 بريطانيا: الحكومة تناقش فرض الكمامات في إنجلترا | DW الأخبار | DW | 03.12.2021

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بريطانيا: الحكومة تناقش فرض الكمامات في إنجلترا

التطعيمات لا تكفي وحدها في حالة الجائحة، وهذا ما بدا واضحاً في المملكة المتحدة، حيث تم تطعيم 80% من السكان. لكن عدد الإصابات الجديدة يرتفع باطراد، ما طرح النقاش حول مسألة فرض ارتداء الكمامات.

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