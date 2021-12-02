DW الأخبار

بريطانيا: الحكومة تناقش فرض الكمامات في إنجلترا

التطعيمات لا تكفي وحدها في حالة الجائحة، وهذا ما بدا واضحاً في المملكة المتحدة، حيث تم تطعيم 80% من السكان. لكن عدد الإصابات الجديدة يرتفع باطراد، ما طرح النقاش حول مسألة فرض ارتداء الكمامات.