بريطانيا تسك أكبر عملة احتفالا باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث

أنتجت دار سك العملة الملكية البريطانية أكبر عملة لها على الإطلاق للاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث، وهي عملة عملاقة يبلغ وزنها 15 كيلوجراما بتكليف من أحد هواة جمع التحف.
واستغرق سك العملة، وهي من الذهب الخالص ويبلغ قطرها 22 ملليمترا (8.7 بوصة)، 400 ساعة وتبلغ قيمتها 15 ألف جنيه استرليني (18772 دولارا)، مع صورة للملكة البالغة من العمر 96 عاما على أحد وجهيها والأحرف الأولى من اسم الملكة ولقبها يعلوها تاجعلى الوجه الآخر.
وقال بول مورجان، المدير الفني في دار سك العملة الملكية "لكونها أكبر عملة معدنية في المملكة المتحدة حتى الآن، فقد أتاح لنا حجم القطعة وقطرها الوصول إلى مستوى استثنائي من الدقة والتفاصيل".
وقال جامع الأعمال الخاص الذي لم يكشف عن اسمه في بيان اليوم الأربعاء إن تصميم العملة تكريم مناسب للملكة.
كما أصدرت دار سك العملة الملكية 1.3 مليون قطعة نقدية من فئة 50 بنسا للاحتفال بمرور 70 عاما على صعود الملكة إليزابيث على العرش، وهي المناسبة التي تحتفل بها بريطانيا على مدار أربعة أيام من الفعاليات على مستوى البلاد الشهر المقبل.
هـ,د/ ا ف (رويترز)
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
من النادر أن يحتفل أحد الملوك في العالم بعيد ميلاده التسعين. لكن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية نجحت في إنهاء عقودها التسعة وهي في قمة نشاطها. وشاركت الملكة مع شعبها الاحتفالات الرسمية بعيد ميلادها.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الملكة إليزابيث الثانية بـ "صخرة القوة" بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ90. وكتب كاميرون على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "الدولة بأكملها تريد أن تتمنى للملكة عيد ميلاد سعيد".
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
من المقرر أن تحضر الملكة، التي تحكم بريطانيا منذ 64 عاما، عدة فعاليات عامة، كما سوف تقوم بإضاءة أول منارة من بين المئات للاحتفال بعيد ميلادها في أنحاء بريطانيا.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
أظهرت استطلاعات للرأي نشرت تزامنا مع عيد ميلاد الملكة أن الأسرة الملكية البريطانية تتمتع بشعبية كبيرة، ولكن الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني أقل شعبية من ابنه الأمير ويليام. وجاء في الاستطلاع أن الدعم للإبقاء على الملكية بلغ 76 بالمائة.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
الملكة إليزابيث الثانية ليست مثل كيت موس أو ليدي غاغا أو غيرهن ممن يحاولن أن يستعملن الموضة لإثارة الجدل وتأجيج الاهتمام بهن، بل هي محط الاهتمام أينما كانت، وخاصة بأناقتها الدائمة وألوان ملابسها المميزة.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
تمتلك الملكة إليزابيث العشرات، بل مئات القبعات وبجميع الألوان، وترتديها في مختلف المناسبات. ولا تشاهد الملكة إلا نادراً دون قبعتها الشهيرة. ولا يُعرف ما هو سر ارتداء الملكة للقبعة، إذ ربما يكون تقليداً عائلياً ملكياً معيناً!
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
حتى في شبابها وقبل أن تصبح ملكة، كانت إليزابيث ترتدي القبعات. ولدت الملكة في سنة 1926 وتوّجت على عرش بريطانيا في سنة 1953.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
في سنة 1947 تزوجت الأميرة إليزابيث من الأمير فيليب، دوق إدنبره، في حفل زفاف ملكي كتبت الصحافة عنه مطولاً، واعتبر آنذاك زفاف القرن. وارتدت إليزابيث ثوباً طوله أربعة أمتار مزيناً بآلاف اللآلئ وأحجار الكريستال.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
خلال الحرب العالمية الثانية، تطوعت الملكة - التي كانت آنذاك أميرة - في الجيش البريطاني، وتدربت كميكانيكي سيارات في الجيش. هذه الصورة تعود لسنة 1945.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
في سنة 1953، توجت إليزابيث ملكة على عرش بريطانيا وحمل ثوبها يوم التتويج شعارات دول الكومنولث وصنع الثوب من الحرير الأبيض.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
عمامة
في سنة 1978 وخلال زيارتها الثانية لألمانيا، ارتدت الملكة إليزابيث زياً مميزاً مع عمامة وردية. في الصورة الملكة إليزابيث مع الرئيس الألماني الأسبق فالتر شيل.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
وخلال زيارتها إلى تايلاند، ارتدت الملكة زياً آخر يتناسب مع الأجواء الحارة في ذلك البلد.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
تحرص الملكة على ارتداء زي خاص لكل مناسبة، وحتى لقضاء الإجازات العائلية لها زيها الخاص.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
في سنة 1981، تزوج ابن الملكة وولي العرش، الأمير تشارلز، من الأميرة ديانا في حفل زفاف كبير قد يعد الأشهر في القرن العشرين. وكان على الملكة منذ ذلك الوقت التعايش مع أميرة شابة ستكون هي محط اهتمام الإعلام والصحافة وموضات الأزياء العالمية بدلاً عنها.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
مضى أكثر من 64 عاماً على تولي الملكة إليزابيث عرش بريطانيا، وهي ليست بالمدة الهينة في السياسة وفي مجال الثقافة والموضة أيضاً. ولطالما ارتبطت موجات الموضة البريطانية بأزياء الملكة إليزابيث، ما جعلها بحق ملكة الموضة في بريطانيا.
الكاتب: زمن البدري