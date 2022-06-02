بريشيب: صمود سكان دونباس

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تواصل القوات الروسية قصف شرق أوكرانيا وقصف أهدافها بالقذائف والمدفعية. فر العديد من السكان من منطقة دونباس ، لكن فريق دويتشه فيله توجه إلى قرية بريشيب القريبة من خط المواجهة حيث لا يزال بعض السكان المحليين صامدين.
أقرّت القوات الأوكرانية بأنها انسحبت من وسط سيفيرودونيتسك إثر هجوم روسي جديد على هذه المدينة الإستراتيجية في شرق البلاد. في وقت شدد ألمانيا على دعمها لكييف ونفت اتهامات بالتردد في تسليم أسلحة وعدت بها.
اضطرت الكاتبة الأوكرانية جوليا ستاشفيسكا إلى الفرار من منزلها في بوتشا بسبب الحرب. يمكنها الآن العودة، لكن عودتها لن تعني أنها ستشعر بالأمان مجددا، وفق ما قالت في مقال الرأي هذا لـ DW.
أعلن الجيش الأوكراني انسحابه من وسط سيفيرودونيتسك إثر هجوم روسي جديد على هذه المدينة الإستراتيجية التي تدور فيها معارك عنيفة بين طرفي النزاع منذ أسابيع، فيما أكدت موسكو تدميرها أسلحة أمريكية وأوروبية في شرق أوكرانيا.
قالت أوكرانيا إن "قتال شوارع" يدور في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق البلاد بين قواتها والجيش الروسي الذي "ألقى بكل ثقله" في المدينة، وسط تصريحات متناقضة من الطرفين عن الوضع الميداني. وأعلنت كييف لأول مرة مقتل متطوع ألماني.
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