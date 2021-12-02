بريطانيا: الحكومة تناقش فرض الكمامات في إنجلترا

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التطعيمات لا تكفي وحدها في حالة الجائحة، وهذا ما بدا واضحاً في المملكة المتحدة، حيث تم تطعيم 80% من السكان. لكن عدد الإصابات الجديدة يرتفع باطراد، ما طرح النقاش حول مسألة فرض ارتداء الكمامات.
مع عودة تصاعد الإصابات بكورنا في البلاد يُعقد في ألمانيا اليوم اجتماع حاسم لبحث سبل مواجهة الجائحة، وسط دعوات لتشديد القيود. وسبق الاجتماع قرار للمحكمة الدستورية بقانونية الإجراءات الحكومية "في ظل الخطر الشديد للوباء".
جدل واسع وانقسام بخصوص الحاجة إلى جرعة تنشيطية للقاحات كرونا بين الخبراء. توصيات رسمية لأخذها تقابلها أسئلة عديدة تنتظر إجابات عليها. فما هي تعليلات الخبراء؟
هل تحذو ألمانيا حذو النمسا بفرض إغلاق تام للحياة العامة بسبب تفشي الموجة الرابعة من جائحة كورونا؟ إجراء قاسي يتردد السياسيون في فرضه أمام المعارضة الشعبية، غير أن هناك مؤشرات تؤكد توجه ألمانيا للإغلاق الشامل.
ناشد رئيس حكومة بافاريا الحكومة الاتحادية الجديدة لاتخاذ إجراءات جذرية لكسر الموجة الرابعة من كورونا. يذكر أن الأكاديمية الوطنية للعلوم أوصت بفرض قيود فورية شاملة خصوصا بعد ظهور سلالة أوميكرون في أوروبا وألمانيا تحديدا.
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