 بريشيب: صمود سكان دونباس | مراسلون حول العالم | DW | 17.06.2022

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مراسلون حول العالم

بريشيب: صمود سكان دونباس

تواصل القوات الروسية قصف شرق أوكرانيا وقصف أهدافها بالقذائف والمدفعية. فر العديد من السكان من منطقة دونباس ، لكن فريق دويتشه فيله توجه إلى قرية بريشيب القريبة من خط المواجهة حيث لا يزال بعض السكان المحليين صامدين.

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