً من روسيا تقول إنهم شاركوا في إساءة معاملة وقتل المحامي سيرغي ماغنتسكي و20 سعوديا من المعتقد بأنهم ضالعون في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وفي كلمة أمام البرلمان قال وزير الخارجية دومينيك راب: "أول عقوبات ستشمل هؤلاء الأفراد الذين شاركوا في تعذيب وقتل سيرغي ماغنتسكي المحامي الذي كشف النقاب عن أكبر عملية تحايل ضريبي في تاريخ روسيا". وأضاف "كما ستشمل العقوبات المسؤولين عن جريمة قتل الكاتب والصحفي جمال خاشقجي الوحشية".

ووصف العقوبات بأنها "وسيلة تسمح باستهداف مرتكبي (الانتهاكات) بدون معاقبة شعب بلد ما على نطاق أوسع". وقال إنها "رسالة واضحة لمن لطخت أيديهم بالدماء، لأتباع الطغاة والديكتاتوريين: لا يمكن لكم المجيء إلى هذا البلد لشراء منزل في شارع كينغز رود، وشراء هدايا الميلاد في نايتس بريدج، أو غسل أموالكم القذرة عبر المصارف البريطانية"، في إشارة إلى أحياء لندن الفارهة.

كذلك، تشمل العقوبات جنرالين بورميين يشتبه بتورطهما بارتكاب انتهاكات بحق أقلية الروهينغا المسلمة، فضلاً عن منظمتين متورطتين بـ"العمل القسري والتعذيب والقتل في معسكرات في كوريا الشمالية".

وتوفي ماغنيتسكي عن 37 عاماً في 2009 حين كان في الحبس الاحتياطي. وكان احتجز لاتهامه بالتهرب الضريبي بعد كشفه شبكة فساد ضخمة عندما كان يعمل في قسم الشؤون الضريبية في مكتب محاماة "ارميتاج كابيتال" في موسكو.

وقُتل خاشقجي الذي كتب مقالات نقدية في صحيفة واشنطن بوست بحق العائلة المالكة بعدما كان مقرباً منها، في تشرين الأول/أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول التي توجه إليها للحصول على وثائق.

وكان القضاء التركي قد بدأ الجمعة محاكمة غيابية لعشرين سعودياً، بينهم مقربان من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتهمهم السلطات التركية بقتل خاشقجي.

وتسمح هذه الآلية لبريطانيا، التي تعد مركزاً مالياً تنقل عبره أو توضع فيه أكبر ثروات العالم، باعتماد عقوبات تتعلق بشكل خاص بحقوق الإنسان وبشكل مستقل عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي أول رد فعل توعدت روسيا بالرد على العقوبات "المعادية" التي أعلنتها بريطانيا. وقالت السفارة الروسية في لندن في بيان إن "روسيا تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات انتقامية على صلة بالقرار المعادي للمملكة المتحدة".

مشاهدة الفيديو 26:32 شارك ماذا وراء إعلان أبناء خاشقجي العفو عن قتلته؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3cekI ماذا وراء إعلان أبناء خاشقجي العفو عن قتلته؟

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خ.س/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)