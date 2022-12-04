 بريطانيا: أزمات متتالية | مراسلون حول العالم | DW | 11.12.2022

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مراسلون حول العالم

بريطانيا: أزمات متتالية

بريطانيا تعاني من تبعات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا ومن التضخم: هذا بالإضافة إلى معاناتها من الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويبقى على رأس المتضررين الأشخاص الأكثر فقرا.

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