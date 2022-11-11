 بروكولي - الملفوف المكروه | صحتك بين يديك | DW | 11.11.2022

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صحتك بين يديك

بروكولي - الملفوف المكروه

يرغب الآباء والأمهات في تقديم طعام صحي لأطفالهم - ولكن غالبًا ما لا تكون الخضروات على قائمة وجبات الصغار. بسبب النفور الكبير من الملفوف مثلا. العلماء وجدوا أسباباً منطقية لهذا النفور.

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