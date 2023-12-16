بريطانيا تسقط مسيرة فوق البحر الأحمر والحوثيون يهددون

أعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شاباس، إسقاط طائرة مسيرة هجومية مشتبه بها كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر. فيما هدد الحوثيون بمزيد من التصعيد وأنهم يستطيعون إغراق السفن.

أعلنت المملكة المتحدة اليوم السبت (16 كانون الأول/ ديسمبر 2023) أن إحدى مدمّراتها أسقطت ليل الجمعة السبت ما يُعتقد بأنها "مسيّرة هجومية كانتتستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر"، في وقت تشهد المنطقة هجمات يشنّها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة.

وكتب وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس على منصة إكس "خلال الليل، أسقطت إتش إم إس دايموند ما يعتقد أنها طائرة مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر"، مشيراً الى أن السفينة العسكرية أطلقت صاروخا تمكن من "تدمير الهدف بنجاح".

وكان الحوثيون المقرّبون من إيران قد أعلنوا أنهم سيستهدفون أي سفن متوجّهة إلى إسرائيل بغض النظر عن بلدانها.

وفي الأسابيع الأخيرة، أسقطت السفن الحربية الأمريكية والفرنسية التي تقوم بدوريات في البحر الأحمر، صواريخ ومسيّرات أطلقت من اليمن.

وأعلنت بريطانيا في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر إرسال السفينة الحربية "إتش ام اس دايموند" إلى منطقة الخليج للاستجابة لـ"المخاوف المتزايدة" بشأن أمن طرق التجارة البحرية في المنطقة.

وأعلنت شركتا "ميرسك" الدنماركية و"هاباغ-لويد" الألمانية للنقل البحري أمس الجمعة تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر، في ظل هجمات ينفذها الحوثيون. وقالت "ميرسك" في بيان "عقب الحادث الذي استهدف (سفينة) ميرسك جبل طارق والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات اليوم، طلبنا من كل سفن ميرسك في المنطقة التي يتوجب عليها عبور مضيق باب المندب، تعليق إبحارها حتى إشعار آخر". بدورها، أعلنت شركة "هاباغ-لويد"تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر "حتى الإثنين" على الأقل.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الحوثيون استهداف سفينتي حاويات قبالة سواحل اليمن قالوا إنها كانتا متجهتين الى إسرائيل هما إم إس سي ألانيا وإم إس سي بالاتيوم.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة "يجب أن تتوقف فورا هجمات الحوثيين التي تستهدف سفنا تجارية مدنية في البحر الأحمر". واعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان أن الحوثيين يشكلون "تهديدا ملموسا لحرية الملاحة".

الحوثيون يهددون بمزيد من التصعيد ويقولون إن لديهم القدرة على إغراق السفن أيضا! صورة من: Houthi Media Center/AP/picture allaince

الحوثيون يهددون بمزيد من التصعيد

وهددت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، بمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل، وأكد محمد القادري، قائد لواء الدفاع الساحلي في القوات المسلحة (تابعة للحوثيين) "استمرار استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل".

من جانبه قال المتحدث باسم قوات جماعة الحوثي يحيى سريع، إن الجماعة هاجمت مدينة إيلات الإسرائيليةاليوم السبت بسرب من الطائرات المسيرة. ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي ذلك.

من ناحية أخرى، قال مصدران أمنيان إن الدفاعات الجوية المصرية أسقطت ما يشتبه بأنها طائرة مسيرة قبالة ساحل البحر الأحمر بالقرب من مدينة دهب على الساحل الشرقي لسيناء. وذكر المصدران الأمنيان أن مصدر الطائرة المسيرة غير معروف.

وقال شهود في دهب إنهم رأوا جسما يسقط في الماء. وقالوا إنهم رأوا جسما طائرا آخر يسقط في منطقة جبلية قريبة.

وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، تسببت طائرات مسيرة في انفجارات هزت منطقتين أخريين على البحر الأحمر قالت إسرائيل إن جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران أرسلتها لضرب أراضيها.

ع.ج/ ع.ج.م/خ.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)