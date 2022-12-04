بريطانيا: أزمات متتالية

من هو حمدوك ـ رجل "التوافقات المستحيلة" في السودان؟

تنحى عبدالله حمدوك عن منصبه كرئيس لوزراء السودان بعدما فشل في رهان التوافق والشراكة مع الجيش من أجل قيادة البلاد نحو التحول الديموقراطي، فيما لايزال العنف يحصد مزيدا من الأرواح في المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.