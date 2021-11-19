بريطانيا تعتزم تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية"

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم الجمعة (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) أنه سيتم حظر حركة حماس الفلسطينية وتصنيفها "منظمة إرهابية"، وذلك في حملة جديدة على معاداة السامية.



وأضافت باتيل أن أي شخص يؤيد الحركة "بشكل متهور" أو يرتب اجتماعات لدعمها أو يدعو الناس لتأييدها أو يكون عضواً فيها، سيواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات، بموجب القوانين الجديدة، التي سيتم سنها في البرلمان، حسب وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم الجمعة.



وتابعت باتيل أن الخطوة سترسل "رسالة قوية للغاية لأي فرد، يفكر في أن يقول نعم لدعم منظمة، مثل حماس". ويسد التغير القانوني ثغرة للسماح برفع أعلام حماس، وبالترويج لإيديولوجيتها المناهضة لإسرائيل، وبجمع أموال لها وبنشر مواد خاصة بها وبعمل ممثليها في المملكة المتحدة. وقالت الوزيرة: "إنها خطوة مهمة، لاسيما بالنسبة للمجتمع اليهودي. حماس معادية للسامية بشكل أساسي ومسعور".

وقالت باتيل إن معاداة السامية "شر دائم لا أتحمله أبداً. يشعر الشعب اليهودي بشكل دائم، بعدم الأمان- في المدارس وفي الشوارع (...) وعندما يكونون في منازلهم وعلى الإنترنت"، وأضافت: "ستدعم تلك الخطوة القضية ضد أي شخص يلوح بعلم حماس في المملكة المتحدة، وهو عمل يجعل الشعب اليهودي يشعر بعدم الأمان".

يذكر أن الجناح العسكري لحماس هو المحظور فقط حالياً في بريطانيا. ويشار إلى أنه تم تصنيف حماس كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.

م.ع.ح/و.ب (د ب أ)