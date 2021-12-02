بريطانيا: الحكومة تناقش فرض الكمامات في إنجلترا

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التطعيمات لا تكفي وحدها في حالة الجائحة، وهذا ما بدا واضحاً في المملكة المتحدة، حيث تم تطعيم 80% من السكان. لكن عدد الإصابات الجديدة يرتفع باطراد، ما طرح النقاش حول مسألة فرض ارتداء الكمامات.
مع عودة تصاعد الإصابات بكورنا في البلاد يُعقد في ألمانيا اليوم اجتماع حاسم لبحث سبل مواجهة الجائحة، وسط دعوات لتشديد القيود. وسبق الاجتماع قرار للمحكمة الدستورية بقانونية الإجراءات الحكومية "في ظل الخطر الشديد للوباء".
جدل واسع وانقسام بخصوص الحاجة إلى جرعة تنشيطية للقاحات كرونا بين الخبراء. توصيات رسمية لأخذها تقابلها أسئلة عديدة تنتظر إجابات عليها. فما هي تعليلات الخبراء؟
هل تحذو ألمانيا حذو النمسا بفرض إغلاق تام للحياة العامة بسبب تفشي الموجة الرابعة من جائحة كورونا؟ إجراء قاسي يتردد السياسيون في فرضه أمام المعارضة الشعبية، غير أن هناك مؤشرات تؤكد توجه ألمانيا للإغلاق الشامل.
التلقيح ضد كورونا رافقته شائعات عدة تكبر ككرة الثلج على منصات التواصل الاجتماعي رغم دحضها بالحقائق العلمية، ومن بين تلك الشائعات أن التطعيم يغير الحمض النووي أو أن الدواء أفضل من التطعيم، ما يعرض صحة الملايين للخطر.
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