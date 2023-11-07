 برونق قط الرمال.."هدَّاف" تميمة السعودية لبطولة كأس الأندية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.11.2023

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رياضة

برونق قط الرمال.."هدَّاف" تميمة السعودية لبطولة كأس الأندية

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن "هدَّاف" التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية المقرر تنظيمها في مدينة جدة خلال شهر ديسمبر المقبل. وتجسِّد شخصية "هدَّاف" المستوحاة من قط الرمال قيم الروح التنافسية في عالم الكرة.

مشجع سعودي

ستنظم البطولة الكروية في جدة في شهر ديسمبر المقبل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المستوحاة من "قط الرمال". ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023، في مدينة جدة، خلال الفترة من 12 إلي 22 كانون الأول/ ديسمبر 2023 

مختارات

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل "إكس": "رحبوا بـ هداف وهو التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 المستوحاة من قط الرمال .. هلا بالأبطال". ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع التغريدة صورة التميمة المستوحاة من قط الرمال.

وتضم بطولة كأس العالم للأندية، 7 فرق، وهي اتحاد جدة السعودي (المنظم) مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا وليون المكسيكي بطل منطقة أمريكا الشمالية والوسطى "الكونكاكاف" وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وفلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس.

 وبحسب وكالة الأنباء السعودية تجسِّد شخصية "هدَّاف" المستوحاة من قط الرمال قيم الروح التنافسية في عالم كرة القدم، كما يعكس الشغف الذي يبديه حُب وولاء الشعب السعودي تجاه المستديرة منذ عقودٍ من الزمن، إذ سجل «هدَّاف» دخول مُميز واستعراض في الجولة الترويجية للبطولة، حيث سارع الحضور على التقاط الصور التذكارية لأطفالهم مع «هدَّاف» وكأس العالم للأندية 2023 المتواجد في الموقع.

 ويأتي «هدَّاف» من قلب الكثبان الرملية الذهبية في غرب المملكة، ليخطف أنظار الجمهور ببراعته كمهاجم يجمع بين القوة والسرعة والتسديدات، ليعبر عن شغفه بكرة القدم باعتبارها رياضة تتجاوز جميع الحدود والعوائق والثقافات وتوحد شعوب العالم.

 ع.أ.ج/ ح.ز (د ب ا، واس)

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