بريطانيا تضيف حزب الله اللبناني إلى قائمة الإرهاب

قال وزير الداخلية البريطانية ساجد جاويد في بيان صدر اليوم الاثنين (25 شباط/ فبراير 2019) إن "حزب الله يواصل محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الوسط، وإننا لم نعد قادرين على التمييز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل والحزب السياسي". وأضاف "بسبب ذلك، اتخذت القرار بحظر الحزب بأكمله". وكان قد تم حظر بعض أنشطة حزب الله منذ عام 2001، كما تم حظر جناحه العسكري منذ عام 2008 .
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد ذكرت في وقت سابق اليوم أنّ من المقرر أن يمرر البرلمان البريطاني قواعد جديدة تصنف حزب الله على أنه مجموعة إرهابية. وأضافت من المتوقع أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة، وبعد ذلك فإن دعم حزب الله سيكون جريمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وتابعت (بي بي سي ) أن حزب الله المدعوم من إيران أرسل الآلاف من مقاتليه إلى سوريا لدعم القوات الموالية للرئيس بشار الأسد في المعارك ضد المعارضة المسلحة والتنظيمات المتطرفة ذات الأغلبية السنية.
وفي الشهر الماضي، حصل حزب الله على ثلاثة مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية المشكلة حديثا بعد أن حقق مكاسب جنبا إلى جنب مع حلفائه، في الانتخابات البرلمانية لعام 2018.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت "من الواضح أن التمييز بين الأجنحة العسكرية والسياسية لحزب الله غير موجود، ومن خلال حظر حزب الله بجميع أشكاله، فإن الحكومة ترسل إشارة واضحة بأن أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة غير مقبولة على الإطلاق وتضر بالأمن القومي البريطاني".
م.م/ ع.ج (د ب ا)
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
قالت خدمة الإسعاف في لندن إن 18 مصاباً نُقلوا إلى مستشفيات بعد إبلاغ شهود عن انفجار في قطار ركاب بمحطة في غرب المدينة، "ولا يُعتقد أن أيا منهم يعاني من إصابة خطيرة أو تشكل خطراً على حياته".
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
وفيما قالت الشرطة البريطانية إن اعتداء لندن نُفذ بواسطة عبوة ناسفة يدوية الصنع، دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى عقد اجتماع للجنة الطوارئ الأمنية "كوبرا" لمناقشة "الحادث الإرهابي" في محطة لمترو انفاق.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
قتل 13 شخصا في "هجوم ارهابي" استهدف جادة لا رامبلا التي يقصدها عدد كبير من السياح في برشلونة الخميس (17 أب/أغسطس 2017)، بعد أن صدم سائق شاحنة صغيرة حشدا ما اوقع ايضا عشرات الجرحى، بحسب السلطات الاقليمية.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الاعتداء في برشلونة، فيما صرح رئيس وزراء إقليم كتالونيا الإسباني، كارلس بوتشدمون، أن السلطات الإسبانية ألقت القبض على اثنين من المشتبه في ارتكابهما الهجوم.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
وأثار الاعتداء موجة تنديد دولية وتضامنا كبيرا مع إسبانيا التي لم تتعرض في الاعوام الاخيرة لاعتداءات مماثلة ضربت العديد من العواصم الاوروبية. وندد القصر الملكي الاسباني ورئيس الوزراء ماريانو راخوي بالاعتداء. وأعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول عن مواساته لضحايا حادث الدهس الإرهابي، فيما أكد الأزهر في بيان رفضه "لكل العمليات الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في أي مكان من العالم".
