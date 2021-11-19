 بريطانيا تعتزم تصنيف حركة حماس ″منظمة إرهابية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.11.2021

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أخبار

بريطانيا تعتزم تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية"

أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تصنيف حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، مبررة ذلك بمعاداة الحركة للسامية، ومشيرة إلى فرض عقوبة بالسجن عشر سنوات على أنصار الحركة في البلاد، في خطوة "مهمة"، كما وصفتها وزارة الداخلية.

مظاهرة لأنصار حركة حماس (أرشيف)

بريطانيا تعتزم تصنيف حماس "منظمة إرهابية" وفرض عقوبة السجن لعشر سنوات على أنصارها

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم الجمعة (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) أنه سيتم حظر حركة حماس الفلسطينية وتصنيفها "منظمة إرهابية"، وذلك في حملة جديدة على معاداة السامية.

مختارات

داهمت الشرطة الألمانية مكاتب تابعة لمنظمات إسلامية يشتبه في تمويلها حركة "حماس"، المدرجة على قائمة للمنظمات الإرهابية. وقال وزير الداخلية "كل من يدعم حماس خلف ستار المساعدات الإنسانية يتجاهل القيم الأساسية لدستورنا".

خلاف جديد يطفو على السطح بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي. بالنسبة لإسرائيل فإن منظمات غير حكومية تدعو لمقاطعة إسرائيل أو لها صلات بالإرهاب، تتلقى "دعما" أوروبيا. فما هي هذه المنظمات، وكيف كان رد الفعل الأوروبي عليها؟

وأضافت باتيل أن أي شخص يؤيد الحركة "بشكل متهور" أو يرتب اجتماعات لدعمها أو يدعو الناس لتأييدها أو يكون عضواً فيها، سيواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات، بموجب القوانين الجديدة، التي سيتم سنها في البرلمان، حسب وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم الجمعة.

وتابعت باتيل أن الخطوة سترسل "رسالة قوية للغاية لأي فرد، يفكر في أن يقول نعم لدعم منظمة، مثل حماس". ويسد التغير القانوني ثغرة للسماح برفع أعلام حماس، وبالترويج لإيديولوجيتها المناهضة لإسرائيل، وبجمع أموال لها وبنشر مواد خاصة بها وبعمل ممثليها في المملكة المتحدة. وقالت الوزيرة: "إنها خطوة مهمة، لاسيما بالنسبة للمجتمع اليهودي. حماس معادية للسامية بشكل أساسي ومسعور".

وقالت باتيل إن معاداة السامية "شر دائم لا أتحمله أبداً. يشعر الشعب اليهودي بشكل دائم، بعدم الأمان- في المدارس وفي الشوارع (...) وعندما يكونون في منازلهم وعلى الإنترنت"، وأضافت: "ستدعم تلك الخطوة القضية ضد أي شخص يلوح بعلم حماس في المملكة المتحدة، وهو عمل يجعل الشعب اليهودي يشعر بعدم الأمان".
يذكر أن الجناح  العسكري لحماس هو المحظور فقط حالياً في بريطانيا. ويشار إلى أنه تم تصنيف حماس كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.
م.ع.ح/و.ب (د ب أ)

  • Arafat Rabin Clinton Handschlag zum Oslo-Abkommen (AFP/Getty Images/J. David Ake)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    ياسر عرفات

    بالرغم من تبنيه وقيادته للخيار المسلح، أطلق ياسر عرفات (1929-2004) ومنذ بداية السبعينات عدة إشارات وركز في خطاباته على رغبته في السلام، أشهره خطابه في الأمم المتحدة عام 1974. كان الهدف من أولى اتفاقيات أوسلو التوصل إلى اتفاق سلام دائم خلال خمسة أعوام يفضي إلى إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب. وتقديراً لجهوده في إحلال السلام نال عرفات (أبو عمار) مع إسحاق رابين وشمعون بيريز جائزة نوبل للسلام.

  • Israel Premierminister Yitzhak Rabin (picture-alliance/AP Photo/N. Harnik)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    إسحاق رابين

    بدأ إسحاق رابين (1922-1995) حياته في المجال العسكري قبل أن يتجه إلى العمل السياسي متقلداً عدة مناصب سياسية رفيعة أبرزها رئاسة الوزراء. قبل توقيع اتفاقية أوسلو اعترف رابين بمنظمة التحرير باعتبارها "الممثل" للشعب الفلسطيني. وفي أحدى أمسيات تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1995 لقي رابين مصرعه على يد متشدد يميني معاد للسلام في ختام فعالية تحت شعار "نعم للسلام، لا للعنف" (صورة لرابين قبل دقائق من الاغتيال).

