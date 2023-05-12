بريطانيا تتعهد بتسليم أوكرانيا مئات الطائرات القتالية المسيرة

بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبريطانيا اليوم الاثنين (15 مايو/ أيار 2023)، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تسليم العديد من الصواريخ المضادة للطائرات ومئات الطائرات القتالية المسيرة، التي يزيد مداها عن 200 كيلومتر، لأوكرانيا.

وسيسمح ذلك للصواريخ غير المأهولة بالوصول إلى أهداف في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا. وكانت بريطانيا زودت أوكرانيا من قبل بصواريخ كروز طويلة المدى من طراز "ستورم شادو". وأعلنت الحكومة البريطانية أن زيلينسكي وصل إلى بريطانيا اليوم، مضيفة أنه سيلتقي رئيس الوزراء ريشي سوناك في مقر إقامته الريفي "تشيكرز"، شمال غرب لندن.

وقالت الحكومة البريطانية في إشارة إلى التعهدات الأخيرة: "هذا العتاد سيدعم أوكرانيا في حملتها العسكرية المتوقعة ضد القوات الروسية خلال الأشهر المقبلة". وقال سوناك وفقا للبيان الصادر عن حكومته: "هذه لحظة حاسمة في مقاومة أوكرانيا لحرب عدوانية مروعة لم تخترها أو تستفزها... إنها بحاجة إلى الدعم المستمر من المجتمع الدولي للدفاع عن نفسها ضد وابل الهجمات الجائرة والعشوائية التي أصبحت واقعها اليومي منذ أكثر من عام".

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال سوناك إنه من مصلحة العالم بأسره أن تنجح أوكرانيا وألا تُكافأ "بربرية بوتين"، وأضاف: "لهذا السبب تواصل المملكة المتحدة دعم أوكرانيا - من الدبابات إلى التدريب والذخيرة وصولا إلى المركبات المدرعة".

وقبل وصوله إلى المملكة المتحدة، أجرى الرئيس الأوكراني محادثات في روما وبرلين وباريس مطلع هذا الأسبوع. وقبيل وصول زيلينسكي لألمانيا أول أمس السبت، وعدت الحكومة الألمانية أوكرانيا بتسليمها مزيد من الأسلحة بقيمة 7.2 مليار يورو.

ح.ز/ع.ش (د ب أ)