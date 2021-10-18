بريطانيا بحاجة ماسة إلى سائقي شاحنات

تحليل: نُذر مواجهة جزائرية مغربية يرجح أن لا تكون حربا كلاسيكية

حادث مقتل سائقي شاحنات جزائرية قرب موقع "بئر لحلو" الواقع في المنطقة العازلة على الجدار الرملي القائم بالصحراء الغربية، هل يكون نقطة تحول نحو انزلاق الجزائر والمغرب إلى مواجهة أوسع، وكيف يمكن أن تكون ملامحها؟