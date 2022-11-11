بروكولي - الملفوف المكروه

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يرغب الآباء والأمهات في تقديم طعام صحي لأطفالهم - ولكن غالبًا ما لا تكون الخضروات على قائمة وجبات الصغار. بسبب النفور الكبير من الملفوف مثلا. العلماء وجدوا أسباباً منطقية لهذا النفور.
يحتوي البروكلي على العديد من العناصر الغذائية الصحية الهامة وخصوصا لصحة الأطفال ونموهم، غير أن الصغار غالباً ما يرفضون ويكرهون بشدة تناول هذا النوع من الخضروات. فما السبب وراء كره الأطفال للبروكلي؟
بدأت جنازة الملكة إليزابيث في كنيسة وستمنستر في لندن، حيث يحضر رؤساء وملوك وملكات وسلاطين من مختلف بلدان العالم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الملكة إليزابيث الثانية والمشاركة في الجنازة.
خفقان القلب، تعرق اليدين ورعشة الجسم. أعراض قد تحدث لك عند شرب كمية من القهوة تضر أكثر مما تنفع جسمك. فما الحل؟ هل عليك الانتظار حتى تختفي هذه الأعراض من تلقاء نفسها؟ لا! هناك حيل تقلل من نسبة الكافيين في جسمك.
عبر جهاد وزبير بحر المانش وصولا إلى المملكة المتحدة. كان عبورهما خطرا وأوشكا على الغرق. لم يخبرهما أحد قبلا بأن العبور سيكون بهذه الصعوبة والخطورة. التقى فريق مهاجر نيوز بهما بالقرب من مسكنهما الحالي ”ثكنات نابير“.
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