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
مساء الأحد 4 يونيو/حزيران) قاد مهاجمون يشتبه بأنهم متشددون شاحنة صغيرة بسرعة كبيرة ودهسوا مارة على جسر لندن قبل أن يطعنوا آخرين في شوارع قريبة مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، قبل أن تقتل الشرطة المهاجمين المفترضين الثلاثة.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
تعرض حفل غنائي للمغنية الأمريكية أريانا غراندي مساء يوم الاثنين (22 أيار/ مايو 2017) في مانشستر لهجوم انتحاري صنفته الشرطة حتى الآن على أنها شُنت على "خلفية إرهابية" في بهو بالقاعة عقب انتهاء الحفلة.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
أدى الهجوم إلى مقتل أكثر من 20 شخصاً، حسب إحصاءات أولية، وإلى إصابة نحو 60 شخصاً. وقالت الشرطة إن أطفالاً بين قتلى الهجوم ومن المرجح ارتفاع عدد القتلى بسبب الاصابات الخطيرة بين الجرحى.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذه لاجئ أفغاني مسلح بفأس في إحدى قطارات ألمانيا، ليصبح رقما في القائمة الطويلة للأعمال الإرهابية التي نفذتها مجموعات وتنظيمات إسلامية إرهابية.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
وقال "داعش" من خلال وكالته "أعماق" إن اللاجئ الأفغاني "نفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف" التي تقاتل "داعش".
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
وتبنى تنظيم "داعش" المتطرف قبلها بأيام قليلة الهجوم الذي نفذه تونسي بشاحنة دهس بواسطتها جمعاً كبيراً من الناس في مدينة نيس في جنوب فرنسا ما تسبب بمقتل 84 شخصاً وأثار صدمة في البلاد.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
هزت هجمات إرهابية دامية بروكسل (22 آذار/ مارس 2016)، إذ أودى انفجاران في مطارها الدولي إلى مقتل 13 شخصاً على الأقل، وانفجار آخر في إحدى محطات المترو ما دفع بعدة عواصم أوروبية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
في شباط/فبراير 2015، فتح شاب من أصول فلسطينية النار على جلسة نقاش حول التيارات الإسلامية و حرية التعبير، تزامنا مع هجوم ثان استهدف كنيسا يهوديا.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
مجلة "شارلي إبيدو" الفرنسية تعرضت في مقرها بباريس لهجوم في شهر كانون ثان/ يناير 2015 من قبل إسلاميين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا، كما قتل منفذا العملية لاحقا.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
في شهر أيار/ مايو 2014 قام جهادي فرنسي عائد من سوريا بهجوم مسلح على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
في آذار/مارس 2011 قام الباني بقتل جنديين أمريكيين، وجرح اثنين آخرين عند فتحه النار على حافلة كانت تقل جنودا أمريكيين بمطار فرانكفورت في ألمانيا.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
في كانون الأول /ديسمبر 2010 وقع انفجار في العاصمة السويدية ستوكهولم، أوقع قتيلا وجريحين، حسب مصادر أمنية رجحت بأن القتيل كان منفذ العملية.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
أصدرت محكمة دوسلدورف في آذار/ مارس 2010 أحكاما بين خمس سنوات و12 سنة بحق عناصر ما عرف بـ"خلية زاورلاند"، أدينوا بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في ألمانيا.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
تعرض الرسام الدنماركي كورت فيسترغارد لمحاولة اغتيال فاشلة عام 2010، وذلك بعد أربع سنوات من نشره رسومات للنبي محمد في صحيفة يولاند بوستن.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
في عام 2006 وضعت حقيبتين مليئتين بالمتفجرات في قطارين، انطلقا من محطة قطارات مدينة كولونيا الألمانية (غرب). لحسن الحظ حال خطأ تقني دون انفجارهما.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
عام 2005، قام أربعة بريطانيين من أصل باكستاني باستهداف محطات الإنفاق وأحد الباصات في العاصمة لندن، ما أسفر عن مقتل 56 شخصا وجرح ما لا يقل عن 700 شخص.
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هجمات إرهابية هزت أوروبا
في 11 آذار/مارس 2004، قتل 191 شخصا وجرح 1500 آخرين في إنفجارات استهدفت أربعة قطارات في العاصمة الاسبانية مدريد، وتبنى الهجوم تنظيم القاعدة . اعداد: علاء جمعة/ زمن البدري
الكاتب: اعداد: علاء جمعة/ زمن البدري