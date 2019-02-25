بريطانيا تضيف حزب الله اللبناني إلى قائمة الإرهاب

قال وزير الداخلية البريطانية ساجد جاويد في بيان صدر اليوم الاثنين (25 شباط/ فبراير 2019) إن "حزب الله يواصل محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الوسط، وإننا لم نعد قادرين على التمييز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل والحزب السياسي". وأضاف "بسبب ذلك، اتخذت القرار بحظر الحزب بأكمله". وكان قد تم حظر بعض أنشطة حزب الله منذ عام 2001، كما تم حظر جناحه العسكري منذ عام 2008 .

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد ذكرت في وقت سابق اليوم أنّ من المقرر أن يمرر البرلمان البريطاني قواعد جديدة تصنف حزب الله على أنه مجموعة إرهابية. وأضافت من المتوقع أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة، وبعد ذلك فإن دعم حزب الله سيكون جريمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وتابعت (بي بي سي ) أن حزب الله المدعوم من إيران أرسل الآلاف من مقاتليه إلى سوريا لدعم القوات الموالية للرئيس بشار الأسد في المعارك ضد المعارضة المسلحة والتنظيمات المتطرفة ذات الأغلبية السنية.

وفي الشهر الماضي، حصل حزب الله على ثلاثة مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية المشكلة حديثا بعد أن حقق مكاسب جنبا إلى جنب مع حلفائه، في الانتخابات البرلمانية لعام 2018.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت "من الواضح أن التمييز بين الأجنحة العسكرية والسياسية لحزب الله غير موجود، ومن خلال حظر حزب الله بجميع أشكاله، فإن الحكومة ترسل إشارة واضحة بأن أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة غير مقبولة على الإطلاق وتضر بالأمن القومي البريطاني".

م.م/ ع.ج (د ب ا)