بريطانيا - السجن مدى الحياة لرجل أغتصب عشرات الشباب بعد تخديرهم

نال حكماً بالسجن مدى الحياة صدر الاثنين (السادس من كانون الثاني/ يناير 2020). إنه رينارد سيناجا، الذي يبلغ من العمر 36 عاماً، واعتاد أن يخرج في الساعات الأولى من صباح كل يوم، وبشكل منتظم، لاصطياد الشباب الذين لعبت الخمر برؤوسهم وهم يغادرون النوادي الليلية، وكان يعرض عليهم مكاناً للنوم أو مزيداً من الخمور.، ثم يقوم بتخدير ضحيته لدى وصولهما إلى منزله، ليقوم بالاعتداء عليه جنسياً وهو فاقد الوعي، وتصوير الواقعة على هاتفه المحمول.

وهذه هي أكبر قضية اغتصاب في تاريخ بريطانيا. وتعتقد السلطات أن الرجل قام بالاعتداء على إجمالي 195 ضحية، وأنها لم تستطع تحديد هوية 70 من الضحايا الذين تم تسجيل حالات الاعتداء عليهم. ويعتقد أن الجاني كان يستخدم عقار "جي إتش بي" (شراب النشوة) لتخدير الضحايا.

وتم اكتشاف سيناجا عندما أفاق أحد الضحايا أثناء الاعتداء عليه، واستطاع أن يقتاد الفاعل ومعه هاتفه المحمول إلى الشرطة. وقال سيناجا أثناء المحاكمة إن الرجال الآخرين كانوا يساعدونه في تحقيق نزوة جنسية بالتظاهر بالموت أثناء الاعتداء عليهم.

لكن الإدعاء وصف ذلك بأنه "أمر سخيف"، حيث أظهرت مقاطع الفيديو أن بعض الضحايا كانوا يصدرون شخيراً يدل على استغراقهم في النوم. يشار إلى أن الرجل أدين وتلقى حكماً بالسجن مدى الحياة في شهر حزيران/ يونيو الماضي في محاكمة سابقة.

م.م/ ي.أ (د ب ا)