بروكولي - الملفوف المكروه

نصائح للتغلب على أعراض الجرعة الزائدة من الكافيين

خفقان القلب، تعرق اليدين ورعشة الجسم. أعراض قد تحدث لك عند شرب كمية من القهوة تضر أكثر مما تنفع جسمك. فما الحل؟ هل عليك الانتظار حتى تختفي هذه الأعراض من تلقاء نفسها؟ لا! هناك حيل تقلل من نسبة الكافيين في جسمك.