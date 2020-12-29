 بريطانيا تسك أكبر عملة احتفالا باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

بريطانيا تسك أكبر عملة احتفالا باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث

احتفالا بمرور 70 عاما على اعتلاء الملكة إليزابيث عرش بريطانيا، قامت دار السكة البريطانية بسك عملة تعتبر الأكبر على الإطلاق يبلغ حجمها 15 كيلوغرام وقيمتها 15 ألف جنيه استرليني.

أكبر عملة معدنية في المملكة المتحدة حتى الآن بمناسبة

أكبر عملة معدنية في المملكة المتحدة حتى الآن بمناسبة مرور 70 عاما على جلوس الملكة إليزابيث على عرش بريطانيا

أنتجت دار سك العملة الملكية البريطانية أكبر عملة لها على الإطلاق للاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث، وهي عملة عملاقة يبلغ وزنها 15 كيلوجراما بتكليف من أحد هواة جمع التحف.

مختارات

واستغرق سك العملة، وهي من الذهب الخالص ويبلغ قطرها 22 ملليمترا (8.7 بوصة)، 400 ساعة وتبلغ قيمتها 15 ألف جنيه استرليني (18772 دولارا)، مع صورة للملكة البالغة من العمر 96 عاما على أحد وجهيها والأحرف الأولى من اسم الملكة ولقبها يعلوها تاجعلى الوجه الآخر.

وقال بول مورجان، المدير الفني في دار سك العملة الملكية "لكونها أكبر عملة معدنية في المملكة المتحدة حتى الآن، فقد أتاح لنا حجم القطعة وقطرها الوصول إلى مستوى استثنائي من الدقة والتفاصيل".

وقال جامع الأعمال الخاص الذي لم يكشف عن اسمه في بيان اليوم الأربعاء إن تصميم العملة تكريم مناسب للملكة.

كما أصدرت دار سك العملة الملكية 1.3 مليون قطعة نقدية من فئة 50 بنسا للاحتفال بمرور 70 عاما على صعود الملكة إليزابيث على العرش، وهي المناسبة التي تحتفل بها بريطانيا على مدار أربعة أيام من الفعاليات على مستوى البلاد الشهر المقبل.

هـ,د/ ا ف  (رويترز)

  • Großbritannien 90. Geburtstag von Königin Elisabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    من النادر أن يحتفل أحد الملوك في العالم بعيد ميلاده التسعين. لكن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية نجحت في إنهاء عقودها التسعة وهي في قمة نشاطها. وشاركت الملكة مع شعبها الاحتفالات الرسمية بعيد ميلادها.

  • Großbritannien Queen Elizabeth und Cameron beim Magna Carta 800. Jubiläum

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الملكة إليزابيث الثانية بـ "صخرة القوة" بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ90. وكتب كاميرون على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "الدولة بأكملها تريد أن تتمنى للملكة عيد ميلاد سعيد".

  • Großbritannien 90. Geburtstag von Königin Elisabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    من المقرر أن تحضر الملكة، التي تحكم بريطانيا منذ 64 عاما، عدة فعاليات عامة، كما سوف تقوم بإضاءة أول منارة من بين المئات للاحتفال بعيد ميلادها في أنحاء بريطانيا.

  • Großbritannien 90. Geburtstag von Königin Elisabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    أظهرت استطلاعات للرأي نشرت تزامنا مع عيد ميلاد الملكة أن الأسرة الملكية البريطانية تتمتع بشعبية كبيرة، ولكن الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني أقل شعبية من ابنه الأمير ويليام. وجاء في الاستطلاع أن الدعم للإبقاء على الملكية بلغ 76 بالمائة.

  • Bildkombo Queen Elizabeth II

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    الملكة إليزابيث الثانية ليست مثل كيت موس أو ليدي غاغا أو غيرهن ممن يحاولن أن يستعملن الموضة لإثارة الجدل وتأجيج الاهتمام بهن، بل هي محط الاهتمام أينما كانت، وخاصة بأناقتها الدائمة وألوان ملابسها المميزة.

  • England Königin Elizabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    تمتلك الملكة إليزابيث العشرات، بل مئات القبعات وبجميع الألوان، وترتديها في مختلف المناسبات. ولا تشاهد الملكة إلا نادراً دون قبعتها الشهيرة. ولا يُعرف ما هو سر ارتداء الملكة للقبعة، إذ ربما يكون تقليداً عائلياً ملكياً معيناً!

  • Großbritannien Queen Elizabeth II. in Colchester

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    حتى في شبابها وقبل أن تصبح ملكة، كانت إليزابيث ترتدي القبعات. ولدت الملكة في سنة 1926 وتوّجت على عرش بريطانيا في سنة 1953.

  • Königin Elisabeth II. Trauung 1947

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    في سنة 1947 تزوجت الأميرة إليزابيث من الأمير فيليب، دوق إدنبره، في حفل زفاف ملكي كتبت الصحافة عنه مطولاً، واعتبر آنذاك زفاف القرن. وارتدت إليزابيث ثوباً طوله أربعة أمتار مزيناً بآلاف اللآلئ وأحجار الكريستال.

  • Königin Elisabeth II. Auxiliary Territorial Service

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    خلال الحرب العالمية الثانية، تطوعت الملكة - التي كانت آنذاك أميرة - في الجيش البريطاني، وتدربت كميكانيكي سيارات في الجيش. هذه الصورة تعود لسنة 1945.

  • Königin Elisabeth II. Krönung Maids of Honour 1953

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    في سنة 1953، توجت إليزابيث ملكة على عرش بريطانيا وحمل ثوبها يوم التتويج شعارات دول الكومنولث وصنع الثوب من الحرير الأبيض.

  • Bundespräsident Walter Scheel

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    عمامة

    في سنة 1978 وخلال زيارتها الثانية لألمانيا، ارتدت الملكة إليزابيث زياً مميزاً مع عمامة وردية. في الصورة الملكة إليزابيث مع الرئيس الألماني الأسبق فالتر شيل.

  • Thailand Queen Elizabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    وخلال زيارتها إلى تايلاند، ارتدت الملكة زياً آخر يتناسب مع الأجواء الحارة في ذلك البلد.

  • Queen Porträt

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    تحرص الملكة على ارتداء زي خاص لكل مناسبة، وحتى لقضاء الإجازات العائلية لها زيها الخاص.

  • Königin Elisabeth II. Hochzeit Charles und Diana 1981

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    في سنة 1981، تزوج ابن الملكة وولي العرش، الأمير تشارلز، من الأميرة ديانا في حفل زفاف كبير قد يعد الأشهر في القرن العشرين. وكان على الملكة منذ ذلك الوقت التعايش مع أميرة شابة ستكون هي محط اهتمام الإعلام والصحافة وموضات الأزياء العالمية بدلاً عنها.

  • Großbritannien Thronrede von Queen Elizabeth II. vor dem Parlament

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    مضى أكثر من 64 عاماً على تولي الملكة إليزابيث عرش بريطانيا، وهي ليست بالمدة الهينة في السياسة وفي مجال الثقافة والموضة أيضاً. ولطالما ارتبطت موجات الموضة البريطانية بأزياء الملكة إليزابيث، ما جعلها بحق ملكة الموضة في بريطانيا.

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

تركيا وبريطانيا توقعان اتفاق تجارة حرة لمرحلة ما بعد بريكست

تركيا وبريطانيا توقعان اتفاق تجارة حرة لمرحلة ما بعد "بريكست" 29.12.2020

وقعت تركيا وبريطانيا اتفاق تجارة حرة لضمان استمرار التبادل التجاري بين البلدين بعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 25 مليار دولار.