 بريطانيا بحاجة ماسة إلى سائقي شاحنات | صنع في ألمانيا | DW | 13.10.2021

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صنع في ألمانيا

بريطانيا بحاجة ماسة إلى سائقي شاحنات

النقص في سائقي الشاحنات في المملكة المتحدة يؤدي إلى زيادة المشاكل. منذ أسابيع وهناك فجوات كبيرة في رفوف محلات السوبر ماركت. أين ذهب سائقو الشاحنات؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة للاقتصاد؟

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