  • USA Unterzeichnung Oslo-I-Abkommen zwischen Israelis und Palästinensern 1993 (picture-alliance/Zumapress/M. Reinstein)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    محمود عباس

    لعب محمود عباس (أبو مازن)، المولود في عام 1935، دوراً بارزاً في إتفاقية أوسلو عام 1993. وبصفته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقع الاتفاق المذكور. بعد ذلك لعب دوراً محورياً في التفاهمات والبروتوكولات التالية كاتفاق غزة وأريحا وبرتوكول باريس الاقتصادي. وبعد رحيل عرفات ترأس عباس السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير. (عباس في أقصى اليمين)

  • Norwegen 1994 Friedensnobelpreis - Arafat & Peres & Rabin (picture-alliance/dpa/Israeli Government Press Office)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    شمعون بيريز

    منذ تأسيس إسرائيل وحتى رحيله بقي بيريز (1923-2016) رقماً يصعب تجاوزه: وزيراً للدفاع، ورئيساً للوزراء، ورئيساً للدولة وغيرها من المناصب الرفيعة. ووقع بصفته وزيراً للخارجية اتفاقية أوسلو إلى جانب محمود عباس. "السلام يشبه الحب إلى حد بعيد. إنه عملية رومانسية يجب أن تُعاش ويُستثمر فيها ويوثق بها. كما أننا لا يمكننا فرض الحب، وكذلك لا يمكننا فرض السلام"، يوضح بيريز رؤيته. (حفل منح جائزة نوبل للسلام)

  • Israel Außenminister Shlomo Ben Ami (L) und Ahmed Qorei Palästina (picture-alliance/dpa/M. Naamani)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    أحمد قريع

    انخرط أحمد قريع، المولود عام 1937، في منظمة التحرير منذ نهاية ستينات القرن الماضي. ينعت بأنه "مهندس أوسلو" على الجانب الفلسطيني. وبعد الاتفاق لعب دوراً محورياً في كل محطات عملية السلام: بروتوكول باريس الاقتصادي، واتفاقية أوسلو الثانية، مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، ومفاوضات طابا عام 2001، ومؤتمر أنابوليس للسلام عام 2007. (قريع مع وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق شلومو بن عامي).

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    بيل كلينتون

    ما كان لإتفاق أوسلو وما تلاه أن يرى النور لولا جهود الرئيس الأمريكي الأسبق (1993- 2001) بيل كلينتون. وقد وصف الكثير من المراقبين كلينتون بأنه أكثر رئيس أمريكي كرس جهده لعملية السلام. وقد رعى أيضاً مفاوضات السلام بين إسرائيل وكل من الأردن وسوريا ولبنان. (في الصورة الملك الراحل حسين ورابين عند الإعلان عن توقيع إعلان واشنطن في تموز/يوليو 1994، والذي سبق اتفاقية وادي عربة).

  • Palästina Arafat und Roed-Tarsen (picture-alliance/dpa/Hussein)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    تيري رود لارسن

    بعد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 جرت سلسلة طويلة من المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف لأشهر في دول عديدة، بدون تحقيق تقدم فعلي، إلى أن فتحت بدون علم أحد، محادثات سرية في أوسلو بعيداً عن آلية مدريد الشاقة. واستضافت النرويج بين كانون الثاني/ يناير وآب/ أغسطس من عام 1993 ليس أقل من 14 اجتماعاً سرياً. وكان المحرك الرئيسي الأكاديمي والدبلوماسي النرويجي تيري رود لارسن.

  • Israel Wahlkampf 1996 - rechter Aktivist überklebt Plakate von Schimon Peres (picture-alliance/COLORplus/P. Guyot)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    بنيامين نتيناهو

    تولى بنيامين نتانياهو، المولود عام 1949، رئاسة الوزراء للمرة الأولى في 1996 في انتخابات حصل خلالها على دعم كبير من معارضي أوسلو. ومؤخراً قال نتيناهو إن أي دولة فلسطينية في المستقبل ينبغي أن تكون منزوعة السلاح وأن تعترف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وهي شروط يقول الفلسطينيون إنها تظهر أنه ليس جاداً في مساعي إحلال السلام.

  • Mahmud Zahar (Getty Images/AFP/M. Hams)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    حماس والجهاد وفصائل فلسطينية

    منذ الإعلان عن ولادة اتفاقية أوسلو أعلنت حركة حماس وبالمثل الجهاد الإسلامي وعدة فصائل فلسطينية أخرى معارضتها للاتفاقية. وبالأمس (12 أيلول/ سبتمبر 2018) ومن قطاع غزة الذي تحكمه حماس منذ عام 2007 بعد عامين من انسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، قال أحد قادة الحركة وهو محمود الزهار إن اتفاق أوسلو لم يكن معاهدة للسلام لكنه كان "استسلاماً بنسبة مئة في المئة" بالنسبة للفلسطينيين.

  • Israel entlässt palästinensische Häftlinge (Gali Tibbon/AFP/Getty Images)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    اليمين الإسرائيلي

    اليوم وكما كان عليه الحال قبل ربع قرن يعارض جزء من المجتمع الإسرائيلي أسس وما تمخضت عنه عملية السلام. وأظهر استطلاع أجراه معهد الديموقراطية الإسرائيلي وجامعة تل أبيب في آب/ أغسطس أن 47% من المشاركين يفضلون حلّ الدولتين فيما يعارضه 46%. وقبل شهور نقلت صحيفة جروزليم بوست عن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قوله إن السلام في الشرق الأوسط "سيأتي مع مجيء المسيح" (اليهودي).

  • Jerusalem Besuch US Präsident Trump Klagemauer (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"

    دونالد ترامب

    في بداية 2017 قال الرئيس الأمريكي ترامب إن "حل الدولتين" ليس الطريق الوحيد لتحقيق السلام. وفي بداية العام الجاري نقلت واشنطن سفارتها إلى القدس وبعد ذلك أوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقررت أخيرا إغلاق بعثة منظمة التحرير في واشنطن بعد 25 عاماً على استقبال عرفات بكل مراسم الشرف في البيت الأبيض. إعداد: خالد سلامة