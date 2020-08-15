 بريطانيا: تحذيرات من أقراص هلوسة على شكل وجه ترامب | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 15.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

بريطانيا: تحذيرات من أقراص هلوسة على شكل وجه ترامب

أعلنت الشرطة البريطانية القبض على رجل للاشتباه في ترويجه أقراصا برتقالية اللون، صنعت على شكل أشخاص ذوي شعبية، أحدثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قرص هلوسة على شكل وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قرص هلوسة على شكل وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أصدرت الشرطة البريطانية تحذيرا للمواطنين تطلب فيه الابتعاد عن مجموعة من حبوب الهلوسة قوية المفعول على نحو خطير وتأخذ هذه الحبوب شكل وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت الشرطة القبض على رجل للاشتباه في ترويجه أقراصا برتقالية اللون. وقال ريان بارنز الرقيب المحقق التابع لقوة الشرطة في بيدفوردشاير: "يبحث المجرمون باستمرار عن طرق جديدة لبيع عقاقيرهم وجعلها أكثر جاذبية. لقد رأينا أقراص النشوة "الهلوسة" (إم دي إم ايه) وقد تمت صناعتها لتبدو على هيئة عدد من الأشخاص ذوي الشعبية من قبل، وأحدث مثال على ذلك هو أقراص (دونالد ترامب)".

وذكر بارنز في تقرير لوكالة أنباء برس أسوسييشن: "إذا صادفت هذه العقاقير أو أي نوع آخر من المخدرات، من فضلك لا تتناولها حفاظا على سلامتك، حيث لا يمكنك أبدا التأكد مما تحتويه هذه الحبوب".

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول عقاقير على شكل وجه ترامب.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • A woman packing a stroller into a car (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    بداية اليوم

    جيسي تبقى في مقعد الأطفال داخل السيارة في الوقت الذي تسحب فيه شريل عربة الأطفال من الصندوق الخلفي للتوجه مع البنت الصغيرة إلى مركز التسوق. لا تقوم السيدة المتقاعدة شريل في الغالب بهذه الرحلات، لأنها تكون متعبة. فهي تفضل البقاء في البيت مع الطفلة الصغيرة أو تذهب معها إلى ساحة اللعب، أو تقومان بزيارة أخت جيسي التي تسكن عند أقارب.

  • A woman standing in her kitchen (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    تنفس الصعداء في يوم مجهد

    تربية بنت تبلغ من العمر ثلاث سنوات أمر يجهد امرأة عمرها 71 سنة. في الولايات المتحدة الأمريكية يزداد عدد الأجداد المرغمين على السهر من أجل تربية الأحفاد، لأن الأبوين مدمنان على المخدرات، لاسيما من خلال استعمال أفيونيات توجد أيضا في أدوية مهدئة. وتفيد دراسات أن 12 في المائة من الأطفال في ولاية أريزونا يعيشون لدى أقارب مثل الخالة شريل، وبينهم تسعة في المائة لدى الأجداد.

  • A teddy bear on a stack of papers (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    متاعب بيروقراطية وعدم مساواة

    بداية يوليو/ تموز الفائت 2018 دخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة الأمريكية قانون يُراد منه مساعدة الأجداد الذين يسهرون على تربية أحفادهم. ومن بين الأشياء التي ينص عليها القانون تقديم معلومات حول حق التبني، والخدمات الاجتماعية ودعم التطبيب النفسي. لكن القانون لا يحل مشكلة تتمثل في أن أعضاء العائلة الذين يربون طفلا لا يحصلون على نفس الدعم المالي مثل الآباء بالتبني.

  • A girl sitting on the merry-go-round while an older woman stands beside her (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    قسط من المتعة

    جيسي كانت تخاف قبل جلوسها لأول مرة فوق أرجوحة على شكل خيل. عندما اشترت شريل التذاكر، سأل الرجل خلف الشباك عن جيسي. "إنها ابنتي"، أجابت شريل. وهي تعتقد أن والدة البنت ماتزال على قيد الحياة، لكنها لا تعرف أين وهل تخضع لإعادة تأهيل من المخدرات. والمرة الأخيرة تمت رؤيتها في الخريف الماضي.

  • Two pairs of feet: one of an older woman and one of a little girl (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    السهر على أن تستمر الحياة

    شريل تعلم أنه بسبب سنها لن تشهد جيسي وهي في سن الرشد. فهي تعاني من مشاكل صحية والحياة مع جيسي ترهقها ـ لكن ذلك يجلب لها أيضا الكثير من الفرح. شريل تعتقد أنه من المهم بالنسبة إلى البنت أن تكبر في حضن العائلة بدلا من أن تكبر عند غرباء. وإذا توفيت شريل، فإن ابنها، عم جيسي سيعتني بالصغيرة.

  • A woman holding a struggling girl at a table (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    أفراح الأحد

    يوم الأحد تذهب شريل وجيسي إلى الكنيسة. وجيسي صغيرة للمشاركة في القداس، لكنها تذهب إلى قداس الأطفال. بعدها تلتقيان مع أسر أخرى في قاعة البلدية. والكنسية تدعم شريل التي فقدت ثلاثة أزواج وابنا بسبب الإدمان على المخدرات. وجيسي هي أملها الأخير، تعتقد شريل.

  • A kid pushing a woman through her living room (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    دفع ماما إلى الأمام

    شريل تعاني من آلام ظهر مستمرة والتهاب المفاصل في اليدين وآلام النسا في الرجلين. وهي تضع حزاما لدعم الظهر من شأنه التقليل من الآلام، وتحتاج إلى أدوية مهدئة. ولا خيار آخر أمامها، لاسيما إن أرادت طفلة صغيرة اللعب معها ومشاكستها.

  • A group of people standing around a birthday cake (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    عيد ميلاد سعيد

    جيسي تحتفل بعيد الميلاد ـ أضحى عمرها ثلاث سنوات. وشريل استدعت فقط عددا قليلا من الضيوف، لكي لا تشعر البنت الصغيرة بالإجهاد. جيسي لها أخت وأخ: أختها الأكبر تعيش عند أخ شريل وزوجته اللذين لم يتمكنا من تربية طفلين. أما أخ جيسي الصغير فتبنته عائلة غريبة.

  • A girl lying on the floor surrounded by balloons (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    مشاكل صحية

    قبيل شعور والدة جيسي بآلام الوضع كانت لا تزال تأخذ الميثامفيتامين. وعندما رأت جيسي نور الحياة كانت تصرخ وتبكي وترتعش ـ وهي أعراض تقليدية أثناء التخلص من المخدرات. منذ تلك اللحظة وجيسي تقاوم جملة من المشاكل الصحية، وهي تخضع للمراقبة الطبية لتفادي أضرار إضافية.


مختارات

دونالد ترامب – كوميديا لا حدود لها على "تويتر العرب"

لا يكاد يمر يوم دون أن يتسبب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. الآن وبعد أسبوع على توليه منصبه، نلقي نظرة على أبرز اللقطات التي لفتت انتباه المغردين العرب خلال هذا الأسبوع.  

أوباما يودع مراسلي البيت الأبيض بسخرية لاذعة من ترامب

في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الأخير له، بدا الرئيس الأميركي باراك أوباما متحمسا للسخرية بشكل أثار عاصفة من الضحك لدى الحضور، إذ سخر أوباما من مرشحي الرئاسة ومن نفسه، لكن ترامب نال نصيب الأسد من سخريته اللاذعة.  

إعلان
Themenbild Facebook

 