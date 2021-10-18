بريطانيا بحاجة ماسة إلى سائقي شاحنات

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النقص في سائقي الشاحنات في المملكة المتحدة يؤدي إلى زيادة المشاكل. منذ أسابيع وهناك فجوات كبيرة في رفوف محلات السوبر ماركت. أين ذهب سائقو الشاحنات؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة للاقتصاد؟
حادث مقتل سائقي شاحنات جزائرية قرب موقع "بئر لحلو" الواقع في المنطقة العازلة على الجدار الرملي القائم بالصحراء الغربية، هل يكون نقطة تحول نحو انزلاق الجزائر والمغرب إلى مواجهة أوسع، وكيف يمكن أن تكون ملامحها؟
بعد 20 شهراً من إغلاقها بسبب جائحة كورونا، تفتح الولايات المتحدة حدودها البرية والجوية مجدداً أمام المسافرين الأجانب المُطعًّمين ضد الفيروس. يأتي ذلك بالتزامن مع نكسة لبايدن حول قراره جعل اللقاح إلزامياً في الشركات.
شدّدت مفوضية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان أن المقاتلين الأوروبيين الذين سافروا للقتال مع "داعش" واصطحبوا معهم أسرهم يدخلون ضمن اختصاص الدول الأوروبية، وسط تأكيدات بتدهور أوضاع المعتقلين في مخيم الهول في سوريا.
بعد أربعة أعوام ومفاوضات شاقة، طوت بريطانيا صفحة بريكست وأصبحت خارج الاتحاد الأوروبي. لندن تأمل بمكانة أقوى في العالم باستقلالها عن القارة العجوز. لكنها خسرت مزايا كثيرة، وبداية ما بعد بريكست لن تكون سهلة وبدون عقبات.
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