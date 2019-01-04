بريطانيا- العثور على 39 جثة داخل شاحنة شرقي لندن

أعلنت الشرطة البريطانية العثور على 39 جثة يوم الأربعاء (23 اكتوبر/تشرين الأول) داخل شاحنة يعتقد أنها قدمت من بلغاريا بينما تم توقيف السائق والبالغ من العمر 25 عاماً والمتحدر من إيرلندا الشمالية بتهمة القتل.
وقالت شرطة مقاطعة إسكس إن الأمر بدأ بالتحقيق في بلاغ تم تلقيه في ساعة مبكرة من صباح اليوم بشأن "شاحنة بحاوية داخلها أشخاص" عند حديقة ووترجليد الصناعية قرب بلدة غرايز، شرق لندن. وأضافت أن "خدمات الطوارئ وصلت للحاوية، ولكن للأسف تأكد وفاة 39 شخصا". وذكر بيان شرطة إسيكس بأن "هذه حادثة مأساوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها".
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن صدمته، وكتب على موقع تويتر إن الحادث المأساوي "أصابني
بالصدمة". وأضاف :"أطلع على المستجدات بصورة منتظمة، وتعمل وزارة الداخلية بصورة وثيقة مع شرطة إسكس لنعرف ما حدث بالضبط".
وأعرب عن خالص تعازيه لذوي الضحايا.
من جانبه قال وزير الدولة للشؤون الداخلية، براندون لويس إن السلطات تعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عما جرى.
وقال قائد شرطة إسيكس أندرو مارينر إن الدلائل المبكرة تشير إلى أن الضحايا هم 38 من البالغين ومراهق واحد، وأن الشاحنة سافرت من بلغاريا ودخلت البلاد عبر هوليهيد شمال ويلز يوم السبت، مضيفاً أن "هذا حادث مأساوي قتل فيه عدد كبير من الناس. لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ما حدث"، وأن الشرطة "بصدد تحديد هوية الضحايا" لكنه توقع "أن تكون هذه عملية طويلة" بحسب ما أوردت شبكة سكاي الإخبارية البريطانية. ولم يعرف بعد ما إذا كان الضحايا لاجئون تم تهريبهم بالشاحنة أم
ع.ح./ع.ج.م (ا ف ب، رويترز)
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من دمشق إلى لندن
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