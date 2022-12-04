بريطانيا: أزمات متتالية

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بريطانيا تعاني من تبعات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا ومن التضخم: هذا بالإضافة إلى معاناتها من الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويبقى على رأس المتضررين الأشخاص الأكثر فقرا.
رغم أن ألمانيا من دول العالم الغنية، إلا أن سدس سكانها معرضون لخطر الفقر. ويشكل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والغذاء تحديًا جديدًا تمامًا للبلاد. لكن مصطلح الفقر بحاجة للتوضيح، فهناك الفقر المطلق والفقر النسبي.
فازت ليز تراس برئاسة حزب المحافظين البريطاني وبالتالي رئاسة الوزراء، متغلبة على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، فهل تحذو تراس حذو رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر التي كانت تُلقب "بالمرأة الحديدية"؟
تنحى عبدالله حمدوك عن منصبه كرئيس لوزراء السودان بعدما فشل في رهان التوافق والشراكة مع الجيش من أجل قيادة البلاد نحو التحول الديموقراطي، فيما لايزال العنف يحصد مزيدا من الأرواح في المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
أُعيد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى منصبه على رأس الحكومة، بموجب "اتفاق سياسي" وقعه مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. ما هي أهم محطات مسيرة الرجل وملامح شخصيته؟
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