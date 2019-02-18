 بريطانيا تسحب الجنسية من فتاة التحقت بـ ″داعش″ في سوريا | أخبار | DW | 20.02.2019

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أخبار

بريطانيا تسحب الجنسية من فتاة التحقت بـ "داعش" في سوريا

الحكومة البريطانية تسحب الجنسية من فتاة التحقت بتنظيم "داعش" في سوريا وهي في الـ15 من العمر. وحصلت عائلة الفتاة على إخطار بهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية نشرته وسائل الإعلام.

Großbritannien Renu Begum hält ein Foto ihrer Schwester Shamima Begum (Reuters/L. Lean)

نشرت قناة "آي. تي. فيالتلفزيونية خطاباً أُرسل لإخطار أسرة فتاة بريطانية غادرت لندن عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها للانضمام إلى تنظيم "داعش" في سوريا بقرار سحب الجنسية البريطانية منها.

وكان مراسل لصحيفة تايمز قد عثر على شاميما بيجوم في مخيم  للاجئين في سوريا هذا الشهر. وقالت بيجوم التي تبلغ الآن من العمر 19 عاماً وأنجبت طفلاً هناك مطلع الأسبوع، للصحفيين إنها ترغب في العودة إلى بريطانيا.

وجاء في الخطاب المرسل إلى والدة بيجوم أمس الثلاثاء: "مرفق بهذا الخطاب أوراق تتعلق بقرار اتخذته وزارة الداخلية بتجريد ابنتك شاميما بيجوم من جنسيتها البريطانية".

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دواعش أوروبيون في سوريا.. قنبلة موقوتة؟

وكان قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد قد إنه "لن يتردد" في منع عودة أي شخص أيد التنظيمات الإرهابية في الخارج إلى بريطانيا.

بدوره كتب محامي أسرة بيجوم، محمد تي. أكونجي، على تويتر يقول إن الأسرة استقبلت القرار "بخيبة أمل شديدة". وأضاف: "نبحث كل السبل القانونية لنقض هذا القرار".

ونقلت قناة سكاي نيوز عن مصادر حكومية قولها إن من الممكن تجريد بيجوم من جنسيتها لأنها تحمل جنسيتي بنجلادش وبريطانيا. ولم ترد وزارة الداخلية البريطانية حتى الآن على طلب تعقيب.

ويأتي ذلك بعد أيام من ضغوطات مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأوروبيين بسحب رعاياهم الذين انظموا إلى التنظيم الإرهابي في سوريا.

و.ب/ع.غ (رويترز، أ ف ب) 

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